【2023台北電影獎】卓越貢獻獎劉振祥：40年攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷
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2023第25屆台北電影獎，卓越貢獻獎得主為台灣資深資深攝影師劉振祥。於今日晚間，從知名導演鍾孟宏手中接獲此獎。鐘孟宏認為，很多時候在看劉振祥的照片，會想說「如果我有看到這個鏡位，我的電影應該可以拍得更好，劉振祥的鏡位讓我體會到很多東西。」
2023第25屆台北電影獎，卓越貢獻獎得主為台灣資深資深攝影師劉振祥。於今（8）日晚間，從知名導演鍾孟宏手中接獲此獎。
攝影師劉振祥畢業於復興商工美術科，而在1980年代陸續在《時報新聞週刊》、自立報系《台北人》月刊、《自立早報》等媒體任職，曾獲第33屆吳三連獎攝影類藝術獎，被譽為「台灣最傑出的中生代攝影家」之一。
此外，劉振祥最被當代台灣民眾認知的是一系列知名劇照，包含在侯孝賢《戀戀風塵》初次擔任劇照師，而後也與楊德昌等導演合作劇照拍攝，甚至「電影合作社」侯孝賢、楊德昌、吳念真、陳國富、詹宏志的合影影史經典照片，就是出自劉振祥之手。
到了近代，劉振祥廣為人知的劇照作品，則是與鍾孟宏的合作，包括《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《陽光普照》與《瀑布》劇照皆出自劉振祥的鏡頭。
除了電影劇照之外，劉振祥也以新聞攝影聞名，為台灣民主轉型留下許多歷史影像，1987年起也開始參與雲門舞集的攝影工作。在劉振祥近40年的攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷。
獻獎人鍾孟宏說到，自己在大學一年級的時候拿了第一台相機，那老師覺得自己拍的不是很好，一直覺得我應該看別人的照片，無意間我看到劉振祥的照片，我想說「哇他照片怎麼拍那麼好」，而且他才大我幾歲而已。鍾孟宏說，自己當時什麼都不會，但劉振祥的照片已經非常非常好了。
鍾孟宏表示，80年代是台灣很動盪的時候，劉振祥留下非常非常多台灣那個年代發生的事情，更在台灣新電影的時代，拍下了讓人們很回味的照片，包括侯孝賢導演的《戀戀風城》，還有楊德昌的《恐怖分子》。
鍾孟宏指出，劇照師「不是拍下我們需要的照片而已，劇照師應該把，不只是靈魂而已，應該拍下當下現場發生的每一件事情。」鍾孟宏認為，電影提供了一個場所，讓他好好把所有東西拍進去，幫我們的努力留下一些東西。
鐘孟宏認為，很多時候在看劉振祥的照片，會想說「如果我有看到這個鏡位，我的電影應該可以拍得更好」，「劉振祥的鏡位也讓我體會到很多東西。」
鐘孟宏回憶從停車到現在跟劉振祥合作16年，「只要公司拍的電影我一定跟他合作，甚至公司沒什麼錢的時候本來考慮不合作，但要拍的時候還是覺得不能沒有他。」劉振祥不只會拍照，更穩定整個劇組的軍心。
而劉振祥此次以劇照師身份，獲得台北電影節諮詢委員評選的全票通過，成為本屆台北電影節「卓越貢獻獎」得主，台北電影節也試圖以此，彰顯劇照師職務在電影產業中亦扮演著不可忽略的重要角色。
劉振祥驚訝之餘也相當開心，因為劇照師其實較少能在電影產業被特別提及或注目，對於此榮譽獎項，劉振祥在今晚致詞時表示特別謝謝台北電影獎，這是全世界第一次把這個獎頒給劇照師。
回憶生涯，劉振祥表示自己1983年還是攝影助理，那時第一次接觸電影，1985年我進入《戀戀風塵》的劇組，而後也和楊德昌導演合作拍攝了《恐怖份子》，之後又拍了電影合作社成立的照片。而後從鍾孟宏導演、的合作。
劉振祥認為，劇照師這個角色以旁觀者的角度決定快門，其實電影跟劇照最大的不同，是「劇照是用一個畫面說一個故事，電影是用分鏡。」
劉振祥表示，80年代自己用鏡頭見證了台灣解嚴前後的狀態，謝謝侯孝賢和楊德昌導演，也謝謝老師張照堂，以及林懷民老師，用劇場的角度看見人間事，還有謝佩霓老師的策展論述。「最後我要感謝我的太太，感謝你成為我友職、友諒、友多聞的角色。也感謝這個獎，給了我持續前進的動力。」
劉振祥在後台接受採訪時表示：「當下聽到獲得這個獎項，覺得電影節搞錯了吧？而後就慢慢接受這個事實。當然，因為這是漫長的旅程，跟好多導演合作時都在80年代，經過這30幾年來，我也第一次聽到吳念真的想法，原來照片不會因為時間消退的，會一直留在他們心中。」
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。