北京和柏林緊張加劇，德國「一帶一路」樞紐杜伊斯堡力拚擺脫「中國城」形象
我們想讓你知道的是
根據獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的研究報告，光是福斯汽車（Volkswagen）、寶馬（BMW）、賓士（Mercedes-Benz）和化工龍頭巴斯夫集團（BASF）這4家德企，就占了2018至2021年間歐洲對中投資的三分之一。然而，今年第一季度中，德對中出口較去年同期暴跌了12％。
（中央社）德國西北部城市杜伊斯堡（Duisburg）因與中國關係緊密，一度自詡為德國的「中國城」，然而，地緣政治緊張導致兩國關係惡化後，這座城市如今急著改變形象。
《法新社》報導，坐落在德國工業地帶、經濟衰退已久的杜伊斯堡在2014年獲得一劑強心針：中國國家主席習近平親自造訪後，宣布當地為中國「一帶一路」倡議的重要樞紐。
不久後，為數龐大的貨運列車不斷從全球第二大經濟體中國駛向地表第一大內陸河港杜伊斯堡，緊隨在後的還有一系列中國相關倡議。
然而，俄羅斯入侵烏克蘭之後緊張局勢升溫，德國境內愈來愈多人對太過仰賴專制政權一事表達憂慮，特別是中國。
儘管中國是歐洲最大經濟體德國的最大貿易夥伴，柏林當局仍就北京人權紀錄以及對台灣的武力威脅等，對中採取更強硬的立場。
在人口50萬的杜伊斯堡，這股冷風很有感：當地與中國電信大廠華為的聯合計畫「智慧城市」已期滿失效；航運巨擘中國遠洋運輸（Cosco）也售出杜伊斯堡港一項計畫的持股。
杜伊斯堡也是唯一設有「中國事務專員」的德國城市。擔任此職的托貝爾（Markus Teuber）堅稱中國依舊是重要夥伴，但他也坦言現在的情況不若以往。
他在市政廳接受專訪時告訴《法新社》，「（習近平）來訪後出現了一股『中國熱』」，但如今「全球政治局勢改變，雖然變化速度不會那麼快，但一切都不可能再如3、4年前那般了」。
- 經濟領域的縮影
杜伊斯堡的轉變，堪稱北京和柏林緊張局勢加劇這段期間，廣泛經濟領域現況的縮影。
身為製造業強國的德國，在中國投入的投資金額，迄今仍是歐洲國家之冠。
根據獨立研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的研究報告，光是福斯汽車（Volkswagen）、寶馬（BMW）、賓士（Mercedes-Benz）和化工龍頭巴斯夫集團（BASF）這4家德企，就占了2018至2021年間歐洲對中投資的三分之一。
然而，今（2023）年第一季度中，德對中出口較去（2022）年同期暴跌了12％。大型企業受到的衝擊不小，福斯汽車和巴斯夫集團第一季在中國的銷售量都有下滑。
- 親中派堅稱開放往來 反對派咬定是一場錯誤
至於杜伊斯堡，儘管地緣政治氛圍惡化，杜伊斯堡與中國各大城市每週往來的貨運列車仍多達30列，這段陸運行程最多可比海運快上15天。
這個數字雖比COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的每週60至70列要少，杜伊斯堡仍沒有關上大門的打算。托貝爾堅稱，當地仍對與中國的生意往來抱持開放態度，並指出，疫情過後，中國代表團近幾個月已再次開始來訪。
然而，反對派堅信，太過依賴中國是錯誤走向。
親商派自由民主黨（FDP）地方黨部副主席班能特羅（Sven Benentreu）表示，依賴中國「絕對」是個錯誤，「相關風險早在多年前就看得出來了」。
新聞來源
延伸閱讀
- 德國首份國家安全戰略出爐，中國被定義為「合作夥伴、競爭者和系統性對手」
- 德國基民盟告別梅克爾「友中路線」，宣稱用「貿易維繫和平」已經失敗
- 避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍，德國嘗試降低對中經濟依賴度
- 德國三大情報機構警告：如果俄羅斯是一場風暴，中國就是氣候變遷
- 【德國的梅克爾時代】注重商業利益、忽視中國威脅，梅克爾把德國變成「自私的強權」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc