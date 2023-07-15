【展覽】《OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對》：用新媒體藝術定義人與機器人的界線
我們想讓你知道的是
個人的網路瀏覽、行為資料被轉化為數位平台的商業資本，更傳出Captcha驗證會無意間被搜集使用網站的操作習慣，透過它登入數位平台的使用者，其個資會淪為科技公司訓練AI工具的免費文字、圖片辨識資料，被認為是一種數位權利的侵害。當我們見到的資訊，參雜了來自機器人編程的文字與真人的文筆，誰又能分得清楚呢？
極力彰顯，又需掩藏。
在生活高度「網路化」的現在，影音分享、文字抒發，上傳的一筆筆日常記錄，既是彰顯自我的軌跡，卻也是社群媒體等數位平台的交易籌碼。蘊含暴露隱私風險的個人資料，在網路世界中又該如何掩藏，才能自保？
1950年，艾倫·圖靈（Alan Turing）提出了圖靈測試（Turing Test），試圖界定人工智慧與人類之間的界線。21世紀的今天，科技的迅速發展改變了我們的生活方式，網路的興起、演算法和大數據的迅速發展，以及人工智慧逐漸超越人類，機器人和人的界線越來越模糊，這種測試方式也因為人工智慧的成長，而不斷推陳出新。
因應新興科技而來的，還有個人的網路瀏覽、行為資料被轉化為數位平台的商業資本，更傳出Captcha驗證會無意間被搜集使用網站的操作習慣，透過它登入數位平台的使用者，其個資會淪為科技公司訓練AI工具的免費文字、圖片辨識資料，被認為是一種數位權利的侵害。
真人與機器人、我與非我，看似客觀的網路驗證辨識，實則暗藏風險，真假莫測。如同本篇展演資訊，參雜來自機器人編程的文字與真人的文筆，誰又能分得清楚呢？
這種轉變引發了大眾對個人隱私的關切，OCF與策展團隊Sāngs Taipei攜手合作，於2023年7月16日共同舉辦「OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對」希望透過科技藝術演出和專題討論，向大眾傳達隱私權和網路安全的重要訊息：當使用者透過Captcha機制確保只有擁有正確密碼的真人可以存取帳戶，藉此杜絕從遠端以數位方式登入的行為，為確認「我不是機器人」的同時，你我可能同時失去更多的個人隱私，並提供更多關於個人行為的資料數據。
此展演將深入觀察數位世界的多樣潛能，參與者將獲得一場獨特的體驗，透過科技藝術的表演和深入討論，提醒個人資料隱私和網路安全的重要性。同時，這個活動也將進介紹近期OCF推動的計畫，藉此讓更多觀者了解網路人權及隱私。
派對中，與會來賓將有機會欣賞當代科技與藝術的創意結合，透過程式語言框架的創作，催生出令人驚艷的新媒體藝術風貌。OCF與Sāngs Taipei邀請音像藝術團隊XTRUX和藝術家Luca Bonaccorsi參與演出，充滿新奇與創意的思潮，融合了視覺藝術和音樂的元素，使觀眾置身於變化莫測的科幻世界，以聽覺與視覺雙震撼，激發對未來的無垠想像此外，夏季派對更邀請具有獨特風格的DJ和VJ加入，為活動注入無窮的活力和音樂律動。
在這場知識型派對活動，特別邀請文化內容策進院院長李明哲（Izero Lee）和OCF董事bobchao進行一場精彩的對談，探討科技與藝術領域的實踐，深入了解這兩個領域的交集與互動，向觀者介紹科技藝術與社會實踐的關係及科技藝術領域的新知識。
同時，OCF的網路隱私與安全專案研究人員也將在活動中與觀者分享「Ranking Digital Rights」（RDR）專案，在這數位時代，企業提供的數位服務不僅能夠掌握個人的數位足跡，也藉由巨量資料的分享和利用產生收益，對個人隱私權的影響。我們將聚焦於網路隱私和安全議題作討論。
不論是科技藝術的愛好者或是對隱私保護感興趣，這結合科技議題與新媒體藝術的跨域特別企劃，都將為觀者帶來視聽的震撼和實用知識。我們相信，「OCF x Sāngs Taipei跨界藝術夏季派對」能夠透過科技藝術呼喚個人隱私和網路安全的重視。而OCF與開源社群共同推廣的開源理念與工具，已經延伸到不光是程式語言的領域，也包含各種數位相關的基礎建設、藝術與文化體現的各種工具。
我們很高興，認識了這些在臺灣使用開源工具協助自身工作的藝術家們，在開源的框架之下，我們將隱私權的議題用藝術展演的方式呈現，也和我們既有的開源社群夥伴，開啟更多的對話。
同時對於科技麻瓜透過跨界科技藝術演出與交流，將數位權利與數位隱私的重要性傳達給觀者，並且體驗到開源理念如何擴展至藝術領域。期望喚起觀者對數位時代議題的關注與討論，同時啟發科技與藝術領域的交會。
展覽介紹
- 名稱：《OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對》
- 時間：7月16日（星期日）下午3點30分至晚上8點30分
- 地點：臺北市中山區林森北路107巷10號B1/濕地
- 合辦單位：Sāngs Taipei
- 協辦單位：法律白話文運動
- 詳情請見活動資訊
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。