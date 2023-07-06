2023/07/06,
政治

遭綠營質疑在保護區蓋停車場、最高可罰30萬，黃國昌：民進黨連基本事實都搞錯，真正了然

遭綠營質疑在保護區蓋停車場、最高可罰30萬，黃國昌：民進黨連基本事實都搞錯，真正了然
Photo Credit: 中央社

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黃國昌日前稱名下的土地全部都是種菜的畸零地，結果被綠營議員質疑在都市計畫範圍內的保護區上蓋停車場，疑似有違建物、違反土地使用之虞。針對其名下不動產的指控，黃國昌也駁斥這些都是綠營側翼的潑糞抹黑。

將於7月16日舉辦「七月十六上凱道、公平正義救台灣」遊行活動的前時代力量立委黃國昌，日前被揭露名下有23筆不動產，之後民進黨籍新北市議員張錦豪進一步質疑黃國昌在保護區蓋停車場。

對此，新北市政府表示如屬實，最重可罰30萬元，今（6）日下午，黃國昌也在臉書上回應，表示開停車場還逃漏稅的指控「是抹黑」。

議員質疑黃國昌種菜畸零地變停車場

日前，黃國昌被起底名下有23筆不動產，外界質疑黃國昌是否有資格談居住正義。黃國昌7月3日受訪時向媒體表示：「我帶你們去汐止看一看，全部都是種菜的畸零地。」

然而在5日時，新北市議員張錦豪透過臉書粉專指出，經比對黃國昌名下的土地發現停車場跟荒地，現場大約劃設20至25個停車格並設有停車場柵欄，而該爭議地段位於汐止區水源段162地號（黃國昌女兒持有），及163地號（黃國昌持有）。

張錦豪提出三點問題：首先，沒有申請停車場登記證，因此沒有繳稅。其次，該地屬於都市計畫區內的保護區用地，已違反土地使用，如檢舉將移給城鄉發展局，一般開罰6萬至30萬，並將恢復農牧用地原狀，也就是不能有水泥鋪面。第三，可能有違建物。

根據《都市計畫法》第33條所規定：「都市計畫地區，得視地理形勢，使用現況或軍事安全上之需要，保留農業地區或設置保護區，並限制其建築使用。」

民進黨籍新北市議員邱婷蔚在其臉書粉專貼出新北市交通局的回函，經查汐止區水源路2段無申設收費停車場資料或紀錄。

《中央社》報導，新北市政府城鄉局副局長邱信智說，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。如果該地確實被當作停車場使用，且未合法向主管機關申請，城鄉局將依《都市計畫法》第79條裁處，最重可處6萬到30萬元罰鍰。

另外，根據《三立新聞》報導中稱詢問到承租停車場的民眾，受訪之民眾表示承租半年的停車費為1萬2000元。該民眾也透露，原本每月停車費為1500元，後來調漲成每月2000元，而調漲價格是為了因應地價稅上漲。

黃國昌控綠營側翼抹黑，並回應名下23筆不動產

今日下午，黃國昌透過其臉書粉專回應名下不動產的事件，他表示財產登記上的8筆建物，其實只有2間房子，一間是和父母的老家，一間是老婆結婚時所購入的板橋店面，目前為娘家所使用。此外，這2間房子的基地，在財產申報上就另外占了6筆地號的土地。

黃國昌也斥責綠營側翼對他用盡手段潑糞抹黑、過度炒作。對於張錦豪所指控的「種菜畸零地變停車場」，黃國昌則表示：「至於有人抹黑我開停車場還逃漏稅，更是蠢到爆。民進黨要查我水表，連基本事實都搞錯，真正了然。」

黃國昌也表示，其他部分和細節，將會在今晚8點於YouTube直播開箱。

公平正義救台灣募資上線72分鐘即破兩百萬

7月3日，由館長陳之漢、黃國昌共同發起的「七月十六上凱道、公平正義救台灣」遊行活動於嘖嘖正式募資，且72分鐘便完成募資金額200萬的目標。此次募資人次達1120人，至7月6日下午共計募得約208萬元。

根據主辦方說法，募資的預算分配有63％款項預計用於活動設備，14.5％用於募資回贈品及手續費，10％現場文宣品費用，6％行政庶務費用、3.5％表演團體費用，以及3％志工培訓及保險費用。

募資網頁也聲明：「本次群眾募資所募得的款項，館長陳之漢與黃國昌均不經手或涉及任何財務、帳務上的事務，此事務將交由第三方專業人士會計師監督管理，並於活動結束後以公正、公開之方式，在本募資計畫頁面與社會大眾，公布所有收入款項、支出項目金額。」

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺


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