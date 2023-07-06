（7/8頒獎典禮不斷更新）【2023台北電影獎入圍暨得獎名單】

以百萬首獎為號召、聚焦於台灣電影競賽的第25屆台北電影獎，將於7月8日週六晚間7點公布得獎名單，而在入圍名單階段，今（2023）年4月正式亮相的《疫起》以13項入圍成為此階段的領跑者，至於去（2022）年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此三部國片也成為突破雙位數提名的電影。

本屆台北電影獎共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。對比去年的報名狀況（劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件），各大項目的報名件數皆有提升，而本屆在評審們的共識之下，最終選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部）。

除了三部入圍突破雙位數的電影受到矚目之外，較為特別的是，《我心我行》導演姚宏易、《九槍》導演蔡崇隆入圍了最佳導演，此項目基本上擠掉了《一家子兒咕咕叫》的導演詹京霖，乃至於今年才亮相的新作《關於我和鬼變成家人的那件事》的導演程偉豪。

而《關於我和鬼變成家人的那件事》今年初上映時造成口碑、票房大熱，最終賣出超過3億台幣的佳績，也被許多人認為是今年台北電影獎甚至是金馬獎的熱門之一，但本屆入圍名單開出，《關於我和鬼變成家人的那件事》僅入圍了男主角、編劇、視覺效果3項大獎，也成為許多觀眾心中的遺珠之憾。

至於本屆台北電影獎也能看見多部去年的金馬獎入圍或得獎作品，除了《查無此心》、《哈勇家》之外，其中還包含《黑的教育》、《一家子兒咕咕叫》、《罪後真相》、《我心我行》、《九槍》、《熱帶複眼》、《魍神之夜》、《大日子》等片。

本屆台北電影獎頒獎典禮由東風衛視現場直播，並於台北電影節、東風衛視YouTube及LINE TODAY線上直播。

2023第25屆台北電影獎完整入圍名單

最佳劇情長片

一家子兒咕咕叫

哈勇家

查無此心

疫起

黑的教育

最佳紀錄片

九槍

山椒魚來了

做自己的條件

從那天起 我們開始哭泣

鑽石水族世界

最佳短片

大日子

屍舞

紅的夢

送行

推特事

最佳動畫片

byebye.

路上

熱帶複眼

魍神之夜

鷺鷥河

最佳導演

蔡崇隆｜九槍

姚宏易｜我心我行

陳潔瑤｜哈勇家

曾英庭｜查無此心

林君陽｜疫起

最佳編劇

陳潔瑤、謝惠菁｜哈勇家

楊貽茜、林品君、許世輝、曾英庭｜查無此心

劉存菡｜疫起

柯景騰（九把刀）｜黑的教育

吳瑾蓉、程偉豪｜關於我和鬼變成家人的那件事

最佳男主角

游安順｜一家子兒咕咕叫

王柏傑｜疫起

蔡凡熙｜黑的教育

張孝全｜罪後真相

林柏宏｜關於我和鬼變成家人的那件事

最佳女主角

潘麗麗｜大日子

王渝萱｜小藍

陸小芬｜本日公休

張鈞甯｜查無此心

孫可芳｜聖筊

最佳男配角

傅孟柏｜本日公休

林孟君｜哈勇家

陳為民｜查無此心

薛仕凌｜疫起

朱軒洋｜黑的教育

最佳女配角

楊麗音｜一家子兒咕咕叫

林詹珍妹｜哈勇家

黃瀞怡（小薰）｜哈勇家

方郁婷｜罪後真相

宸頤｜默殺

最佳新演員

胡智強｜一家子兒咕咕叫

葉曉霏｜青春並不溫柔

洪金輝｜哈勇家

王柏人｜紅的夢

李想｜推特事

最佳攝影

姚宏易｜我心我行

陳麒文｜青春並不溫柔

劉至桓、劉宸瑋｜查無此心

包軒鳴｜疫起

王均銘｜罪後真相

最佳剪輯

陳建志｜哈勇家

廖慶松、李俊宏｜查無此心

解孟儒｜疫起

解孟儒、李蕙｜黑的教育

蔡宜芬｜鑽石水族世界

最佳配樂

許志遠｜一家子兒咕咕叫

保卜・巴督路｜哈勇家

楊琬茜｜查無此心

盧律銘｜疫起

王建威｜黑的教育

最佳美術設計

張軼峰｜一家子兒咕咕叫

翁定洋｜我心我行

姚國禎｜哈勇家

葉子瑋｜查無此心

黃美清、涂碩峯｜疫起

最佳造型設計

陳怡如｜一家子兒咕咕叫

高仙齡｜哈勇家

施筱柔、張甫丞｜查無此心

施筱柔｜疫起

王佳惠、羅宛怡｜默殺

最佳聲音設計

杜篤之、江宜真、陳煜杰｜一家子兒咕咕叫

高偉晏、蔡篤易、鄭元凱｜查無此心

簡豐書、湯湘竹、孫思媛｜疫起

高偉晏、湯湘竹、吳建緯、鄭元凱｜黑的教育

杜篤之｜默殺

最佳視覺效果

Jonah WEST、王柏欣｜查無此心

嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜疫起

嚴振欽、罡風創意映像有限公司｜黑的教育

林哲民｜默殺

程偉豪、劉惟熠｜關於我和鬼變成家人的那件事

傑出技術

陳宗錦、陳茂榮（火效特效師）｜光榮之路

姚宏易、許芳宜（動作指導）｜我心我行

Kittichon KUNRATCHOL、王嘉瑩（特效化妝造型）｜疫起

張徐展、劉靜怡、陳亮潔（表演/動作設計）｜熱帶複眼

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺