【展覽】《OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對》：用新媒體藝術定義人與機器人的界線

極力彰顯，又需掩藏。 在生活高度「網路化」的現在，影音分享、文字抒發，上傳的一筆筆日常記錄，既是彰顯自我的軌跡，卻也是社群媒體等數位平台的交易籌碼。蘊含暴露隱私風險的個人資料，在網路世界中又該如何掩藏，才能自保？

作者提供 Captcha 安全驗證 / Amymin

1950年，艾倫·圖靈（Alan Turing）提出了圖靈測試（Turing Test），試圖界定人工智慧與人類之間的界線。21世紀的今天，科技的迅速發展改變了我們的生活方式，網路的興起、演算法和大數據的迅速發展，以及人工智慧逐漸超越人類，機器人和人的界線越來越模糊，這種測試方式也因為人工智慧的成長，而不斷推陳出新。

因應新興科技而來的，還有個人的網路瀏覽、行為資料被轉化為數位平台的商業資本，更傳出Captcha驗證會無意間被搜集使用網站的操作習慣，透過它登入數位平台的使用者，其個資會淪為科技公司訓練AI工具的免費文字、圖片辨識資料，被認為是一種數位權利的侵害。

真人與機器人、我與非我，看似客觀的網路驗證辨識，實則暗藏風險，真假莫測。如同本篇展演資訊，參雜來自機器人編程的文字與真人的文筆，誰又能分得清楚呢？

這種轉變引發了大眾對個人隱私的關切，OCF與策展團隊Sāngs Taipei攜手合作，於2023年7月16日共同舉辦「OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對」希望透過科技藝術演出和專題討論，向大眾傳達隱私權和網路安全的重要訊息：當使用者透過Captcha機制確保只有擁有正確密碼的真人可以存取帳戶，藉此杜絕從遠端以數位方式登入的行為，為確認「我不是機器人」的同時，你我可能同時失去更多的個人隱私，並提供更多關於個人行為的資料數據。

此展演將深入觀察數位世界的多樣潛能，參與者將獲得一場獨特的體驗，透過科技藝術的表演和深入討論，提醒個人資料隱私和網路安全的重要性。同時，這個活動也將進介紹近期OCF推動的計畫，藉此讓更多觀者了解網路人權及隱私。

派對中，與會來賓將有機會欣賞當代科技與藝術的創意結合，透過程式語言框架的創作，催生出令人驚艷的新媒體藝術風貌。OCF與Sāngs Taipei邀請音像藝術團隊XTRUX和藝術家Luca Bonaccorsi參與演出，充滿新奇與創意的思潮，融合了視覺藝術和音樂的元素，使觀眾置身於變化莫測的科幻世界，以聽覺與視覺雙震撼，激發對未來的無垠想像此外，夏季派對更邀請具有獨特風格的DJ和VJ加入，為活動注入無窮的活力和音樂律動。

作者提供 Luca Bonaccorsi Live at Waley Art（水谷藝術） / Luca Bonaccorsi

在這場知識型派對活動，特別邀請文化內容策進院院長李明哲（Izero Lee）和OCF董事bobchao進行一場精彩的對談，探討科技與藝術領域的實踐，深入了解這兩個領域的交集與互動，向觀者介紹科技藝術與社會實踐的關係及科技藝術領域的新知識。

同時，OCF的網路隱私與安全專案研究人員也將在活動中與觀者分享「Ranking Digital Rights」（RDR）專案，在這數位時代，企業提供的數位服務不僅能夠掌握個人的數位足跡，也藉由巨量資料的分享和利用產生收益，對個人隱私權的影響。我們將聚焦於網路隱私和安全議題作討論。

不論是科技藝術的愛好者或是對隱私保護感興趣，這結合科技議題與新媒體藝術的跨域特別企劃，都將為觀者帶來視聽的震撼和實用知識。我們相信，「OCF x Sāngs Taipei跨界藝術夏季派對」能夠透過科技藝術呼喚個人隱私和網路安全的重視。而OCF與開源社群共同推廣的開源理念與工具，已經延伸到不光是程式語言的領域，也包含各種數位相關的基礎建設、藝術與文化體現的各種工具。

我們很高興，認識了這些在臺灣使用開源工具協助自身工作的藝術家們，在開源的框架之下，我們將隱私權的議題用藝術展演的方式呈現，也和我們既有的開源社群夥伴，開啟更多的對話。

同時對於科技麻瓜透過跨界科技藝術演出與交流，將數位權利與數位隱私的重要性傳達給觀者，並且體驗到開源理念如何擴展至藝術領域。期望喚起觀者對數位時代議題的關注與討論，同時啟發科技與藝術領域的交會。

展覽介紹

名稱：《OCF x Sāngs Taipei 跨界藝術夏季派對》

時間：7月16日（星期日）下午3點30分至晚上8點30分

地點：臺北市中山區林森北路107巷10號B1/濕地

合辦單位：Sāngs Taipei

協辦單位：法律白話文運動

詳情請見活動資訊

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航