Meta推出新社群平台Threads：繁中版台灣上線4小時註冊量逾500萬，與推特較勁意味濃厚

（中央社）Meta今（6）日發布訊息宣布，旗下Instagram正式推出以文字分享為主的新社群服務Threads，繁體中文版在台同步上線，短短4小時已累計500萬註冊量；Threads未來也將支援開放的社群網絡傳輸協定，以去中心化精神，讓社群互動跨越平台間限制。

臉書（Facebook）母公司Meta旗下社群品牌Instagram今日推出主打文字分享的應用程式Threads，一上線就登上蘋果應用商店App Store「社交」類排名首位；業界認為，Meta此舉有向推特（Twitter）較勁的意味。

Instagram簡稱IG，透過相片和影片的分享，成功在全球社群中串連數10億用戶，也是台灣重要的社交平台之一，Meta表示，汲取Instagram關鍵，將社群互動的媒介轉向以文字為主，由Instagram團隊打造全新社群平台Threads，以獨立App讓用戶以文字溝通與互動。

Meta進一步說明，使用Instagram帳號即可直接註冊，每篇貼文最長上限為500字，貼文可加入圖片、最長5分鐘的影片，也可分享連結，如同使用Instagram一樣，用戶可以在Threads上追蹤擁有共同興趣的創作者及好友並與其互動，也可直接追蹤已在Instagram上追蹤的帳號。

Meta並指出，繁體中文版在台灣同步上線，4小時已累計500萬註冊量。

在安全性政策方面，Meta強調，Threads希望社群創造正向且有意義的互動，協助用戶自由掌握帳號的設定，包含限制特定對象無法提及與回覆自己的貼文，並透過加入關鍵字，過濾或隱藏版面上的留言，也可透過點擊帳號右上角的3點功能選單來取消追蹤、封鎖、限制或檢舉他人，且在Instagram遭封鎖的帳號，系統將自動同步封鎖名單至Threads中。

此外，Meta強調，在Threads中將落實Instagram的「社群守則」，讓用戶在安全與自由的環境下對話與交流。自2016年開始，Meta已陸續投資超過160億美元建構保護用戶的團隊及技術，盼用戶在安心的社群環境中互動。

此外，Meta正計劃未來讓Threads支援由全球資訊網協會（W3C）所建立的開放社群網路傳輸協定ActivityPub，實現大多社群平台無法達成的新型態連結，其他如Tumblr等平台也表示正計劃支援ActivityPub協議，如傳輸Email或網際網路協定類似的去中心化的精神，讓未來的社群有機會達到跨平台的互動與連結。

3C專家：Threads若能吸納20％以上的IG用戶，就能與推特相抗衡

Meta推出Threads，被認為是與Twitter較勁，但事實上台灣並不風行Twitter。專家分析，錯過關鍵時間點、初期沒有中文版等都是主因，而Meta站在IG用戶基礎上，已有很好的立足點，同時補足其文字分享的侷限，能否持續熱度還要繼續觀察。

臉書母公司Meta旗下社群品牌Instagram今日推出主打文字分享的應用程式Threads，繁體中文版在台同步上線，短短4小時已累計500萬註冊量，業界都認為，Meta此舉就是要向推特較勁，形同Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）與擁有推特的馬斯克（Elon Musk）之間的社群大戰。

「Meta此舉就是衝著推特而來」，3C達人林小旭對《中央社》記者分析，Threads上半部的介面設計感覺是IG，下半部則是推特，用戶可上傳照片、影片和連結，感覺確實是強化了IG的文字互動功能，「但與其說是文字版IG，不如說是縮小版的臉書」，許多功能與臉書更為相似。

Meta背後盤算為何，林小旭分析，「臉書使用者年齡日趨偏高，已是不爭事實」，IG用戶相對年輕化，但又是以圖片和短影音為主的社群分享模式，看得出Meta是希望創建一個新平台，能補足過往對IG文字表達有限的這一塊市場需求，換言之，可能期望以年齡分眾來區分旗下社群品牌平台。

3C部落客壹哥指出，觀察近這幾年，Facebook、Instagram用戶互動性與黏著度降低，許多年輕人開始嘗試「新社群」，Meta積極提出相對應策略，從Facebook、Instagram這幾年陸續嘗試類似抖音的短影音、類似Snapchat的動態貼圖、類似Podcast的廣播專區、以及這次推出的Threads，都可看出他們希望留住用戶。

而一個新的社群平台誕生，也意味著將有另一波網紅誕生，未來Threads會不會成功，林小旭認為「要打一個問號，還要繼續觀察熱度。」

不過，他補充，Threads是直接用Instagram註冊，用戶可「無痛」新增到一個新的社群平台，由於創建一個新帳號，對很多用戶來說很麻煩，Threads此舉等於跨越社群平台能否壯大的門檻，如果能夠吸納20％以上的IG用戶、坐擁2億帳戶，就能與在全球約有2.5億用戶的推特相抗衡。

壹哥則認為，Threads本身也是屬於開放式社群，使用起來類似Twitter，但是又可以連結Instagram的用戶，加上雖是新的社群平台，在發展初期就可看到許多KOL、網美、明星、乃至新聞平台都有註冊、發文，已經站穩一個很好的立足點。