【2023台北電影獎】最佳男配角《本日公休》傅孟柏：不是我賦予了角色，而是角色給予了我
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2023第25屆台北電影獎，最佳男配角《本日公休》的傅孟柏獲得。評審認為，飾演不慍不火、含蓄內斂的黑手暖男，傅孟柏的演出和角色緊密扣合，幾乎看不到痕跡，幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味，格外動人。
2023第25屆台北電影獎，最佳男配角由《本日公休》的傅孟柏獲得。
傅孟柏畢業於國立臺北藝術大學戲劇系導演組，而後轉往演員之路。到了2016年，傅孟柏首度擔綱男主角，演出《一代新兵八極少年》就入圍電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。隔一年2017年，就以《最後的詩句》拿下電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，到了2018年，傅孟柏與蕭雅全合作，憑藉《范保德》首度入圍金馬獎最佳新演員獎。
至於傅孟柏橫跨電視、電影、MV等演出媒材，近3年也陸續有許多電影演出作品，例如《你的情歌》、《我沒有談的那場戀愛》、《售命》。到了今年，則以《本日公休》順利獲得台北電影獎最佳男配角。
評審認為，飾演不慍不火、含蓄內斂的黑手暖男，傅孟柏的演出和角色緊密扣合，幾乎看不到痕跡，幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味，格外動人。而《本日公休》導演傅天余則曾這樣形容傅孟柏，「他本身就有那種憨憨厚厚、不太表露情感的感覺。」
傅孟柏致詞時先開玩笑說自己沒拿過台北電影獎，「蠻重的」，並表示自己入圍之後，自己都常在黑黑的家裡，做著拿獎做的動作，幻想自己在台上講得獎感言，感言每天晚上想的都不一樣，都是不同的版本，有一陣子失眠，就會想如果自己真的上台了要講什麼，就會睡得很好。
傅孟柏也對台下的監製導演笑說，自己拍戲時「不會像現在這樣跟白癡一樣的」，並由衷的謝謝台北電影節評審，謝謝傅天余導演給自己機會詮釋「阿川」，謝謝劇組和演員，「我真的很喜歡這個電影，也很喜歡阿川這個角色，有時候在扮演的時候才會知道，不是我賦予了角色什麼，而是角色給予了我什麼。」
傅孟柏在後台接受採訪時則表示：「在前台致詞時漏了幾個人，我要感謝我的爸爸、媽媽，以及帶我入行的寶旭姐，以及經紀人安安。」
最佳男配角（粗體為得獎者）
- 傅孟柏｜本日公休
- 林孟君｜哈勇家
- 陳為民｜查無此心
- 薛仕凌｜疫起
- 朱軒洋｜黑的教育
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮