賴侯柯出席AIT美國國慶酒會，蔡英文：無論下任總統是誰，都將繼續深化台美關係

為慶祝7月4日美國國慶，美國在台協會（AIT）今（6）日舉行美國獨立紀念日247周年慶祝酒會，總統蔡英文以及將投入明（2024）年總統大選的副總統賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲皆出席。蔡英文致詞時特別向3位候選人致意，強調「無論台灣下一任總統是誰，台美的夥伴關係都將繼續深化」， AIT台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）則表示，隨著蔡英文的任期在明年劃下句點，「我們將看到一個比妳剛上任時更好的台灣。」

美國在台協會今日於台北君悅酒店舉辦國慶酒會慶祝活動，目前正在台訪問美國聯邦眾院共和黨研究委員會主席赫恩（Kevin Hern）訪問團、外交部長吳釗燮、外交部次長李淳、國安會秘書長顧立雄、行政院副院長鄭文燦、內政部長林右昌、國民黨主席朱立倫、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委高嘉瑜等人都出席。

Photo Credit: 中央社 新北市長侯友宜（右）出席美國在台協會（AIT）舉辦的美國獨立紀念日慶祝酒會。

這是蔡英文就任後首次親自出席美國國慶慶祝活動，也是首次3位總統候選人共同出席AIT活動，不過3人抵達現場的時間不同，現場也無互動。

蔡英文致詞時表示，藉此機會感謝美國國會提出各項支持台灣的法案，她今天來這裡，除了祝賀美利堅合眾國的成立，並對美國的支持和友誼表示感謝。

蔡英文說，台美關係的種子是幾十年前播下的，美國不只當年支持台灣追求民主，之後更在台灣政治史上每一個關鍵時刻，向台灣提供援助。蔡英文也感謝AIT台北辦事處處長孫曉雅，稱過去兩年來，孫曉雅一直是台灣的優秀夥伴和朋友，她也希望孫曉雅的任期「還有很多年」。

蔡英文表示，儘管自己的總統任期將於明年結束，但她非常期待未來幾年台美之間能夠建立更加實質、牢固的關係。

蔡英文說，自從她就任總統以來，接待了無數來自美國和總統府的代表團，從國會議員到各州州長以及學者，他們都表達了對台灣民主和台灣人民堅定不移的支持；而隨著「台美21世紀貿易倡議」通過首份簽署，台灣和美國之間的貿易關係現在比以前更加實質性和牢固，台美之間的投資也以前所未有的速度增長，台積電在美國投資、以及美國企業擴大對台投資，都為全球提供可靠、安全的供應鏈做出了貢獻。

蔡英文強調，過去這7年來，台美一起做了很多事情、取得了顯著成果，「無論台灣下一任總統是誰，這種夥伴關係都將繼續深化」，她也確信今晚在座的所有總統候選人，「都會毫不猶豫地同意我的觀點。」蔡英文語畢笑著看向台下，對3名總統候選人說「舉手一下好嗎？說Yes！」引發全場大笑，現場氣氛輕鬆愉快。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左）與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右）6日出席美國獨立紀念日慶祝酒會，舉杯向與會來賓致意。

AIT處長孫曉雅：明年將會看到更好的台灣

孫曉雅也特別以中文致詞，感謝蔡英文總統以貴賓的身份出席今年的活動，也說過去兩年來與蔡英文合作，一起強化、拓展美台關係，讓她深感榮幸，台灣人民想要和平與繁榮的堅持維持不變，美國也相當讚賞蔡英文在複雜的地緣政治下所展現的穩定領導力，並相信隨著蔡英文任期在明年劃下圓滿的句點，我們將會繼續看到一個比蔡剛上任時更好的台灣。

孫曉雅還說，謝謝蔡英文為了增進台灣為全球經濟與社會的貢獻所做的種種努力。今年美台關係比以往更好，台美雙方貿易比起2022年增長了20％，台美21貿易倡議也完成首批簽署。

孫曉雅強調，美國對台灣的支持是長期、堅定不移、兩黨一致的，美台對民主、人權和自由的價值構成良好關係的基礎。美國在台協會將會致力於與台灣合作，推進對於自由、開放、有韌性和包容的印太地區的共同願景。

Photo Credit: 中央社 AIT處長孫曉雅（圖）出席美國獨立紀念日慶祝酒會。

AIT是一非營利性民間機構，台美斷交後成立，專責處理美台之間的商務、文化及其他關係。AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今年6月二度訪台，先後和3位總統候選人會面，羅森伯格當時強調，美國不會在明年台灣大選中選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。

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核稿編輯：羅元祺