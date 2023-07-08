【2023台北電影獎】卓越貢獻獎劉振祥：40年攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷

2023第25屆台北電影獎，卓越貢獻獎得主為台灣資深資深攝影師劉振祥。於今（8）日晚間，從知名導演鍾孟宏手中接獲此獎。

攝影師劉振祥畢業於復興商工美術科，而在1980年代陸續在《時報新聞週刊》、自立報系《台北人》月刊、《自立早報》等媒體任職，曾獲第33屆吳三連獎攝影類藝術獎，被譽為「台灣最傑出的中生代攝影家」之一。

此外，劉振祥最被當代台灣民眾認知的是一系列知名劇照，包含在侯孝賢《戀戀風塵》初次擔任劇照師，而後也與楊德昌等導演合作劇照拍攝，甚至「電影合作社」侯孝賢、楊德昌、吳念真、陳國富、詹宏志的合影影史經典照片，就是出自劉振祥之手。

到了近代，劉振祥廣為人知的劇照作品，則是與鍾孟宏的合作，包括《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《陽光普照》與《瀑布》劇照皆出自劉振祥的鏡頭。

除了電影劇照之外，劉振祥也以新聞攝影聞名，為台灣民主轉型留下許多歷史影像，1987年起也開始參與雲門舞集的攝影工作。在劉振祥近40年的攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷。

獻獎人鍾孟宏說到，自己在大學一年級的時候拿了第一台相機，那老師覺得自己拍的不是很好，一直覺得我應該看別人的照片，無意間我看到劉振祥的照片，我想說「哇他照片怎麼拍那麼好」，而且他才大我幾歲而已。鍾孟宏說，自己當時什麼都不會，但劉振祥的照片已經非常非常好了。

鍾孟宏表示，80年代是台灣很動盪的時候，劉振祥留下非常非常多台灣那個年代發生的事情，更在台灣新電影的時代，拍下了讓人們很回味的照片，包括侯孝賢導演的《戀戀風城》，還有楊德昌的《恐怖分子》。

鍾孟宏指出，劇照師「不是拍下我們需要的照片而已，劇照師應該把，不只是靈魂而已，應該拍下當下現場發生的每一件事情。」鍾孟宏認為，電影提供了一個場所，讓他好好把所有東西拍進去，幫我們的努力留下一些東西。

鐘孟宏認為，很多時候在看劉振祥的照片，會想說「如果我有看到這個鏡位，我的電影應該可以拍得更好」，「劉振祥的鏡位也讓我體會到很多東西。」

鐘孟宏回憶從停車到現在跟劉振祥合作16年，「只要公司拍的電影我一定跟他合作，甚至公司沒什麼錢的時候本來考慮不合作，但要拍的時候還是覺得不能沒有他。」劉振祥不只會拍照，更穩定整個劇組的軍心。

獻獎人鍾孟宏｜Photo Credit: 東風衛視

而劉振祥此次以劇照師身份，獲得台北電影節諮詢委員評選的全票通過，成為本屆台北電影節「卓越貢獻獎」得主，台北電影節也試圖以此，彰顯劇照師職務在電影產業中亦扮演著不可忽略的重要角色。

劉振祥驚訝之餘也相當開心，因為劇照師其實較少能在電影產業被特別提及或注目，對於此榮譽獎項，劉振祥在今晚致詞時表示特別謝謝台北電影獎，這是全世界第一次把這個獎頒給劇照師。

回憶生涯，劉振祥表示自己1983年還是攝影助理，那時第一次接觸電影，1985年我進入《戀戀風塵》的劇組，而後也和楊德昌導演合作拍攝了《恐怖份子》，之後又拍了電影合作社成立的照片。而後從鍾孟宏導演、的合作。

劉振祥認為，劇照師這個角色以旁觀者的角度決定快門，其實電影跟劇照最大的不同，是「劇照是用一個畫面說一個故事，電影是用分鏡。」

劉振祥表示，80年代自己用鏡頭見證了台灣解嚴前後的狀態，謝謝侯孝賢和楊德昌導演，也謝謝老師張照堂，以及林懷民老師，用劇場的角度看見人間事，還有謝佩霓老師的策展論述。「最後我要感謝我的太太，感謝你成為我友職、友諒、友多聞的角色。也感謝這個獎，給了我持續前進的動力。」

劉振祥在後台接受採訪時表示：「當下聽到獲得這個獎項，覺得電影節搞錯了吧？而後就慢慢接受這個事實。當然，因為這是漫長的旅程，跟好多導演合作時都在80年代，經過這30幾年來，我也第一次聽到吳念真的想法，原來照片不會因為時間消退的，會一直留在他們心中。」

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺