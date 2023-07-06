賴侯柯出席AIT美國國慶酒會，蔡英文：無論下任總統是誰，都將繼續深化台美關係
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美國在台協會今（6）日舉行國慶慶祝酒會，賴清德、侯友宜、柯文哲三陣營總統候選人罕見共同出席。蔡英文致詞時特別向3位候選人致意，強調「無論台灣下一任總統是誰，台美的夥伴關係都將繼續深化」， AIT台北辦事處處長孫曉雅則表示，隨著蔡英文的任期在明年劃下句點，「我們將看到一個比妳剛上任時更好的台灣。」
為慶祝7月4日美國國慶，美國在台協會（AIT）今（6）日舉行美國獨立紀念日247周年慶祝酒會，總統蔡英文以及將投入明（2024）年總統大選的副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲皆出席。蔡英文致詞時特別向3位候選人致意，強調「無論台灣下一任總統是誰，台美的夥伴關係都將繼續深化」， AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）則表示，隨著蔡英文的任期在明年劃下句點，「我們將看到一個比妳剛上任時更好的台灣。」
美國在台協會今日於台北君悅酒店舉辦國慶酒會慶祝活動，目前正在台訪問美國聯邦眾院共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）訪問團、外交部長吳釗燮、外交部次長李淳、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、國民黨主席朱立倫、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委高嘉瑜等人都出席。
這是蔡英文就任後首次親自出席美國國慶慶祝活動，也是首次3位總統候選人共同出席AIT活動，不過3人抵達現場的時間不同，現場也無互動。
蔡英文致詞時表示，藉此機會感謝美國國會提出各項支持台灣的法案，她今天來這裡，除了祝賀美利堅合眾國的成立，並對美國的支持和友誼表示感謝。
蔡英文說，台美關係的種子是幾十年前播下的，美國不只當年支持台灣追求民主，之後更在台灣政治史上每一個關鍵時刻，向台灣提供援助。蔡英文也感謝AIT台北辦事處處長孫曉雅，稱過去兩年來，孫曉雅一直是台灣的優秀夥伴和朋友，她也希望孫曉雅的任期「還有很多年」。
蔡英文表示，儘管自己的總統任期將於明年結束，但她非常期待未來幾年台美之間能夠建立更加實質、牢固的關係。
蔡英文說，自從她就任總統以來，接待了無數來自美國和總統府的代表團，從國會議員到各州州長以及學者，他們都表達了對台灣民主和台灣人民堅定不移的支持；而隨著「台美21世紀貿易倡議」通過首份簽署，台灣和美國之間的貿易關係現在比以前更加實質性和牢固，台美之間的投資也以前所未有的速度增長，台積電在美國投資、以及美國企業擴大對台投資，都為全球提供可靠、安全的供應鏈做出了貢獻。
蔡英文強調，過去這7年來，台美一起做了很多事情、取得了顯著成果，「無論台灣下一任總統是誰，這種夥伴關係都將繼續深化」，她也確信今晚在座的所有總統候選人，「都會毫不猶豫地同意我的觀點。」蔡英文語畢笑著看向台下，對3名總統候選人說「舉手一下好嗎？說Yes！」引發全場大笑，現場氣氛輕鬆愉快。
AIT處長孫曉雅：明年將會看到更好的台灣
孫曉雅也特別以中文致詞，感謝蔡英文總統以貴賓的身份出席今年的活動，也說過去兩年來與蔡英文合作，一起強化、拓展美台關係，讓她深感榮幸，台灣人民想要和平與繁榮的堅持維持不變，美國也相當讚賞蔡英文在複雜的地緣政治下所展現的穩定領導力，並相信隨著蔡英文任期在明年劃下圓滿的句點，我們將會繼續看到一個比蔡剛上任時更好的台灣。
孫曉雅還說，謝謝蔡英文為了增進台灣為全球經濟與社會的貢獻所做的種種努力。今年美台關係比以往更好，台美雙方貿易比起2022年增長了20％，台美21貿易倡議也完成首批簽署。
孫曉雅強調，美國對台灣的支持是長期、堅定不移、兩黨一致的，美台對民主、人權和自由的價值構成良好關係的基礎。美國在台協會將會致力於與台灣合作，推進對於自由、開放、有韌性和包容的印太地區的共同願景。
AIT是一非營利性民間機構，台美斷交後成立，專責處理美台之間的商務、文化及其他關係。AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今年6月二度訪台，先後和3位總統候選人會面，羅森伯格當時強調，美國不會在明年台灣大選中選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。
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核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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