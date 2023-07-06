北約峰會前立陶宛公布新版「印太戰略文件」：稱中國經濟脅迫未能成功、與台灣經貿關係為戰略重點

立陶宛將於下週（7月11日）在首都維爾紐斯舉辦今年度的北約峰會，而在距離峰會開始不到一週，立陶宛官方5日公布最新的印太地區戰略，強化該國不顧來自中國的巨大壓力，堅持與台灣建立牢固的經濟關係的決定。

這份戰略涵蓋了印太地區的41個國家和經濟體，包括中國與台灣。文件開頭即明確的點出中國威脅：「中華人民共和國作為全球經濟和軍事強國，它的崛起更鞏固對內日益升高的獨裁控制手段，對外則行使日益激進的外交政策，旨在向外展現權勢力量。今天的中國已經準備好透過經濟、政治、外交和其他脅迫方式以追求自己的目標，中國的人權問題，也對守規則的國際秩序和自由開放的民主社會構成挑戰。」

立陶宛近年與北京存在嚴重的貿易和地緣政治爭議。立陶宛在2021年5月率先退出「中國－中東歐國家合作」的「17＋1」機制，同年11月在首都 維爾紐斯設立了駐立陶宛台灣代表處，是歐洲第一個以「台灣」名義設立的代表機構。作為報復，中國隨即對立陶宛採取經濟脅迫，而這也 促使歐盟推出新的反制工具。

戰略文件指出，中國對立陶宛的經濟與外交脅迫並未成功，反而證明了一個國家若建立了社會韌性，且擁有可靠的夥伴國家，就能抵擋經濟勒索。

該戰略文件指出，立陶宛正在尋求加強與台灣的務實合作，並稱台灣是一個志同道合的民主國家，也是該地區重要的經濟和技術夥伴，「 發展與台灣的經貿關係是立陶宛的戰略重點之一，也是立陶宛經濟多元化政策的一部分。」

戰略文件指出，與2021年相比，立陶宛與台灣的貿易在過去成長了50％，台灣是立陶宛吸引外國投資、觀光旅遊、以及農業和食品出口的重要市場。

根據戰略文件，立陶宛與其他歐盟成員國一樣，奉行「一個中國」政策，但強調台海現狀不能通過軍事手段或脅迫改變，並強調軍事支持俄羅斯侵略烏克蘭或企圖使用武力脅迫改變台海局勢「都是紅線」，願意維護世界秩序的國家將會有所反應。

戰略文件指出，台海的和平穩定對於追求穩定、繁榮的印太區域至關重要，立陶宛政府將在下週於維爾紐斯舉行的北約峰會期間，與澳洲、日本、韓國和紐西蘭代表討論如何合作實施這些戰略準則。

立委控融資立陶宛廠商原料都來自中國，外交部：凸顯對產業常態的無知

近日國民黨立委王鴻薇連兩日舉行記者會，指控立陶宛官員施壓，逼台灣將資金及半導體技術奉送立陶宛，是「凱子外交」，後又引用資料，稱國發會的「中東歐融資基金」資助立陶宛太陽能廠，原料都來自中國，批評民進黨「抗中保台大翻車」。

針對半導體，外交部回應，設立半導體製造廠動輒需要數百億新台幣，我國與立陶宛合作提供的1000萬歐元僅為協助建立基礎研發、設備採購及人才養成等基本需求，未來該國後續在半導體產業鏈的定位及發展，均由立陶宛自行編列預算支應。

而針對中東歐融資基金，外交部解釋，融資立陶宛太陽能廠跟一般商業融資相同，是依據企業的申請計畫書、融資需求、經營展望及還款能力等指標，審議後決定是否放款，未來立陶宛也需依合約還款；外交部強調，「我國融資立陶宛太陽能廠原料都來自中國」的說詞刻意忽略台商受益的事實，罔顧台商生產基地遍佈兩岸及全球的產業結構，一味誇大操弄出貨地為中國一事，反而凸顯自身對眾所周知的產業常態的無知。

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核稿編輯：羅元祺