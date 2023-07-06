Meta推出新社群平台Threads：繁中版台灣上線4小時註冊量逾500萬，與推特較勁意味濃厚

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3C達人林小旭分析，「臉書使用者年齡日趨偏高，已是不爭事實」，IG用戶相對年輕化，但又是以圖片和短影音為主的社群分享模式，看得出Meta是希望創建一個新平台，能補足過往對IG文字表達有限的這一塊市場需求，換言之，可能期望以年齡分眾來區分旗下社群品牌平台。
（中央社）Meta今（6）日發布訊息宣布，旗下Instagram正式推出以文字分享為主的新社群服務Threads，繁體中文版在台同步上線，短短4小時已累計500萬註冊量；Threads未來也將支援開放的社群網絡傳輸協定，以去中心化精神，讓社群互動跨越平台間限制。
臉書（Facebook）母公司Meta旗下社群品牌Instagram今日推出主打文字分享的應用程式Threads，一上線就登上蘋果應用商店App Store「社交」類排名首位；業界認為，Meta此舉有向推特（Twitter）較勁的意味。
Instagram簡稱IG，透過相片和影片的分享，成功在全球社群中串連數10億用戶，也是台灣重要的社交平台之一，Meta表示，汲取Instagram關鍵，將社群互動的媒介轉向以文字為主，由Instagram團隊打造全新社群平台Threads，以獨立App讓用戶以文字溝通與互動。
Meta進一步說明，使用Instagram帳號即可直接註冊，每篇貼文最長上限為500字，貼文可加入圖片、最長5分鐘的影片，也可分享連結，如同使用Instagram一樣，用戶可以在Threads上追蹤擁有共同興趣的創作者及好友並與其互動，也可直接追蹤已在Instagram上追蹤的帳號。
Meta並指出，繁體中文版在台灣同步上線，4小時已累計500萬註冊量。
在安全性政策方面，Meta強調，Threads希望社群創造正向且有意義的互動，協助用戶自由掌握帳號的設定，包含限制特定對象無法提及與回覆自己的貼文，並透過加入關鍵字，過濾或隱藏版面上的留言，也可透過點擊帳號右上角的3點功能選單來取消追蹤、封鎖、限制或檢舉他人，且在Instagram遭封鎖的帳號，系統將自動同步封鎖名單至Threads中。
此外，Meta強調，在Threads中將落實Instagram的「社群守則」，讓用戶在安全與自由的環境下對話與交流。自2016年開始，Meta已陸續投資超過160億美元建構保護用戶的團隊及技術，盼用戶在安心的社群環境中互動。
此外，Meta正計劃未來讓Threads支援由全球資訊網協會（W3C）所建立的開放社群網路傳輸協定ActivityPub，實現大多社群平台無法達成的新型態連結，其他如Tumblr等平台也表示正計劃支援ActivityPub協議，如傳輸Email或網際網路協定類似的去中心化的精神，讓未來的社群有機會達到跨平台的互動與連結。
3C專家：Threads若能吸納20％以上的IG用戶，就能與推特相抗衡
Meta推出Threads，被認為是與Twitter較勁，但事實上台灣並不風行Twitter。專家分析，錯過關鍵時間點、初期沒有中文版等都是主因，而Meta站在IG用戶基礎上，已有很好的立足點，同時補足其文字分享的侷限，能否持續熱度還要繼續觀察。
臉書母公司Meta旗下社群品牌Instagram今日推出主打文字分享的應用程式Threads，繁體中文版在台同步上線，短短4小時已累計500萬註冊量，業界都認為，Meta此舉就是要向推特較勁，形同Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與擁有推特的馬斯克（Elon Musk）之間的社群大戰。
「Meta此舉就是衝著推特而來」，3C達人林小旭對《中央社》記者分析，Threads上半部的介面設計感覺是IG，下半部則是推特，用戶可上傳照片、影片和連結，感覺確實是強化了IG的文字互動功能，「但與其說是文字版IG，不如說是縮小版的臉書」，許多功能與臉書更為相似。
Meta背後盤算為何，林小旭分析，「臉書使用者年齡日趨偏高，已是不爭事實」，IG用戶相對年輕化，但又是以圖片和短影音為主的社群分享模式，看得出Meta是希望創建一個新平台，能補足過往對IG文字表達有限的這一塊市場需求，換言之，可能期望以年齡分眾來區分旗下社群品牌平台。
3C部落客壹哥指出，觀察近這幾年，Facebook、Instagram用戶互動性與黏著度降低，許多年輕人開始嘗試「新社群」，Meta積極提出相對應策略，從Facebook、Instagram這幾年陸續嘗試類似抖音的短影音、類似Snapchat的動態貼圖、類似Podcast的廣播專區、以及這次推出的Threads，都可看出他們希望留住用戶。
而一個新的社群平台誕生，也意味著將有另一波網紅誕生，未來Threads會不會成功，林小旭認為「要打一個問號，還要繼續觀察熱度。」
不過，他補充，Threads是直接用Instagram註冊，用戶可「無痛」新增到一個新的社群平台，由於創建一個新帳號，對很多用戶來說很麻煩，Threads此舉等於跨越社群平台能否壯大的門檻，如果能夠吸納20％以上的IG用戶、坐擁2億帳戶，就能與在全球約有2.5億用戶的推特相抗衡。
壹哥則認為，Threads本身也是屬於開放式社群，使用起來類似Twitter，但是又可以連結Instagram的用戶，加上雖是新的社群平台，在發展初期就可看到許多KOL、網美、明星、乃至新聞平台都有註冊、發文，已經站穩一個很好的立足點。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
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3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
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循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
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