收復比台灣大過三倍土地：泰緬孤軍入祀忠烈祠，三代將士跨國奮戰的血淚故事

2023年6月30日下午，台北市雷雨交加，可國防部的長官們依舊風雨無阻，如期的完成了將948名泰緬孤軍的英靈迎回園山忠烈祠。這並非第一批入祀忠烈祠的泰緬孤軍英靈，因為早在2012年，就已經先有440名被考據到姓名的孤軍英靈回到台灣，合計1388人。那麼是不是這1388人回到台灣以後，所有的孤軍英魂都順利回家了呢？

要回答這個問題，首先我們要先來瞭解泰緬孤軍的定義為何？所謂泰緬孤軍的前身為1949年中國大陸淪陷時，由雲南撤退到緬甸境內的第八軍第237師與第26軍第93師的1500餘國軍殘部，代號為「復興部隊」。他們在韓戰爆發後接受美國中央情報局（Central Intelligence Agency）的武裝訓練，以雲南反共救國軍的名義向中國大陸發起進攻，策應朝鮮半島的美軍開闢「第二戰場」。

直到韓戰結束，美國在聯合國的壓力下要求中華民國將雲南反共救國軍撤回台灣，分三批將6986人撤退來台。何以撤退到緬甸的時候只有1500人，但是到撤退來台灣的時候卻增加到了近六倍的人馬？除了原本的國軍官兵與眷屬外，還有不少雲南民眾與滇緬邊區的少數民族，因為忍受不了中共政權和緬甸政府的壓迫，主動投入孤軍的懷抱，使雲南反共救國軍數量大幅增加。

不過政府並未將所有孤軍撤退來台，還是有相當部份的反共救國軍將士選擇留在滇緬邊區，伺機配合國軍戰略反攻。他們被改組為雲南人民反共志願軍，持續活躍在金三角地去協助泰國與寮國政府反共。直到1960年，忍無可忍的緬甸政府邀請共軍入境掃蕩反共志願軍，才迫使中華民國政府二度將孤軍撤來台灣。

然而還是有第三軍與第五軍的游擊將士沒有選擇回到台灣，而是轉進泰北接受泰國政府改編，協助泰軍圍剿當地的共產黨。在越南、寮國與柬埔寨相繼淪陷後的1980年代，他們與泰國軍隊並肩作戰，成功撲滅了泰國共產主義運動的火苗。為此泰國國王蒲美蓬深受感動，御賜他們公民權與居住權，使他們與他們的眷屬、後人成為將台北與曼谷緊密連結在一起的橋梁。

Photo Credit: 許劍虹 這次孤軍英靈順利迎回台灣，象徵一次成功的朝野合作

「孤軍」的定義

從上述的說法來看，孤軍的歷史分三個階段發展，第一階段為李彌將軍指揮的雲南反共救國軍，第二階段為柳元麟的雲南人民反共志願軍，第三階段則是分別由段希文、李文煥指揮的第三軍和第五軍。其中僅雲南反共救國軍在法律上為接受中華民國政府指揮的部隊，剩下來的兩個階段都是以金三角地區人民的名義組成的志願部隊，甚至還為泰國政府所收編，性質非常的不一樣。

而且孤軍後來還發展出了許多的旁支系統，比如呂仁豪帶領的游擊隊就為寮王國的右派軍人吸收，甚至於成為中央情報局打擊寮國共黨武裝「巴特寮」（Pathet Lao）的外圍組織。此外國防部情報局為了掌握第三軍和第五軍的動態，還成立「光武部隊」，派遣人員以金三角為據點向中國大陸滲透，蒐集共軍相關情報。