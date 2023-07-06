2023評審團名單公佈，主席丁菱娟：未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人
我們想讓你知道的是
還記得你心目中那個具有衝勁、想為這個世界帶來一些改變的夢想嗎？「2023第7屆未來大人物」希望在混亂時局中，喚起年輕人的初心和熱情，7位評審號召面對困難也要秉持著做就對了的衝撞精神。期許年輕人該把成功的定義交還到自己手上。
2023年，未來大人物將眼光轉回到創始那年的初心，我們希望能找到那群在社會上默默在努力、不想被所謂體制框架中的倡議家。不用成為世俗眼光中那種「成功的模樣」，因為：成功的定義還給每個人。
評審團名單公佈
2023年評審團網羅各領域深具行動魄力的人物，由關鍵評論網共同創辦人楊士範（Mario）擔任評審團召集人，邀請評審團主席與社會賢達、歷屆未來大人物與集團夥伴各2位，共7位組成評審團。
主席由影響力品牌學院創辦人、更有著公關教母之稱的「丁菱娟」擔任。她期許更多深具有獨特特質的年輕人該站出來，突破現狀，追求改變，願意利他的特質。
主席更期許年輕人應該要經常自我對話，認識自己，找出自己願景又願意努力實踐皆能夠定義出屬於自己的成功樣貌。
丁菱娟：未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人。
另外更由深具業界多元經驗的6位優秀人士組成評審團：
- 民間代表評審：StreetVoice音樂頻道總監小樹、電通行銷傳播集團永續發展合夥人王馥蓓。
- 歷屆未來大人物代表評審：洄遊吧有限公司創辦人/執行長黃紋綺、台大創新設計學院創新長劉建成。
- 關鍵評論網媒體集團代表評審：關鍵評論網媒體集團資訊長謝旻樺、關鍵評論網記者黃筱歡。
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未來大人物的模樣
評審團期許35歲以下年輕人都該讓自己付諸行動，即使缺乏資源，仍堅定地努力耕耘。小樹總監分享，未來大人物該有「願意解決問題，不怕弄髒手」的特質。
於2021年獲選為未來大人物的黃紋綺說：「未來大人物能夠發現問題，解決問題。以及如何發現問題，解決問題的衝勁。」
謝旻樺則提出心目中「未來大人物」的年輕人模樣，「心目中的未來大人物，該要有不被世俗價值觀綁架，堅持一步一腳印地做自己認為有價值的事情。」
這些Change Makers勇敢走在自己理想的道路上，或許孤單、或許不被社會大眾所理解，甚至有可能遭來更多的誤解，但能夠有所行動、付諸實行，都是未來大人物該要有的勇氣。
2022年以團隊Alpha Team成員之一獲選未來大人物的劉建成，分享對未來大人物的期待：「能直面自己不擅長的事情，無論如何還是去試試看。想提出的問題：如果你的所有負面情緒，都可以從自己身上找到答案和出口，還有什麼是你希望為這個世界帶來的改變？」
把成功的定義還給每一個人
成功不應該只有一種模樣、當走在行動的路上向前行時，每一個人都該是自己心中定義的「未來大人物」。
小樹：「我們都太容易被成功給迷惑，或難過或昏頭。在定義成功之前，先了解自己的能力與任務，並找到夥伴，一起解決問題。」
謝旻樺實際的表示：「成功不需要去比較。對自己所相信的事情，付出行動，就是成功。」黃筱歡更鼓勵年輕人將注意力回到自己身上：「不要僅僅以主流的價值觀審視、判斷自己的成功，而是思考自己想追求真正的價值觀和目標是什麼，並且時常調整。」
兩位曾經獲選為未來大人物的評審則分享，黃紋綺説：「每一個人對自己，或對他們成功的定義不同，不同階段的成功也不同，沒有『最好』、『最棒』，只有『最適』，最『適合』你自己的生活和人生的方式。」
劉建成則跟未來的未來大人物喊話：「成功不是聖杯，拿到就可以永遠擁有，成功是一種狀態，需要肯定的時候，就勇敢去尋求肯定，能持續接受回饋，相信自己有進步的可能，這樣你的每一刻都是成功的。」
以主視覺致敬熱情的凝聚
邁入第7屆的未來大人物徵選活動，由關鍵評論網媒體集團視覺設計總監高嘉宏（Loso）操刀，從主視覺開始綻放五彩繽紛的光芒。主要用意是希望在這個充滿壓力的世界裡提醒彼此，不要被既定的成功觀念所框限，忘記了眾生百態的奇形怪狀、也不忘記自己的獨一無二。
不管是圓、方、扁、長，每一個行動派都用時間與努力刻畫了線條與輪廓，試圖尋找僅屬於自己的樣貌並真心相信，熱情的凝聚、信念的累積，終有綻放五彩繽紛的一天，而那就是僅屬於自己的成功定義。
2023第7屆未來大人物希望透過以主視覺呼召這群行動家，不論是初出茅廬還是領域先鋒，都可以在這裡暢談彼此腦海中未來光景的場域，成就自己心中的改變與行動。
你就是那個追夢想、不怕挑戰的年輕人嗎？加入未來大人物行列吧。
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮