高教工會控「禿鷹集團」入主遠東科大董事會、大量解聘職員，校方：皆遵循勞基法且加發慰問金
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遠東科大教務長黃啟明接受《關鍵評論網》訪問時，針對解聘事宜做出說明。黃啟明表示，少子化的影響下，未來5年各校新生人數一定會大幅減少，學校希望在財務沒有惡化之前，先整併競爭力較弱的系所，因此有影響到部分專案教師。
日前遠東科技大學董事改補選，高教工會指控中信金相關集團「不正入主」該校董事會，且董事會還強制資遣61人。對此，教育部回應，該校董事改補選都是依照程序核定，遠東科大代表則指出，資遣是因應少子化縮減人事，均有依法給予資遣費並加發慰助金。
高教工會及遠東科大教職員今（6）日召開記者會，批評中信金相關集團不正入主遠東科大董事會，過程中不但刻意排除校長參與，形同「黑箱作業」，更可能涉及交易學校董事席次，導致原董事於任期中集體辭職，且一再選任特定集團人士取得多數董事席次。學校迄今不公告董事更替名單及會議紀錄，高教工會認為，這讓過程無從受到應有監督。
遠東科大前副校長余伯泉表示，除了中信金入主遠東科大董事會的過程不正常，董事會還大量解聘學校主管，強制資遣多達53位以上受《勞動基準法》保障的職員，及8位以上的專案教師，就連門口的守衛也被裁員。余伯泉認為，該校近期的人事波動其實並無急迫必要性，根據專業校長團隊的規劃，遠東科大的人事負擔相對輕，只要在產學合作和國外招生開源，便能穩健財務。
高教工會組織部主任林柏儀說，高教「禿鷹集團」藉著私校辦學不易的處境進場，藉機掠奪體質欠佳的私校。入主的董事不是挹注資源、協助學校改善，而是大舉裁退教職員，圖謀學校資產為己用，甚至逼迫學生無法繼續受教，不積極對外招生。
高教工會要求政府徹查遠東科大董事會改組是否涉及違法買賣交易席次，並積極保障遠東科大教職員生權益，禁止違法強制資遣。
教育部、遠東科大回應
對此，教育部回應，遠東科大所屬法人依《私立學校法及捐助章程》規定，於5月8日、5月30日及6月27日函報董事改補選事宜，經教育部依據私立學校規定審核董事之資格及補選程序後核定，至於董事背景、所屬企業則尊重法人選舉結果。如果有法人董事席次買賣的具體事證，教育部也建議提供以作為查核依據。
遠東科大教務長黃啟明接受《關鍵評論網》訪問時，針對解聘事宜做出說明。黃啟明表示，少子化的影響下，未來5年各校新生人數一定會大幅減少，學校希望在財務沒有惡化之前，先整併競爭力較弱的系所，因此有影響到部分專案教師。
遠東科大現有2671名學生、137名教師、66名編制內行政人員、103名編制外行政人員，黃啟銘表示，低於3000的學生人數下卻有300名人事，這是過去8000至1萬名學生的人事規模，為了保障專任教職員與學生的受教權，學校決定優化人事成本、讓組織扁平化。
他也提及，本次解聘的專案教師都是合約到期，將遵循勞基法依照年資給予資遣費，其他遭解聘的編制外行政人員並都比照勞基法提早60日通知，給予資遣費，學校為了感謝他們的付出，有額外加發離職慰助金，依工作年資最多額外領取2.5個月薪水。
對於指控該校的前副校長余伯泉，遠東科大則發出新聞稿，表示余今（2023）年2月到職後因不服從校長的職務調整，5月起蓄意不遵守校方規定連續曠職，5月8日至6月2日都沒有到校辦公，後續遠東科大人事評議委員會審議通過余的解僱案。該校指出，余伯泉在這之後就開始以不實資訊攻擊學校，如果有涉及毀損校譽等刑事不法行為，會依法訴追、追加民事求償，決不寬貸。
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核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
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《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
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能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
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新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮