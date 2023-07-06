台灣大組「5G國家隊」導入AloT七大應用，打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區
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台哥大在松菸園區組成的5G國家隊，將帶來七項智慧科技應用，分別是：5G即時偵測園區管理、數位全戰情管理平台、5G移動機器人、AR虛實互動導航、智慧廣告與翻譯、5G 360度多視角直播及加值能源管理服務。
台灣大哥大首站以松山文創園區為示範點，打造世界級智慧古蹟，攜手包含緯創資通（Wistron）、華電聯網、聯齊科技、魅力五月和雲達科技等夥伴合作，組成5G國家隊，導入5G AloT七大應用，預計明（2024）年第2季啟用，未來結合大巨蛋、松菸及鐵道博物館，成國際大型會展首選地。
台灣第一個世界級古蹟智慧園區
台哥大表示，在5G AloT應用端已經有近300個生態圈合作夥伴。 AloT是隨著5G的發展，融合人工智慧（AI）與物聯網（IOT）應用的人工智慧互聯網，可以從虛實整合、機器人、智慧製造及新零售等應用。
本次台哥大組成5G國家隊，邀請國發會主委龔明鑫同宣布，將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區，同時也是全台首個室內外5G專網示範區，而未來松山文創園區導入5G AIoT七大科技應用。合作夥伴有緯創資通（Wistron）、華電聯網、聯齊科技、魅力五月和雲達科技等。
台哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，本次5G專網國家隊，實現全球少數將5G應用於智慧古蹟的成功示範案例，這不僅突破古蹟文化資產的施工限制，更達成戶外、室內混合場域的無線網路優化技術，也透過雲達的設備，提供流暢的體驗。
吳傳輝說明，一般而言，室內跟室外的網路會打架，造成這個通訊上的問題，那要如何調整成室內室外成為一個「Area」，這叫就是技術，而想如果能夠把更多的夥伴集合，產生一個服務價值，競爭力將會更大。
值得注意的是，未來園區設置智慧廣告顯示多語言即時翻譯，並可以據活動時間推播互動廣告，同時提供4種語言即時AI客服諮詢，此外園區引入5G移動型多功能機器人，它可以和民眾互動、導覽、引導和擔任巡檢的任務。
緯創副董事長黃柏漙指出，松山文創園區在台灣具有指標性。未來將以此基礎擴展到更多園區，乃至於國外市場。
他說，7項智慧科技應用，「導入科技、走向國際」是長期的展望。簡言之，七項智慧科技應用分別是：5G即時偵測園區管理、數位全戰情管理平台、5G移動機器人、AR虛實互動導航、智慧廣告與翻譯、5G 360度多視角直播及加值能源管理服務。
大巨蛋、松菸園區和台北文創成新地標
黃柏漙還提到，讓緯創的製造將服務的價值帶出來，本次合作會成功的理由有兩個，第一這邊具有理史是一個古蹟，二來旁邊的大巨蛋即將開幕，加在一起就是很大的產業，在可預見的未來園內導覽像是玩寶可夢一樣，將即時的訊息透過擴增實境（AR）呈現在你的手機上。
目前園區導覽人力不足，將透過AI科技克服此艱難挑戰，包含AI人流分析、機器人導覽和ChatGPT為基礎的即時導覽服務。此外，緯創和科技巨擘微軟（Microsoft）、輝達（NVDIA）合作，在園區中提供安全巡檢、智慧導覽和展演互動三大服務。
另一方面，緯創整合相關園區數據於數位戰情室內，提升管理人在監管上的安全控管。緯創說明，運用AI應用服務，驅動園區數據加值，可以加強搜集、整合與分析各項營運指標，提供更多決策參考，推動古蹟和文創產業的結合。
最後，發揮集團綜效，擴大台北城市文化觀光軸線，設計、時尚、體育為大松菸文化主軸，以松山文創園區與台北大巨蛋為圓心，串連鐵道博物館、國父紀念館等國定古蹟，是台北最大文化觀光廊帶。
同時整合台北文創大樓、台灣設計館等文化場域，形塑共榮共生共好的文創產業聚落，成為體育文化的創意重要地區。
其中，位於園區內的台北文創，更是由台灣大和富邦建設共同投資的全國第一宗文創BOT案，迄今回饋至「台北市文化設施發展基金」總金額超過新台幣13億元，是一座多元文創產業基地，協力帶動松山文創園區在2022年，成Google全球十大熱搜文化景點之一。
身為台北文創的母公司，台灣大5G專網國家隊「古蹟創新應用科技服務」計畫，首站以松山文創園區為示範點，期待透過集團資源整合運用，擴大台北城市文化觀光軸線。
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核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。