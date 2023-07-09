TNL+ 2023/07/09,
動漫

【動畫】《躍動青春》：正因真實所以療癒——烏托邦不存在，不代表美好的世界不存在

【動畫】《躍動青春》：正因真實所以療癒——烏托邦不存在，不代表美好的世界不存在
動畫《躍動青春》劇照，Aniplus Asia發行

我們想讓你知道的是

《躍動青春》的故事，就是先以具真實感的設定為基礎，才能夠發展出令人感到治癒的展開。正因真實，才能治癒。烏托邦並不存在，但人們能夠憑藉微小的力量，讓周遭的世界美好一點。

如此耀眼，如此耀眼，彷彿不屬於此世一樣。但這位總是散發著光芒的女孩，卻在志摩面前哭泣了。她蜷縮身驅，流著眼淚，接二連三地責怪自己：責怪自己無能、責怪自己不作為、責怪自己自以為是⋯⋯女孩被拖進這個世界，留下了無助的身影。

志摩感嘆，或許美津未不屬於東京，亦不應來到這個地方。他祈求美津未在群山與大海的圍繞下，能保持原來的模樣，不受傷害，永不改變。美津未不應來到這裡，就算她的存在，能讓志摩的高中生活「稍微多了些樂趣」也一樣—他打從心底覺得，自己配不上這「稍微的樂趣」。

眼前的女孩蜷縮著身體，而志摩一直以來，也是如此蜷縮著，拚命地掩藏自己。眼前的女孩流著淚，而志摩的心底裡，也有一位年幼的男孩，一直因寂寞而哭泣。志摩投向美津未的慨嘆，指向的其實是自己。他敲問，在人來人往的東京裡，難道就連樂天知命的美津未，也逃不過受傷的命運嗎？

人們總是熱衷於設想理想鄉的存在，渴望在遙遠的他方，會有著沒有紛擾，一切皆為美好的烏托邦。如同志摩所想像的石川（編按：位於本州中部的能登半島），或是他所主演的音樂劇《真善美》（動畫以影射的方式呈現）裡的奧地利一樣。

但烏托邦真的存在嗎？至少志摩其實知道，那個依山傍水的石川小鎮，並非什麼理想鄉。在少子高齡化與城鄉差距的夾擊下，美津未的故鄉石川正陷入衰落，而為了解救如此困局，美津未決意隻身來到東京，只為考上好大學，並希望能進入官僚體制，解決農村人口外流的問題。烏托邦並不存在——至少石川不是。

「烏托邦」一詞，出自英國政治家、作家兼哲學家湯馬士・摩亞於1516年所著的專書《烏托邦》，詞彙本身以希臘語為語源。烏托邦（utopia）的希臘字根有兩種解釋，其一為「Ou－topos」，「ou」為「無」的意思，而「topos」則為「場所」之意，於是解作「世上所無的場所」。

其二為「Eu－topia」，「eu」為美好之意，「topia」同樣解作地方，亦即「美好的地方」。於是烏托邦一詞，本身就有著雙重含意，同時是「美好的」，但也同時宣示「並不存在」，也就是「一個既美好又子虛烏有的地方」。

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