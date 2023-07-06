知名藝術家謝春德遭控性侵13歲女孩，引發網路撻伐至今仍未回應

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，目前遭爆性騷擾的知名人士無數，而臉書帳號「Redhat Liang」於昨（5）日晚間7點08分，於臉書寫下自小遭致知名藝術家謝春德性侵的過程，引起各界關注。

謝春德出生於1949年的台中農家，17歲北上至台北，在60年代開啟了往後的藝術生涯，謝春德接過商業攝影、MV等影像工作，創作橫跨紀實攝影、報導攝影、商業及時尚攝影等作品。

謝春德最為代表的展覽，則是於2011年第54屆威尼斯雙年展，由台北當代藝術館籌組，邀請法國電影館前館長多明尼克巴依尼（Dominique Paini）與台灣當代影像學者林志明共同策劃的《春德的盛宴》的展覽。當時這也是台灣首次由國際重要策展人與國內學者合作，在威尼斯雙年展為台灣藝術家策劃的大型個展。

而謝春德的各大展覽，也於國內外各大美術展覽機構中展出，為台灣當代知名攝影師。

Photo Credit: 高美館提供 謝春德

至於臉書帳號「Redhat Liang」昨日晚間的發文，第一句就指出：「第一次被性侵是發生在國小畢業的暑假，我13歲。」

而後隨著敘事發展，謝春德的性侵一事逐漸揭露，「Redhat Liang」於文中表示：「半夜，我睡到一半發現有人在脫我的內褲並且一邊用舌頭舔我的陰部一邊用手指撫摸我的陰蒂。我不敢出聲，接著他脫掉自己的衣褲，全裸的用另一隻手很輕的顫抖的反覆撫摸我的奶頭，沒多久謝春德開始用舌頭舔我的奶頭，一直這樣上下搓舔搞了老半天直到我的陰部和胸部滿滿的口水，他把我的雙腿放在他的肩膀上強行要進入我的身體，很痛。」

接著也指出，「由於謝春德拍了很多我的裸照（奶頭特寫），我怕他會去跟我爸說，我更怕他會去傷害我的兩個妹妹。所以一直和他保持著私下讓他摸我胸部、下體，配合他拍照要求給他陰毛的關係。（他說要透過撫摸我的胸部才能和最原始的宇宙做連結？）」

整篇貼文訴說了兒時遭至謝春德的性侵，也由於指證歷歷，引發藝文界以及許多網友對謝春德的撻伐，不過貼文至今，無論輿論如何延燒，謝春德仍尚未作出任何回應。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺