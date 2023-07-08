【2023台北電影獎】最佳女配角《一家子兒咕咕叫》楊麗音：40年風霜歷練，在台北電影獎扳回一城

2023第25屆台北電影獎，最佳女配角由《一家子兒咕咕叫》的楊麗音獲得。

楊麗音電影生涯從1980年代的台灣新電影起步，至今40年左右的表演，她可以是侯孝賢影像當中木訥的青澀少女，演活了《風櫃來的人》、《童年往事》、《戀戀風塵》等片。

而時間留下來的雕鑿痕跡，到了當代，楊麗音也已經讓夠是《俗女養成記》中聒噪的可愛阿嬤。回望這40年的風霜與歷練，楊麗音的演出橫跨了電影、電視、舞台劇等創作媒介，而今年也才與劇場團隊故事工廠合作了《天后》演出，成了全方位的表演人。

回到本屆台北電影獎，楊麗音憑藉《一家子兒咕咕叫》拿下最佳女配角獎，事實上，楊麗音去（2022）年也以此片入圍金馬獎女配配角，但當時卻遺憾以一票之差輸給《哈勇家》的林詹珍妹，首度入圍金馬獎，與獎項插肩而過。

評審團認為，楊麗音收放有度的展現傳統女性的委屈與壓抑，演員自身經歷豐富，提升角色厚度，其中牽亡儀式的演出，無論動作、表情，更是精彩到位。

楊麗音致詞時流著眼淚，表示「我以為我在台下已經坐很久，坐那麼多年，應該可以很淡定，可是我現在腦子一片空白」，楊麗音也謝謝台北電影節所有評審的肯定，並感謝劇組所有的工作人員，「謝謝游安順，沒有你，我跟『阿敏』（劇中飾演的角色）沒有這樣的緣分」。

楊麗音於後台受訪時坦言：「能獲得此獎項真的非常開心，因為前幾天，7月2日是李國修老師逝世10週年，我在想或許今天，李國修老師冥冥之中在這裡看著。」

最佳女配角（粗體為得獎者）

楊麗音｜一家子兒咕咕叫

林詹珍妹｜哈勇家

黃瀞怡（小薰）｜哈勇家

方郁婷｜罪後真相

宸頤｜默殺

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺