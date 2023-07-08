【2023台北電影獎】最佳新演員：《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏共同獲得

2023第25屆台北電影獎，最佳新演員由《哈勇家》的洪金輝、《青春並不溫柔》的葉曉霏共同獲得，擊敗《一家子兒咕咕叫》胡智強、《紅的夢》王柏人、《推特事》李想等人。《青春並不溫柔》以學生運動為背景，描繪抗爭核心人物之間青春幻滅的三角愛情故事。

此片女主角之一的葉曉霏演員入行7年，憑藉此片入圍台北電影獎最佳新演員，入圍時她提到，「心臟很麻眼淚直接噴出來」，而今晚則順利拿下最佳新演員。在後台接受訪問時，葉曉霏則說：「這7年走了很久，但好像出道也是昨天的事，接下來還是要用這種初心面對表演這件事。」

至於本屆台北電影獎最佳新演員第二位得主洪金輝，則是《哈勇家》的主演，此片以泰雅族的「GAGA」（規範）開始，透過祖父傳遞「規範」之餘，強調「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性；而《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，在片中出現原住民獨有的文化，包含殺豬儀式、搭建傳統房屋、吹奏口簧琴等等，都成為導演陳潔瑤透過電影媒材傳遞的意象。

值得注意的是，《哈勇家》大膽啟用多名素人演員，除了洪金輝獲得台北電影獎最佳新演員之外，片中的祖母林詹珍妹也於去（2022）年金馬獎獲得最佳女配角，也透出陳潔瑤調度素人演員的功力。在後台接受訪問時，洪金輝說：「豬是一定會殺的，像《哈勇家》的『GAGA』一樣，我每天也都很開心，真的謝謝評審。」

評審團認為，洪金輝本次以素人演員接下主角的重責大任，表演真誠自然，深刻感受父女之情的疼愛與糾結，角色輪廓清楚，演員之路極具潛力。而葉曉霏首次擔綱主演，在鏡頭下詮釋中性形象，富有說服力，無所畏懼的角色特質自然流露，令人印象深刻。

致詞時，葉曉霏除了感謝評審，也感謝自己的起點植劇場、王小棣老師與植劇場的導演們，講到自己的爸媽時也一度哽咽的說「謝謝你們讓我任性了7年，我還會繼續任性下去。」同時感謝天上的家人和朋友，「你們是我生命中的星星」，並感謝蘇奕瑄導演「願意相信我，給我這個角色」，接著感謝劇組的夥伴，更在台上笑說「接下來希望大家可以多多找我拍戲。」

洪金輝致詞時先用原住民族語開場，之後俏皮的說「翻譯一下」，表示自己跟我的媽媽講「真的是我的名字嗎？」，他說對，真的是我的名字。

洪金輝說，人生如戲，戲如人生，「也許有哪一天，我也會有機會像戲中一樣，像台北市市長一樣出來選舉，希望我的族人可以幫我支持一下。」台下的台北市長蔣萬安，也比出「讚」的手勢。洪金輝道，有一句話是「你心裡想什麼，用心去做，它自然就做到了，就是這樣」，並感謝自己的貴人Laha Mebow導演，並感謝製作公司與劇組，以及南山部落的朋友與長輩，並感謝自己的家人與老婆「謝謝你讓我厚著臉皮，給我動力衝下去」。

最佳新演員（粗體為得獎者）

胡智強｜一家子兒咕咕叫

葉曉霏｜青春並不溫柔

洪金輝｜哈勇家

王柏人｜紅的夢

李想｜推特事

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺