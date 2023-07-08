【2023台北電影獎】最佳新演員：《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏共同獲得
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2023第25屆台北電影獎，最佳新演員少見的由《哈勇家》的洪金輝、《青春並不溫柔》的葉曉霏共同獲得，評審團認為，洪金輝本次以素人演員接下主角的重責大任，表演真誠自然，而葉曉霏首次擔綱主演，在鏡頭下詮釋中性形象，富有說服力，令人印象深刻。
2023第25屆台北電影獎，最佳新演員由《哈勇家》的洪金輝、《青春並不溫柔》的葉曉霏共同獲得，擊敗《一家子兒咕咕叫》胡智強、《紅的夢》王柏人、《推特事》李想等人。《青春並不溫柔》以學生運動為背景，描繪抗爭核心人物之間青春幻滅的三角愛情故事。
此片女主角之一的葉曉霏演員入行7年，憑藉此片入圍台北電影獎最佳新演員，入圍時她提到，「心臟很麻眼淚直接噴出來」，而今晚則順利拿下最佳新演員。在後台接受訪問時，葉曉霏則說：「這7年走了很久，但好像出道也是昨天的事，接下來還是要用這種初心面對表演這件事。」
至於本屆台北電影獎最佳新演員第二位得主洪金輝，則是《哈勇家》的主演，此片以泰雅族的「GAGA」（規範）開始，透過祖父傳遞「規範」之餘，強調「傳統」、「文化」、「傳承」的重要性；而《哈勇家》毋庸置疑是一部原住民電影，在片中出現原住民獨有的文化，包含殺豬儀式、搭建傳統房屋、吹奏口簧琴等等，都成為導演陳潔瑤透過電影媒材傳遞的意象。
值得注意的是，《哈勇家》大膽啟用多名素人演員，除了洪金輝獲得台北電影獎最佳新演員之外，片中的祖母林詹珍妹也於去（2022）年金馬獎獲得最佳女配角，也透出陳潔瑤調度素人演員的功力。在後台接受訪問時，洪金輝說：「豬是一定會殺的，像《哈勇家》的『GAGA』一樣，我每天也都很開心，真的謝謝評審。」
評審團認為，洪金輝本次以素人演員接下主角的重責大任，表演真誠自然，深刻感受父女之情的疼愛與糾結，角色輪廓清楚，演員之路極具潛力。而葉曉霏首次擔綱主演，在鏡頭下詮釋中性形象，富有說服力，無所畏懼的角色特質自然流露，令人印象深刻。
致詞時，葉曉霏除了感謝評審，也感謝自己的起點植劇場、王小棣老師與植劇場的導演們，講到自己的爸媽時也一度哽咽的說「謝謝你們讓我任性了7年，我還會繼續任性下去。」同時感謝天上的家人和朋友，「你們是我生命中的星星」，並感謝蘇奕瑄導演「願意相信我，給我這個角色」，接著感謝劇組的夥伴，更在台上笑說「接下來希望大家可以多多找我拍戲。」
洪金輝致詞時先用原住民族語開場，之後俏皮的說「翻譯一下」，表示自己跟我的媽媽講「真的是我的名字嗎？」，他說對，真的是我的名字。
洪金輝說，人生如戲，戲如人生，「也許有哪一天，我也會有機會像戲中一樣，像台北市市長一樣出來選舉，希望我的族人可以幫我支持一下。」台下的台北市長蔣萬安，也比出「讚」的手勢。洪金輝道，有一句話是「你心裡想什麼，用心去做，它自然就做到了，就是這樣」，並感謝自己的貴人Laha Mebow導演，並感謝製作公司與劇組，以及南山部落的朋友與長輩，並感謝自己的家人與老婆「謝謝你讓我厚著臉皮，給我動力衝下去」。
最佳新演員（粗體為得獎者）
- 胡智強｜一家子兒咕咕叫
- 葉曉霏｜青春並不溫柔
- 洪金輝｜哈勇家
- 王柏人｜紅的夢
- 李想｜推特事
延伸閱讀
- 【2023台北電影獎入圍暨得獎名單】
- 專訪《哈勇家》導演陳潔瑤：哈勇一家從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的「GAGA」
- 專訪《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖：最恐怖的就是賽鴿跟人類社會非常相像，每個人都深陷這場「困局」
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮