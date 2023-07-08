2023/07/08,
影劇

【2023台北電影獎】最佳男配角《本日公休》傅孟柏：不是我賦予了角色，而是角色給予了我

【2023台北電影獎】最佳男配角《本日公休》傅孟柏：不是我賦予了角色，而是角色給予了我
Photo Credit: 東風衛視

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2023第25屆台北電影獎，最佳男配角《本日公休》的傅孟柏獲得。評審認為，飾演不慍不火、含蓄內斂的黑手暖男，傅孟柏的演出和角色緊密扣合，幾乎看不到痕跡，幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味，格外動人。

2023第25屆台北電影獎，最佳男配角由《本日公休》的傅孟柏獲得。

傅孟柏畢業於國立臺北藝術大學戲劇系導演組，而後轉往演員之路。到了2016年，傅孟柏首度擔綱男主角，演出《一代新兵八極少年》就入圍電視金鐘獎戲劇節目男主角獎。隔一年2017年，就以《最後的詩句》拿下電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，到了2018年，傅孟柏與蕭雅全合作，憑藉《范保德》首度入圍金馬獎最佳新演員獎。

至於傅孟柏橫跨電視、電影、MV等演出媒材，近3年也陸續有許多電影演出作品，例如《你的情歌》、《我沒有談的那場戀愛》、《售命》。到了今年，則以《本日公休》順利獲得台北電影獎最佳男配角。

評審認為，飾演不慍不火、含蓄內斂的黑手暖男，傅孟柏的演出和角色緊密扣合，幾乎看不到痕跡，幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味，格外動人。而《本日公休》導演傅天余則曾這樣形容傅孟柏，「他本身就有那種憨憨厚厚、不太表露情感的感覺。」

傅孟柏致詞時先開玩笑說自己沒拿過台北電影獎，「蠻重的」，並表示自己入圍之後，自己都常在黑黑的家裡，做著拿獎做的動作，幻想自己在台上講得獎感言，感言每天晚上想的都不一樣，都是不同的版本，有一陣子失眠，就會想如果自己真的上台了要講什麼，就會睡得很好。

傅孟柏也對台下的監製導演笑說，自己拍戲時「不會像現在這樣跟白癡一樣的」，並由衷的謝謝台北電影節評審，謝謝傅天余導演給自己機會詮釋「阿川」，謝謝劇組和演員，「我真的很喜歡這個電影，也很喜歡阿川這個角色，有時候在扮演的時候才會知道，不是我賦予了角色什麼，而是角色給予了我什麼。」

傅孟柏在後台接受採訪時則表示：「在前台致詞時漏了幾個人，我要感謝我的爸爸、媽媽，以及帶我入行的寶旭姐，以及經紀人安安。」

最佳男配角（粗體為得獎者）

  • 傅孟柏｜本日公休
  • 林孟君｜哈勇家
  • 陳為民｜查無此心
  • 薛仕凌｜疫起
  • 朱軒洋｜黑的教育

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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