台德法務部長首度會面深談司法互助，德國司法部：支持台灣民主，會面符合「一中政策」

駐德大使謝志偉昨（5）日在臉書發文表示，此次法務部長蔡清祥赴德國柏林拜會德國聯邦司法部長馬可・布施曼（Dr. Marco Buschmann），此次交流為台德司法／法務部長的首次會面，象徵意義十足。雙方當天進行約一小時的深入對談，相談甚歡，討論兩國在司法互助、網路詐騙等各種議題上可能的「密切合作」，且雙方皆認為台德兩國抱持著相同的自由民主價值，應深化合作關係。

台德司法互助、盼簽訂引渡協定

法務部長蔡清祥於4日訪問訪問德國聯邦司法部長布施曼，積極在歐洲推動司法外交，磋商兩國司法治理，期盼透過深化交流與德國簽訂引渡協定，讓受刑人進入司法程序時能引渡至德國審理，致力開創歐洲國家先例。

根據《中央社》報導，蔡清祥亦參訪柏林邦最高法院，並會面交通部次長克魯克（Daniela Kluckert），針對網路犯罪交換意見。他也在此行中參觀收治性侵害犯罪者和精神疾病受刑人的監獄。

蔡清祥表示，自從10年前簽署受刑人移交協議以來，台灣已成功將7名德國受刑人送回德國執行刑罰。基於雙方的互信基礎，兩國專家經過多次磋商，終於在今（2023）年3月達成刑事司法互助協議的簽署，兩國透過聯合偵查和資訊分享等方式，攜手合作打擊跨國犯罪。

德支持台灣民主、「一中政策」不變

針對砲火延燒已久的俄烏戰爭，以及中國來勢洶洶的武力威脅，布施曼他表態支持與關心台灣，並相當讚賞台灣的自由民主，認為重視自由、民主和法治的國家，都無法接受任何國家恣意擴張武力到自家領土。

儘管布施曼表態關心台海局勢，但德國司法部強調，台德兩國部長的會面仍然符合「一中政策」。謝志偉在貼文中進一步為其做解釋，認為德國與歐盟雖僅承認一個中國，但「一中政策」不等於中國聲稱的「一中原則」。

「一中政策」vs「一中原則」

根據《中央廣播電台》一文，中國主張的「一中原則」為：

世界上只有一個中國 中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權 台灣是中國的一部分。

而美、日、歐盟等民主陣營國家的「一中政策」，則只包含前兩句話，秉持「一個中國」為基礎架構，承認中國代表權、保持台海穩定、與台灣交流合作。

謝志偉表示，德國、歐盟與台灣為自由民主的價值夥伴，且不論是德國還是歐盟，皆不接受中國以武力改變台海現狀。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：羅元祺