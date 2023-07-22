鄰居門口裝監視器24小時對準我家大門，可以提告要求對方拆掉嗎？

近日有媒體報導桃園市一處社區大樓住戶，被控在住家門口裝設的監視器，直接對準對面鄰居大門、電梯等處，日夜攝錄，鄰居以侵害隱私權為由提告求償，一審判勝訴、免賠；上訴後，高等法院勘驗監視器的影像檔後認定其已侵害鄰居隱私，改判須賠償8000元確定。

鄰居可以在公共空間裝監視器？

在公共或公開場所，或是無合理隱私期待的場所裝設監視器，一般而言不會有侵害隱私權的狀況。

但在大樓公共區域如樓梯、電梯口裝監視器，就算是對著自家大門，根據《公寓大廈管理條例》第11條規定，「共用部分及其相關設施之拆除、重大修繕或改良，應依區分所有權人會議之決議為之」，在裝設監視器，原則上得經過區分所有權人會議之決議才行，或者由區權人授權管理委員會決定。

因此，在公共空間裝設監視器，在沒有經過同意的情況下，即使沒有侵害到別人的隱私，其他住戶仍可以要求拆除監視器。

甚麼合理隱私期待？

合理隱私期待翻譯成白話文就是，一個人可以合理的期待，在特定情況下具有不被他人監控、注視、蒐集資料的自由。

例如在自家房間中唱歌、跳舞就可以期待其他人不知道我在房間內做什麼，但如果是在車水馬龍的大街上又唱又跳，或是社群網站發布自己公開的跳舞影片，就沒有辦法說是有合理隱私期待。

但值得注意的是，在公共場合所做的任何行為，不代表沒有合理隱私期待，例如走在街上，也可以期待不會被長時間的跟蹤、跟拍；或者是20公尺以外的人會聽到他談話的內容，所以如果使用器材偷拍或竊聽、竊錄，還是會侵害他人隱私權。

隱私權──《憲法》保障的基本權利

隱私權是人民的基本權利，但我國的《憲法》本文沒有直接規定保障隱私權，而是大法官是透過《憲法》第22條的概括條款：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」解釋隱私權應受到憲法所保護。

因此新聞報導中，鄰居主張對方裝設監視器導致家人生活作息和交友等隱私，都遭日夜攝錄，已侵害其隱私權，對於妨害其權利那方，可以請求除去妨害。

原先一審認定住戶裝設監視器沒有侵害到鄰居家的隱私，但二審法官勘驗監視器影像後，發現監視器確實有拍攝到鄰居家的生活狀況，因此獲得勝訴判決。

隱私權為憲法保障的基本權利，隱私權的認定範圍也十分複雜，法操建議若要在自家門口裝設監視器，不妨告知鄰居取得同意，也會減少日後許多不必要的麻煩。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊登於此

原文標題：【司想評論】鄰居家的監視器對準我家門口，這樣可以嗎？

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：朱家儀