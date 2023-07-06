2023/07/06,
社會

2023評審團名單公佈，主席丁菱娟：未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人

2023評審團名單公佈，主席丁菱娟：未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人

我們想讓你知道的是

還記得你心目中那個具有衝勁、想為這個世界帶來一些改變的夢想嗎？「2023第7屆未來大人物」希望在混亂時局中，喚起年輕人的初心和熱情，7位評審號召面對困難也要秉持著做就對了的衝撞精神。期許年輕人該把成功的定義交還到自己手上。

2023年，未來大人物將眼光轉回到創始那年的初心，我們希望能找到那群在社會上默默在努力、不想被所謂體制框架中的倡議家。不用成為世俗眼光中那種「成功的模樣」，因為：成功的定義還給每個人。

評審團名單公佈

2023年評審團網羅各領域深具行動魄力的人物，由關鍵評論網共同創辦人楊士範（Mario）擔任評審團召集人，邀請評審團主席與社會賢達、歷屆未來大人物與集團夥伴各2位，共7位組成評審團。

評審照

主席由影響力品牌學院創辦人、更有著公關教母之稱的「丁菱娟」擔任。她期許更多深具有獨特特質的年輕人該站出來，突破現狀，追求改變，願意利他的特質。

主席更期許年輕人應該要經常自我對話，認識自己，找出自己願景又願意努力實踐皆能夠定義出屬於自己的成功樣貌。

丁菱娟：未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人。

另外更由深具業界多元經驗的6位優秀人士組成評審團：

  • 民間代表評審StreetVoice音樂頻道總監小樹電通行銷傳播集團永續發展合夥人王馥蓓
  • 歷屆未來大人物代表評審：洄遊吧有限公司創辦人/執行長黃紋綺、台大創新設計學院創新長劉建成
  • 關鍵評論網媒體集團代表評審：關鍵評論網媒體集團資訊長謝旻樺、關鍵評論網記者黃筱歡

請加入我們成為下一位「未來大人物」。即刻報名👉2023未來大人物徵選活動

未來大人物的模樣

評審團期許35歲以下年輕人都該讓自己付諸行動，即使缺乏資源，仍堅定地努力耕耘。小樹總監分享，未來大人物該有「願意解決問題，不怕弄髒手」的特質。

於2021年獲選為未來大人物的黃紋綺說：「未來大人物能夠發現問題，解決問題。以及如何發現問題，解決問題的衝勁。」

謝旻樺則提出心目中「未來大人物」的年輕人模樣，「心目中的未來大人物，該要有不被世俗價值觀綁架，堅持一步一腳印地做自己認為有價值的事情。」

這些Change Makers勇敢走在自己理想的道路上，或許孤單、或許不被社會大眾所理解，甚至有可能遭來更多的誤解，但能夠有所行動、付諸實行，都是未來大人物該要有的勇氣。

2022年以團隊Alpha Team成員之一獲選未來大人物的劉建成，分享對未來大人物的期待：「能直面自己不擅長的事情，無論如何還是去試試看。想提出的問題：如果你的所有負面情緒，都可以從自己身上找到答案和出口，還有什麼是你希望為這個世界帶來的改變？」

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Photo Credit - 關鍵評論網

把成功的定義還給每一個人

成功不應該只有一種模樣、當走在行動的路上向前行時，每一個人都該是自己心中定義的「未來大人物」。

小樹：「我們都太容易被成功給迷惑，或難過或昏頭。在定義成功之前，先了解自己的能力與任務，並找到夥伴，一起解決問題。」

謝旻樺實際的表示：「成功不需要去比較。對自己所相信的事情，付出行動，就是成功。」黃筱歡更鼓勵年輕人將注意力回到自己身上：「不要僅僅以主流的價值觀審視、判斷自己的成功，而是思考自己想追求真正的價值觀和目標是什麼，並且時常調整。」

兩位曾經獲選為未來大人物的評審則分享，黃紋綺説：「每一個人對自己，或對他們成功的定義不同，不同階段的成功也不同，沒有『最好』、『最棒』，只有『最適』，最『適合』你自己的生活和人生的方式。」

劉建成則跟未來的未來大人物喊話：「成功不是聖杯，拿到就可以永遠擁有，成功是一種狀態，需要肯定的時候，就勇敢去尋求肯定，能持續接受回饋，相信自己有進步的可能，這樣你的每一刻都是成功的。」

以主視覺致敬熱情的凝聚

邁入第7屆的未來大人物徵選活動，由關鍵評論網媒體集團視覺設計總監高嘉宏（Loso）操刀，從主視覺開始綻放五彩繽紛的光芒。主要用意是希望在這個充滿壓力的世界裡提醒彼此，不要被既定的成功觀念所框限，忘記了眾生百態的奇形怪狀、也不忘記自己的獨一無二。

不管是圓、方、扁、長，每一個行動派都用時間與努力刻畫了線條與輪廓，試圖尋找僅屬於自己的樣貌並真心相信，熱情的凝聚、信念的累積，終有綻放五彩繽紛的一天，而那就是僅屬於自己的成功定義。

2023第7屆未來大人物希望透過以主視覺呼召這群行動家，不論是初出茅廬還是領域先鋒，都可以在這裡暢談彼此腦海中未來光景的場域，成就自己心中的改變與行動。

2023-banner-CC_報名表-結尾

你就是那個追夢想、不怕挑戰的年輕人嗎？加入未來大人物行列吧。

你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」

責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan


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