鄭保瑞《命案》：面對命運的態度是可以選擇的
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算命師屢屢對天喊：「我沒有輸！我有得選！」，或可想成《命案》對現今香港電影環境的吶喊。我想念香港電影的電影美學、東方哲學和人文底韻，《命案》包含我想念的一切，誠摰邀請大家欣賞。
文：迪麥
今年金馬獎入圍影片被說偏弱，也有人討論金馬獎遺珠，我大致上是同意的。目前只看了幾部入圍的商業類型電影，還沒有覺得可被稱為經典，喜歡到在腦海裡盤旋不去、愛不釋手的作品。要下任何結論都有過於武斷之嫌，但要說今年第60屆金馬獎遺珠，我心屬港片《命案》。
《命案》為銀河映像出品，由去（2022）年以《智齒》拿下金馬獎最佳劇情長片的鄭保瑞導演執導，照理說很有拿獎潛力，今年沒在金馬獎入圍名單看到，推測是沒報名（如果有讀者知道怎麼查詢金馬獎報名清單，務請告訴我）。
銀河映像的老闆為香港名導杜琪峯，他曾經預定擔任第56屆金馬獎的評審團主席，卻因與「與電影投資方的製作合約所限」理由提出請辭；去年港片《智齒》報名金馬獎，一舉拿下多項獎項，上台領獎的香港影人卻只說了一兩句就下台。從這種態勢看來，今年《命案》沒報名金馬獎，好像也不是什麼意外之事。
人定勝天？還是命中注定？
一名專門幫人批命盤改運的算命師（林家棟飾），想幫助一名因緣際會認識的小吃店少東（Lokman楊樂文飾）擺脫天性嗜血，命中注定將因殺人入獄的命運，少東不想入獄，被動接受算命師的幫助，卻一直與專挑雨夜出現的殺人狂魔（陳湛文飾）重疊路線，不斷受到殺人誘惑。到底是有志者人定勝天？還是人終究贏不了命運？
萬般皆是命，半點不由人
總是能從香港電影裡感受到濃厚迷信色彩，如《殭屍道長》系列、《陰陽路》系列、《靈氣逼人》等打著靈異招牌的類型電影，或是如《行運超人》、《嚦咕嚦咕新年財》講究風水迷信，又或是像《一個字頭的誕生》算命師斷言阿狗「一係你就花開富貴，一係你就冚家富貴（全軍盡沒）」、《無間道》韓琛在大嶼山說自己是「一將功成萬骨枯」的命格，黑道片裡總是會有必拜關二哥、把算命師話放在心上的江湖分子……
若說迷信是華人文化裡的共同基因，香港人好像更服膺命運，想減少未知帶來的迷惘，增加掌握命運的控制感。
《命案》裡的算命師就是一個充滿香港味的角色，他精通命理，卻又積極幫人改運，為求成功改運無所不用其極。《命案》第一幕裡，算命師知道性工作者美美姐將遇死災，因此想用假入土儀式來騙過天地，不顧美美姐受不了被土掩埋難以呼吸的抗議，硬是要求美美姐配合，顯示出算命師對於改運的執著實際上更勝於委託者。
隨著劇情推演，才知道他從小出身精神疾病家庭，知道自己有極大機率會瘋掉，這種不知何時會瘋的恐懼，反而讓他更偏執地走上妄想操控命運之路。
銀河映像出品的電影很常出現這種瘋癲偏執的角色，《命案》中算命師一角多少會讓人想起劉青雲演過的各種古怪神探，只是神探會老（其實劉青雲和林家棟只差3歲），這次由林家棟挑戰癲佬角色竟也讓我充滿驚喜，成為我看過林家棟飾演的角色中最可愛的角色。
他時不時激動揮舞的雙手充滿急躁，總是瞪著大眼過份認真的表情，《命案》裡的算命師與林家棟過去擅演沉穩寡言的角色形成很大區別。我很喜歡他在墓地以亞洲蹲之姿雙手抓著腳踝跟美美姐對話的肢體動作，過去他總是演「成熟男人」，這次讓我覺得有股「少年感」。
除此之外，天台上一人切換兩角的得獎場，不愧是讓林家棟創下演藝生涯裡53次NG紀錄的難中之難，呈現效果相當有說服力。
美美姐詐死的儀式未能完成，最終還是碰上死劫。外賣送錯樓的少東和前往相救的算命師正巧見證她的死亡，還與雨夜狂魔打了照面；事後趕到的警長沒捉住兇手，發現目擊者之一是他長年以來重點關注的問題青年。這四人原為不相關的四股線，從此刻開始糾纏得難分難解。
古語有言「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，說的是命運雖為天注定，後天還是有努力空間。每人呱呱落地形成的八字命盤，可從中推測大運及流年，算命師批盤神準，知道美美姐命裡有死劫、樓鳳阿Zoe有偏財卻沒福氣，他更算出少東會殺人入獄、自己會發瘋。但他也沒放棄助人，唯有幫他們成功改運，才能證明自己也有機會避開發瘋的宿命。
少東被算出接下來會有20年的牢獄之災，原因是殺人。少東從小性格暴戾嗜血，害爸媽提心吊膽、姊姊毀容，嘗過牢房滋味的他可不想再次入獄，因而至今仍未鑄下大禍。這表示心理病態（psychopath）雖有性格缺陷，不代表沒有理性判斷怎麼做才對自己有利。然而算命師判斷，若是少東赤脈貫睛，殺意凌駕理性之上，到時恐怕壓抑不了殺人衝動。
少東總是想殺生，但是不想失去自由，加上算命師帶有強迫之意的好心相助，半推半就地配合改運。算命師想出的各種破解手法讓劇情調性轉為黑色幽默，命裡缺什麼就補什麼，不料一使出破解招數，老天就再出招，令人既感荒謬又無奈，也讓人忍不住想問，難道真的無法抵擋命運嗎？
萬般皆是心，點點皆由人
鏡頭轉向想爬離水窪裡的螞蟻，牠越努力爬，雨滴越是無情，滴滴把牠打回水窪。對照想對抗命運的兩人，難道掙扎只是無用功，最後只能認命？面對老天不斷出招，算命師也很挫折，他的心魔不是恐懼少東殺人，而是自己終究走向瘋癲一途。
當他放棄努力躺在花壇裡，從「花要謝了才會結果」悟得「以己渡人」的道理，轉念一想發現自己身而為花，他的宿命就是勇於綻放，為結果而犧牲。
一開始少東願意配合算命師，是為了免去牢獄之災，所以在算命師要求他為陣法刻字許願，他刻的是「不坐牢」而不是「不殺人」。在兩人使出各種陣式仍告失敗，終於進到「改心」階段，算命師教少東念經、讓他派餐兼修口發善願，方法看起來很兩光，這個瘋瘋癲癲的算命師也不知道可不可靠，但是他捨身救己的真心，少東全看在眼裡。
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。