【2023台北電影獎】最佳導演《疫起》林君陽：20年前的事情對大家很重要，過去3年也很重要
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2023第25屆台北電影獎，最佳導演由《疫起》的林君陽獲得。林君陽表示，希望透過《疫起》這部電影讓大家記得，20年前有些事有些人可以去感念，回憶現在的時代，不是過了就忘了，「要記得他們，好好珍惜我們的生命，繼續往前走。」
2023第25屆台北電影獎，最佳導演由《疫起》林君陽獲得。
林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。
而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；到了2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。
而就從《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，包含憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，而後於2021年執導時代劇《茶金》，同樣入圍了電視金鐘獎最佳導演。到了今（2023）年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年，最終也順利拿下台北電影獎最佳導演。
評審團認為，從作品複雜且龐大的執行難度，足見導演的企圖心與統合調度的出色能力，林君陽在社會議題與商業性中努力取得平衡，以電影語言訴說台灣社會的共同記憶，從中得到繼續前進的力量。
致詞時林君陽回憶這輩子第一個拿到跟電影相關的獎項，就是2008年的台北電影獎，用學生作品的短片拿到了評審特別獎。而今天自己一直都有點緊張不起來，「不知道是怎麼回事，一直跟夥伴討論心理是不是有什麼問題」，但發現隨著電影進行感覺越來越明確：電影不是一個人的事情，《疫起》這部電影在團隊的陪伴下，一路走到這個舞台上讓更多人看見
林君陽說，《疫起》入圍了13項是一個很大的底氣，「導演不是一個人，在後面有好多好多人，所以等待拿獎的過程好像一點都不緊張，心情是非常的篤定」，並感謝創作夥伴，感謝創作撞擊過程中帶來奇妙的想法，「我們一起完成回到20年前的壯舉。」
林君陽提到，去年金鐘沒有得獎，自己的女兒在現場哭了，「不知道他們今天有沒有機會在家看到，爸爸拿到獎了。」林君陽也談到，「台灣人有一點點健忘，我想這是某種民族性，20年前的事情對大家很重要，過去3年的事情在坐的各位也跟我一樣身歷其境，也很重要。」
林君陽表示，如今短短幾個月解封到現在，大家都忘了疫情中曾經陪伴我們保護我們，讓我們安然度過的醫護朋友們、機師朋友們、各行各業守護我們的人，「透過《疫起》這部電影讓大家記得，20年前有些事有些人可以去感念，回憶現在的時代，不是過了就忘了，要記得他們，好好珍惜我們的生命，繼續往前走。」
最佳導演（粗體為得獎者）
- 蔡崇隆｜九槍
- 姚宏易｜我心我行
- 陳潔瑤｜哈勇家
- 曾英庭｜查無此心
- 林君陽｜疫起
延伸閱讀
- 【2023台北電影獎入圍暨得獎名單】
- 【專訪】《哈勇家》導演陳潔瑤：哈勇一家從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的「GAGA」
- 【專訪】《疫起》導演林君陽、監製李耀華：後COVID-19時代，回望20年前和平醫院封院事件
- 【專訪】《九槍》導演蔡崇隆：「我沒有要拍片去控訴開槍的陳警員」，這是各種制度剝削下造成的悲劇
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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