遭綠營質疑在保護區蓋停車場、最高可罰30萬，黃國昌：民進黨連基本事實都搞錯，真正了然
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黃國昌日前稱名下的土地全部都是種菜的畸零地，結果被綠營議員質疑在都市計畫範圍內的保護區上蓋停車場，疑似有違建物、違反土地使用之虞。針對其名下不動產的指控，黃國昌也駁斥這些都是綠營側翼的潑糞抹黑。
將於7月16日舉辦「七月十六上凱道、公平正義救台灣」遊行活動的前時代力量立委黃國昌，日前被揭露名下有23筆不動產，之後民進黨籍新北市議員張錦豪進一步質疑黃國昌在保護區蓋停車場。
對此，新北市政府表示如屬實，最重可罰30萬元，今（6）日下午，黃國昌也在臉書上回應，表示開停車場還逃漏稅的指控「是抹黑」。
議員質疑黃國昌種菜畸零地變停車場
日前，黃國昌被起底名下有23筆不動產，外界質疑黃國昌是否有資格談居住正義。黃國昌7月3日受訪時向媒體表示：「我帶你們去汐止看一看，全部都是種菜的畸零地。」
然而在5日時，新北市議員張錦豪透過臉書粉專指出，經比對黃國昌名下的土地發現停車場跟荒地，現場大約劃設20至25個停車格並設有停車場柵欄，而該爭議地段位於汐止區水源段162地號（黃國昌女兒持有），及163地號（黃國昌持有）。
張錦豪提出三點問題：首先，沒有申請停車場登記證，因此沒有繳稅。其次，該地屬於都市計畫區內的保護區用地，已違反土地使用，如檢舉將移給城鄉發展局，一般開罰6萬至30萬，並將恢復農牧用地原狀，也就是不能有水泥鋪面。第三，可能有違建物。
根據《都市計畫法》第33條所規定：「都市計畫地區，得視地理形勢，使用現況或軍事安全上之需要，保留農業地區或設置保護區，並限制其建築使用。」
民進黨籍新北市議員邱婷蔚在其臉書粉專貼出新北市交通局的回函，經查汐止區水源路2段無申設收費停車場資料或紀錄。
據《中央社》報導，新北市政府城鄉局副局長邱信智說，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。如果該地確實被當作停車場使用，且未合法向主管機關申請，城鄉局將依《都市計畫法》第79條裁處，最重可處6萬到30萬元罰鍰。
另外，根據《三立新聞》報導中稱詢問到承租停車場的民眾，受訪之民眾表示承租半年的停車費為1萬2000元。該民眾也透露，原本每月停車費為1500元，後來調漲成每月2000元，而調漲價格是為了因應地價稅上漲。
黃國昌控綠營側翼抹黑，並回應名下23筆不動產
今日下午，黃國昌透過其臉書粉專回應名下不動產的事件，他表示財產登記上的8筆建物，其實只有2間房子，一間是和父母的老家，一間是老婆結婚時所購入的板橋店面，目前為娘家所使用。此外，這2間房子的基地，在財產申報上就另外占了6筆地號的土地。
黃國昌也斥責綠營側翼對他用盡手段潑糞抹黑、過度炒作。對於張錦豪所指控的「種菜畸零地變停車場」，黃國昌則表示：「至於有人抹黑我開停車場還逃漏稅，更是蠢到爆。民進黨要查我水表，連基本事實都搞錯，真正了然。」
黃國昌也表示，其他部分和細節，將會在今晚8點於YouTube直播開箱。
公平正義救台灣募資上線72分鐘即破兩百萬
7月3日，由館長陳之漢、黃國昌共同發起的「七月十六上凱道、公平正義救台灣」遊行活動於嘖嘖正式募資，且72分鐘便完成募資金額200萬的目標。此次募資人次達1120人，至7月6日下午共計募得約208萬元。
根據主辦方說法，募資的預算分配有63％款項預計用於活動設備，14.5％用於募資回贈品及手續費，10％現場文宣品費用，6％行政庶務費用、3.5％表演團體費用，以及3％志工培訓及保險費用。
募資網頁也聲明：「本次群眾募資所募得的款項，館長陳之漢與黃國昌均不經手或涉及任何財務、帳務上的事務，此事務將交由第三方專業人士會計師監督管理，並於活動結束後以公正、公開之方式，在本募資計畫頁面與社會大眾，公布所有收入款項、支出項目金額。」
新聞來源
- 黃國昌種菜畸零地遭指有停車場 新北：如屬實最重罰30萬（中央社）
- 種菜畸零地種出停車場? 黃國昌稱"種菜畸零地" 被抓包違法設停車場 市府認證"沒申請"恐涉逃稅 停車場滿租黃國昌可月收6萬（三立新聞）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
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