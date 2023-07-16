TNL+ 2023/07/16,
政治

等了28小時才搭上抵台飛機，國民政府副審計長冉鵬：身在局中，看透了政府的腐敗無能

等了28小時才搭上抵台飛機，國民政府副審計長冉鵬：身在局中，看透了政府的腐敗無能
Photo Credit: 中央社

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1949年，冉鵬44歲。自從1931年他參加首屆文官考試，以全國第三名的成績進入行政院服務以來，一直貢獻法律和財經方面的特長，奉公守法，清廉敬業。抗戰勝利後，他親歷了國民政府的由盛而衰，隨行政院撤離南京，一路經過廣州、重慶而成都，再倉皇辭廟，拋下妻小，來到台灣。他身在局中，看透了政府的腐敗無能，屢屢發出「焉得不敗」的歎息。

冉鵬：契闊死生君莫問，行雲流水一孤僧

1949年12月7日，時任國民政府行政院副審計長的冉鵬上午和下午都在列席院會，得知政府決定遷台辦公。會後，他從教育部長杭立武處獲悉，行政院長閻錫山等高官將在當晚12點乘坐飛機飛往台北。

於是，他搭車前往機場，友人告知，他不在14人的登機名單上，但可不帶行李上機，私自坐下，蒙混過關。但因閻錫山帶的行李太多，留下隨從兩人一路看守，因而再三清點乘客人數，發現多出冉鵬一人。在飛機上的陳立夫等人均不同意讓冉鵬同機，說會危及閻錫山的安全，「余只有悄然下機，做黃魚不成，反為其辱，真為平生所未遭！」

冉鵬在機場守候到次日天明，看到一眾都是部長、次長的高官相繼來到機場，平日趾高氣揚，此刻眾人都四顧茫然。等到上午9點，有飛機降落，原本以為可以登機，但駕駛員旋即登機起飛。到了下午3點，又有多架民航飛機降落。機場風雨交加，眾人倍感淒苦。整天沒有吃飯喝水的冉鵬，飢腸轆轆，只好到附近的農家購買一點食物充飢。

9日午夜4點，冉鵬等人終於登機起飛。此時，機場上停著很多被拋棄的漂亮小轎車和航空汽油，一片狼藉。飛行六小時，眾人安全抵達台北，緊張的心情，至此才鬆了一口氣。但冉鵬孑然一身逃到台灣，家中情形莫卜，不勝淒愴。

這一年，冉鵬44歲。自從1931年他參加首屆文官考試，以全國第三名的成績進入行政院服務以來，一直貢獻法律和財經方面的特長，奉公守法，清廉敬業。抗戰勝利後，他親歷了國民政府的由盛而衰，隨行政院撤離南京，一路經過廣州、重慶而成都，再倉皇辭廟，拋下妻小，來到台灣。

他身在局中，看透了政府的腐敗無能，屢屢發出「焉得不敗」的歎息。

1949年4月24日，南京淪陷，他在日記中直指：「政府仍龐大，軍事機關尤腐敗，所有不必要之四院（行政院之外的立法院、司法院、監察院、考試院）仍舊，一樣為政府掣肘，猶如病人已入膏肓而拖一眾魔鬼隨行，其不同歸於盡不可得也！」

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