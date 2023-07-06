北約峰會前立陶宛公布新版「印太戰略文件」：稱中國經濟脅迫未能成功、與台灣經貿關係為戰略重點
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立陶宛政府公布新版印太戰略文件，指出與2021年相比，立陶宛與台灣的貿易成長了50％，台灣是立陶宛吸引外國投資、觀光旅遊、以及農業和食品出口的重要市場，強調與台灣的經貿關係是立陶宛的戰略重點，也是立陶宛實現「經濟多元化」政策的手段。
立陶宛將於下週（7月11日）在首都維爾紐斯舉辦今年度的北約峰會，而在距離峰會開始不到一週，立陶宛官方5日公布最新的印太地區戰略，強化該國不顧來自中國的巨大壓力，堅持與台灣建立牢固的經濟關係的決定。
這份戰略涵蓋了印太地區的41個國家和經濟體，包括中國與台灣。文件開頭即明確的點出中國威脅：「中華人民共和國作為全球經濟和軍事強國，它的崛起更鞏固對內日益升高的獨裁控制手段，對外則行使日益激進的外交政策，旨在向外展現權勢力量。今天的中國已經準備好透過經濟、政治、外交和其他脅迫方式以追求自己的目標，中國的人權問題，也對守規則的國際秩序和自由開放的民主社會構成挑戰。」
立陶宛近年與北京存在嚴重的貿易和地緣政治爭議。立陶宛在2021年5月率先退出「中國－中東歐國家合作」的「17＋1」機制，同年11月在首都維爾紐斯設立了駐立陶宛台灣代表處，是歐洲第一個以「台灣」名義設立的代表機構。作為報復，中國隨即對立陶宛採取經濟脅迫，而這也促使歐盟推出新的反制工具。
戰略文件指出，中國對立陶宛的經濟與外交脅迫並未成功，反而證明了一個國家若建立了社會韌性，且擁有可靠的夥伴國家，就能抵擋經濟勒索。
該戰略文件指出，立陶宛正在尋求加強與台灣的務實合作，並稱台灣是一個志同道合的民主國家，也是該地區重要的經濟和技術夥伴，「發展與台灣的經貿關係是立陶宛的戰略重點之一，也是立陶宛經濟多元化政策的一部分。」
戰略文件指出，與2021年相比，立陶宛與台灣的貿易在過去成長了50％，台灣是立陶宛吸引外國投資、觀光旅遊、以及農業和食品出口的重要市場。
根據戰略文件，立陶宛與其他歐盟成員國一樣，奉行「一個中國」政策，但強調台海現狀不能通過軍事手段或脅迫改變，並強調軍事支持俄羅斯侵略烏克蘭或企圖使用武力脅迫改變台海局勢「都是紅線」，願意維護世界秩序的國家將會有所反應。
戰略文件指出，台海的和平穩定對於追求穩定、繁榮的印太區域至關重要，立陶宛政府將在下週於維爾紐斯舉行的北約峰會期間，與澳洲、日本、韓國和紐西蘭代表討論如何合作實施這些戰略準則。
立委控融資立陶宛廠商原料都來自中國，外交部：凸顯對產業常態的無知
近日國民黨立委王鴻薇連兩日舉行記者會，指控立陶宛官員施壓，逼台灣將資金及半導體技術奉送立陶宛，是「凱子外交」，後又引用資料，稱國發會的「中東歐融資基金」資助立陶宛太陽能廠，原料都來自中國，批評民進黨「抗中保台大翻車」。
針對半導體，外交部回應，設立半導體製造廠動輒需要數百億新台幣，我國與立陶宛合作提供的1000萬歐元僅為協助建立基礎研發、設備採購及人才養成等基本需求，未來該國後續在半導體產業鏈的定位及發展，均由立陶宛自行編列預算支應。
而針對中東歐融資基金，外交部解釋，融資立陶宛太陽能廠跟一般商業融資相同，是依據企業的申請計畫書、融資需求、經營展望及還款能力等指標，審議後決定是否放款，未來立陶宛也需依合約還款；外交部強調，「我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國」的說詞刻意忽略台商受益的事實，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國一事，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知。
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核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮