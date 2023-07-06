（7/8頒獎典禮不斷更新）【2023台北電影獎入圍暨得獎名單】
我們想讓你知道的是
以百萬首獎為號召、聚焦於台灣電影競賽的第25屆台北電影獎，將於7月8日，本週六晚間7點公布得獎名單，本屆有哪些電影入圍？又有哪些電影最終會抱回獎項呢？
以百萬首獎為號召、聚焦於台灣電影競賽的第25屆台北電影獎，將於7月8日週六晚間7點公布得獎名單，而在入圍名單階段，今（2023）年4月正式亮相的《疫起》以13項入圍成為此階段的領跑者，至於去（2022）年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此三部國片也成為突破雙位數提名的電影。
本屆台北電影獎共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。對比去年的報名狀況（劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件），各大項目的報名件數皆有提升，而本屆在評審們的共識之下，最終選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部）。
除了三部入圍突破雙位數的電影受到矚目之外，較為特別的是，《我心我行》導演姚宏易、《九槍》導演蔡崇隆入圍了最佳導演，此項目基本上擠掉了《一家子兒咕咕叫》的導演詹京霖，乃至於今年才亮相的新作《關於我和鬼變成家人的那件事》的導演程偉豪。
而《關於我和鬼變成家人的那件事》今年初上映時造成口碑、票房大熱，最終賣出超過3億台幣的佳績，也被許多人認為是今年台北電影獎甚至是金馬獎的熱門之一，但本屆入圍名單開出，《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，也成為許多觀眾心中的遺珠之憾。
至於本屆台北電影獎也能看見多部去年的金馬獎入圍或得獎作品，除了《查無此心》、《哈勇家》之外，其中還包含《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》、《罪後真相》、《我心我行》、《九槍》、《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》等片。
本屆台北電影獎頒獎典禮由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視YouTube及LINE TODAY線上直播。
2023第25屆台北電影獎完整入圍名單
最佳劇情長片
- 一家子兒咕咕叫
- 哈勇家
- 查無此心
- 疫起
- 黑的教育
最佳紀錄片
- 九槍
- 山椒魚來了
- 做自己的條件
- 從那天起 我們開始哭泣
- 鑽石水族世界
最佳短片
- 大日子
- 屍舞
- 紅的夢
- 送行
- 推特事
最佳動畫片
- byebye.
- 路上
- 熱帶複眼
- 魍神之夜
- 鷺鷥河
最佳導演
- 蔡崇隆｜九槍
- 姚宏易｜我心我行
- 陳潔瑤｜哈勇家
- 曾英庭｜查無此心
- 林君陽｜疫起
最佳編劇
- 陳潔瑤、謝惠菁｜哈勇家
- 楊貽茜、林品君、許世輝、曾英庭｜查無此心
- 劉存菡｜疫起
- 柯景騰（九把刀）｜黑的教育
- 吳瑾蓉、程偉豪｜關於我和鬼變成家人的那件事
最佳男主角
- 游安順｜一家子兒咕咕叫
- 王柏傑｜疫起
- 蔡凡熙｜黑的教育
- 張孝全｜罪後真相
- 林柏宏｜關於我和鬼變成家人的那件事
最佳女主角
- 潘麗麗｜大日子
- 王渝萱｜小藍
- 陸小芬｜本日公休
- 張鈞甯｜查無此心
- 孫可芳｜聖筊
最佳男配角
- 傅孟柏｜本日公休
- 林孟君｜哈勇家
- 陳為民｜查無此心
- 薛仕凌｜疫起
- 朱軒洋｜黑的教育
最佳女配角
- 楊麗音｜一家子兒咕咕叫
- 林詹珍妹｜哈勇家
- 黃瀞怡（小薰）｜哈勇家
- 方郁婷｜罪後真相
- 宸頤｜默殺
最佳新演員
- 胡智強｜一家子兒咕咕叫
- 葉曉霏｜青春並不溫柔
- 洪金輝｜哈勇家
- 王柏人｜紅的夢
- 李想｜推特事
最佳攝影
- 姚宏易｜我心我行
- 陳麒文｜青春並不溫柔
- 劉至桓、劉宸瑋｜查無此心
- 包軒鳴｜疫起
- 王均銘｜罪後真相
最佳剪輯
- 陳建志｜哈勇家
- 廖慶松、李俊宏｜查無此心
- 解孟儒｜疫起
- 解孟儒、李蕙｜黑的教育
- 蔡宜芬｜鑽石水族世界
最佳配樂
- 許志遠｜一家子兒咕咕叫
- 保卜・巴督路｜哈勇家
- 楊琬茜｜查無此心
- 盧律銘｜疫起
- 王建威｜黑的教育
最佳美術設計
- 張軼峰｜一家子兒咕咕叫
- 翁定洋｜我心我行
- 姚國禎｜哈勇家
- 葉子瑋｜查無此心
- 黃美清、涂碩峯｜疫起
最佳造型設計
- 陳怡如｜一家子兒咕咕叫
- 高仙齡｜哈勇家
- 施筱柔、張甫丞｜查無此心
- 施筱柔｜疫起
- 王佳惠、羅宛怡｜默殺
最佳聲音設計
- 杜篤之、江宜真、陳煜杰｜一家子兒咕咕叫
- 高偉晏、蔡篤易、鄭元凱｜查無此心
- 簡豐書、湯湘竹、孫思媛｜疫起
- 高偉晏、湯湘竹、吳建緯、鄭元凱｜黑的教育
- 杜篤之｜默殺
最佳視覺效果
- Jonah WEST、王柏欣｜查無此心
- 嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜疫起
- 嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜黑的教育
- 林哲民｜默殺
- 程偉豪、劉惟熠｜關於我和鬼變成家人的那件事
傑出技術
- 陳宗錦、陳茂榮（火效特效師）｜光榮之路
- 姚宏易、許芳宜（動作指導）｜我心我行
- Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）｜疫起
- 張徐展、劉靜怡、陳亮潔（表演/動作設計）｜熱帶複眼
延伸閱讀
- 【關鍵專訪】《哈勇家》導演陳潔瑤：哈勇一家從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的「GAGA」
- 【關鍵專訪】《疫起》導演林君陽、監製李耀華：後COVID-19時代，回望20年前和平醫院封院事件
- 【關鍵專訪】《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖：最恐怖的就是賽鴿跟人類社會非常相像，每個人都深陷這場「困局」
- 【影評】《關於我和鬼變成家人的那件事》：兩部同公司的愛情電影，與《當男人戀愛時》的「終局之戰」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：羅元祺
“2023台北電影獎”的相關議題
- 2023-07-06 （7/8頒獎典禮不斷更新）【2023台北電影獎入圍暨得獎名單】
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。