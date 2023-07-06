台灣大組「5G國家隊」導入AloT七大應用，打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區

台灣大哥大首站以松山文創園區為示範點，打造世界級智慧古蹟，攜手包含緯創資通（Wistron）、華電聯網、聯齊科技、魅力五月和雲達科技等夥伴合作，組成5G國家隊，導入5G AloT七大應用，預計明（2024）年第2季啟用，未來結合大巨蛋、松菸及鐵道博物館，成國際大型會展首選地。

台灣第一個世界級古蹟智慧園區

台哥大表示，在5G AloT應用端已經有近300個生態圈合作夥伴。 AloT是隨著5G的發展，融合人工智慧（AI）與物聯網（IOT）應用的人工智慧互聯網，可以從虛實整合、機器人、智慧製造及新零售等應用。

本次台哥大組成5G國家隊，邀請國發會主委龔明鑫同宣布，將打造台灣第一個世界級古蹟智慧園區，同時也是全台首個室內外5G專網示範區，而未來松山文創園區導入5G AIoT七大科技應用。合作夥伴有緯創資通（Wistron）、華電聯網、聯齊科技、魅力五月和雲達科技等。

台哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，本次5G專網國家隊，實現全球少數將5G應用於智慧古蹟的成功示範案例，這不僅突破古蹟文化資產的施工限制，更達成戶外、室內混合場域的無線網路優化技術，也透過雲達的設備，提供流暢的體驗。

吳傳輝說明，一般而言，室內跟室外的網路會打架，造成這個通訊上的問題，那要如何調整成室內室外成為一個「Area」，這叫就是技術，而想如果能夠把更多的夥伴集合，產生一個服務價值，競爭力將會更大。

值得注意的是，未來園區設置智慧廣告顯示多語言即時翻譯，並可以據活動時間推播互動廣告，同時提供4種語言即時AI客服諮詢，此外園區引入5G移動型多功能機器人，它可以和民眾互動、導覽、引導和擔任巡檢的任務。

緯創副董事長黃柏漙指出，松山文創園區在台灣具有指標性。未來將以此基礎擴展到更多園區，乃至於國外市場。

他說，7項智慧科技應用，「導入科技、走向國際」是長期的展望。簡言之，七項智慧科技應用分別是：5G即時偵測園區管理、數位全戰情管理平台、5G移動機器人、AR虛實互動導航、智慧廣告與翻譯、5G 360度多視角直播及加值能源管理服務。

大巨蛋、松菸園區和台北文創成新地標

黃柏漙還提到，讓緯創的製造將服務的價值帶出來，本次合作會成功的理由有兩個，第一這邊具有理史是一個古蹟，二來旁邊的大巨蛋即將開幕，加在一起就是很大的產業，在可預見的未來園內導覽像是玩寶可夢一樣，將即時的訊息透過擴增實境（AR）呈現在你的手機上。

目前園區導覽人力不足，將透過AI科技克服此艱難挑戰，包含AI人流分析、機器人導覽和ChatGPT為基礎的即時導覽服務。此外，緯創和科技巨擘微軟（Microsoft）、輝達（NVDIA）合作，在園區中提供安全巡檢、智慧導覽和展演互動三大服務。

另一方面，緯創整合相關園區數據於數位戰情室內，提升管理人在監管上的安全控管。緯創說明，運用AI應用服務，驅動園區數據加值，可以加強搜集、整合與分析各項營運指標，提供更多決策參考，推動古蹟和文創產業的結合。

最後，發揮集團綜效，擴大台北城市文化觀光軸線，設計、時尚、體育為大松菸文化主軸，以松山文創園區與台北大巨蛋為圓心，串連鐵道博物館、國父紀念館等國定古蹟，是台北最大文化觀光廊帶。

同時整合台北文創大樓、台灣設計館等文化場域，形塑共榮共生共好的文創產業聚落，成為體育文化的創意重要地區。

其中，位於園區內的台北文創，更是由台灣大和富邦建設共同投資的全國第一宗文創BOT案，迄今回饋至「台北市文化設施發展基金」總金額超過新台幣13億元，是一座多元文創產業基地，協力帶動松山文創園區在2022年，成Google全球十大熱搜文化景點之一。

身為台北文創的母公司，台灣大5G專網國家隊「古蹟創新應用科技服務」計畫，首站以松山文創園區為示範點，期待透過集團資源整合運用，擴大台北城市文化觀光軸線。

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核稿編輯：翁世航