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2023/12/18,
科技

不像地面有基地台與完善網路設施，飛機上的Wi-Fi是從何而來的？

不像地面有基地台與完善網路設施，飛機上的Wi-Fi是從何而來的？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

無論是頭等艙還是經濟艙，每個人在同架飛機上，就是共用網路頻寬。越多人使用，飛機上的網路速度就越慢，如前文提到的2Ku頻段可以提供70Mbps至100Mbps的頻寬速度，但若飛機上有100個人使用，則速度快慢可想而知。

現代生活無時無刻都需要網路，就算是搭上飛機，也希望能有Wi-Fi服務能傳遞訊息。早期飛機為了飛行安全等問題、以及設備限制，乘客無法在飛機上使用電子設備，而隨著技術革新，現在有越來越多航空公司提供機上Wi-Fi服務，讓旅客也能在長途旅行中上網。不過，空中不像地面有無數個基地台與架構完善的地下網路設施，那麼飛機上的Wi-Fi是從哪裡來的呢？

改造地上基地台，將訊號送往天空

讓飛機擁有Wi-Fi的方法有兩種，首先是改造地上基地台，將原本送往地面的訊號改成往上發送，再讓天空中的飛機接收。此種地面基站方式稱作ATG（Air to Ground），而為了接收地面來的訊號，飛機會在腹部裝設天線，飛機本身會因此成為一個巨大的飛行熱點，分送網路給機艙內的乘客。

此方法最具有代表性的是美國Gogo機上網路公司，它在美國、阿拉斯加、加拿大大陸上擁有200多個塔台。Gogo的ATG網路是個蜂窩無線網路，飛機在服務區移動時，也同時進行網路服務區的切換。目前Gogo使用的系統為ATG-4，是對原本的ATG系統相融後的改版，最大總下載流量由3.1 Mbit/s提升到9.8 Mbit/s。

目前ATG-4已安裝在至少600架飛機上，並且每月都會對新飛機進行升級。

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Photo Credit: Gogoair
飛機腹部的天線。接收地面基地台的天線會安裝在飛機的下方。圖為Gogo ATG設備，左為ATG-4，右為ATG。ATG-4包含了腹部的2個、以及側面的2個天線。
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Photo Credit: Gogoair
5G網路系統也將應用在地面基地台上，提供旅客更完整的網路體驗。

海上藉由衛星通訊傳輸，覆蓋面積更廣

在地面上空飛行是接收基地台的訊號，至於無法架設基地台的海面，便需要透過不同方法，也就是人造衛星傳輸。使用衛星傳遞訊號時，設備的資料並不是傳回地面，而是發送到衛星上，再由衛星傳送回地球。飛機衛星傳輸的天線位於背上，能夠透過GPS定位衛星方向，取得最佳的傳輸角度。

衛星和地面基地台相比，衛星傳輸免去了地面建設基地台與天氣的限制，它也不需要相對頻繁切換訊號，因此訊號較為穩定，速度不會忽快忽慢。不過，衛星傳輸的缺點也是顯而易見，比如說訊號延遲、以及衛星的維修和升級困難。

除了地面基地台之外，Gogo也在機上衛星通訊方面佔有一席之地。2015年美國聯邦通訊委員會認可Gogo推出的2Ku空中無線網路技術，天線尺寸僅有11.4公分，成本更低，且可以提供70Mbps至100Mbps的網路頻寬。

共用頻寬導致網速偏慢且價格不低

無論是頭等艙還是經濟艙，每個人在同架飛機上，就是共用網路頻寬。越多人使用，飛機上的網路速度就越慢，如前文提到的2Ku頻段可以提供70Mbps至100Mbps的頻寬速度，但若飛機上有100個人使用，則速度快慢可想而知。

雖然飛機上的Wi-Fi相當「珍貴」，但經過技術改良，費用逐漸將低，如長榮航空的輕量通訊方案（30MB）售價為4.95美元，而華航15MB的方案售價為3.25美元。和以前完全禁止電子設備使用的狀態相比，飛機上擁有Wi-Fi已經是一大突破，然而尚未滿足使用需求，需要更多時間研發，提供長途旅客更舒適的飛行體驗。

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長榮航空機上Wi-Fi售價，詳細訊息可見長榮航空的機上通訊與行動服務。｜Photo Credit: 長榮航空網頁截圖
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中華航空Wi-Fi Onboard服務售價。收費依照時間有不同的收費。｜Photo Credit: 中華航空網頁截圖

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九


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