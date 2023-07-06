房屋稅差別稅率2.0：自用住宅328萬戶受益、36萬戶增加稅賦，囤房稅率最高4.8％

財政部今（6）日推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，將歸戶方式從「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，下調自住、出租房屋稅率範圍上限，非自住房屋由現行的1.5％－3.6％，調升到2％－4.8％。財政部統計，共有328萬戶受益、36萬戶增加稅賦，希望能將房屋稅做合理化調整，減輕單一自住戶稅負、促進房屋有效利用等等。

國發會經發處副處長邱秋瑩今日在行政院會後記者會上進行「健全房地產市場方案成果」報告，他指出為抑止房市炒作行為，行政院兩度修正《平均地權條例》，包含「實價登錄2.0」和打炒房修法；行政團隊也利用租稅手段抑制不動產短期炒作，推動「房地合一稅2.0」、不動產交易專業查核；央行則5度調整選擇性信用管制，金管會也持續導正房市資金配置，達到2項主要階段性成果，包含房地產交易量縮、交易價格下跌。

同時，財政部推出「房屋稅差別稅率2.0方案」，財政部賦稅署長宋秀玲說，2.0方案是針對非自住住家用房屋，現在歸戶的方式會從「縣市歸戶」改為「全國歸戶」，也就是說，如果在1個縣市有2戶、10縣市共20戶，過往是在每個縣市都用2戶的稅率，以後會採20戶稅率。法定稅率空間範圍的上下限均有提高，從1.5％-3.6％調整到2％-4.8％，往上調三分之一。過去授權地方政府視情況「可」訂定差別稅率，以後會要求「必須」訂定。

Photo Credit：財政部

調降自住、出租房屋稅率範圍上限

宋秀玲表示，為了避免傷及無辜，且政策目標是鼓勵房屋有效利用，特定的住家用房屋將適用較輕稅率。自住房屋排除豪宅（豪宅標準由各縣市政府自行訂定），費率從現行1.2％降到1％；非自住房屋的部分，為了鼓勵大家出租，若是出租且申報所得達租金標準，會調降法定稅率範圍上限，從現行3.6％到2.4％；若是繼承取得共有房屋，常常是非自願性的囤房，因此也調降上限；若是建商餘屋2年以內上限仍為3.6％，但超過2年就要適用最高稅率4.8％。

有媒體提問，這項方案是否可能導致租金上漲，財政部長莊翠雲表示，方案針對有出租的房屋稅率比現在低，且若為公益出租人，承租人符合領取租金補貼的資格，房屋稅稅率還是維持1.2％、比照自用房屋，社宅出租也一樣是1.2％，就算不是這兩者但出租給房客，稅率也比一般房屋低，都是為了避免稅金轉嫁房客。

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宋秀玲也說明本次將受到影響的族群，受益的對象多為全國單一自住者，總共328萬戶、減稅24.35億元，出租申報所得達租金標準者18萬戶，繼承取得共有房屋較少，3種族群合計346萬戶。

另一方面，有3個族群、共36萬戶會增加稅賦，包含非自住房屋、空置未使用房屋，以及出租未申報或申報未達租金標準者，也就是所謂「租屋黑數」。

莊翠雲回應媒體提問時表示，這36萬戶會讓整體稅收增加26億，但相對有對其他族群減輕稅賦，他強調這次調整不是以「增加政府稅收」為主要目的，是要把房屋稅做合理化調整，讓單一自住戶減輕租稅負擔、促進房屋有效利用、合理化房屋持有稅賦。

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行政院長陳建仁裁示，今天財政部所報告的「房屋稅差別稅率2.0方案」，是針對房屋所有人住家用房屋進行全國歸戶，對持有多戶且未作有效使用者，課以較高稅率，來鼓勵房屋釋出，減少空置，以符合公平正義。他要求儘速擬具《房屋稅條例》修正草案報給行政院，並請財政部與地方政府多加溝通，就相關的辦法得到更好的說明。

宋秀玲說明整個方案的推動時程，先由財政部擬具修正法案，草案9月底送行政院審查核轉立法院審議，12月31日前和立院黨團溝通完成修法，預計明（2024）年7月1日起實施新制，2025年5月正式開徵。

Photo Credit：財政部

對於最新的囤房稅方案，時代力量立委邱顯智在臉書上評是「放羊的孩子迷途知返」。他表示非自住房屋稅率從現行的1.5％－3.6％，微幅調升到2％－4.8％，距離實質稅率1％仍然有非常大的距離，他認為是隔靴搔癢，「要打房就打真的，不要打假的」，時代力量版本修法一定會大幅拉高稅率，搭配空屋主動申報，才能打擊囤房空屋大戶。

邱顯智也稱：「建商仍是心中最軟的一塊」，建商餘屋2年以內2.0％－3.6％是「太溫柔了」。另外，地方政府可以自訂差別稅率，邱顯智認為，囤房大戶一定選擇低稅率縣市申報，因此要由中央訂定統一的囤房稅、空屋稅，才能有效打擊都會地區的空屋囤房現象。

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核稿編輯：羅元祺