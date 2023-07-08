【2023台北電影獎】最佳導演《疫起》林君陽：20年前的事情對大家很重要，過去3年也很重要

2023第25屆台北電影獎，最佳導演由《疫起》林君陽獲得。

林君陽畢業於輔仁大學影像傳播學系，曾為自由影像工作者，早期以攝影專業起家，曾經憑藉《公視人生劇展—結婚不結婚》、《公視人生劇場—三朵花純理髮》連續兩年入圍電視金鐘獎最佳攝影獎。

而後林君陽轉戰導演職，與高炳權共同導出了電影《愛的麵包魂》，獨立執導了電影《愛情算不算》；到了2019年，執導的影集《我們與惡的距離》在台掀起大熱，片中碰觸的「死刑」議題，也讓當時台灣社會引發正反兩方論戰。

而就從《我們與惡的距離》開始，林君陽近年迅速崛起，包含憑藉《我們與惡的距離》拿下電視金鐘最佳導演，而後於2021年執導時代劇《茶金》，同樣入圍了電視金鐘獎最佳導演。到了今（2023）年，林君陽上半年交出了影集《人選之人－造浪者》、電影《疫起》，前者對準了政治幕僚職人，並帶出職場上的權勢與性騷擾，而讓台灣的現實社會進入MeToo運動；後者則是描述2003年的SARS，帶領台灣社會返回20年前的大疫之年，最終也順利拿下台北電影獎最佳導演。

評審團認為，從作品複雜且龐大的執行難度，足見導演的企圖心與統合調度的出色能力，林君陽在社會議題與商業性中努力取得平衡，以電影語言訴說台灣社會的共同記憶，從中得到繼續前進的力量。

致詞時林君陽回憶這輩子第一個拿到跟電影相關的獎項，就是2008年的台北電影獎，用學生作品的短片拿到了評審特別獎。而今天自己一直都有點緊張不起來，「不知道是怎麼回事，一直跟夥伴討論心理是不是有什麼問題」，但發現隨著電影進行感覺越來越明確：電影不是一個人的事情，《疫起》這部電影在團隊的陪伴下，一路走到這個舞台上讓更多人看見

林君陽說，《疫起》入圍了13項是一個很大的底氣，「導演不是一個人，在後面有好多好多人，所以等待拿獎的過程好像一點都不緊張，心情是非常的篤定」，並感謝創作夥伴，感謝創作撞擊過程中帶來奇妙的想法，「我們一起完成回到20年前的壯舉。」

林君陽提到，去年金鐘沒有得獎，自己的女兒在現場哭了，「不知道他們今天有沒有機會在家看到，爸爸拿到獎了。」林君陽也談到，「台灣人有一點點健忘，我想這是某種民族性，20年前的事情對大家很重要，過去3年的事情在坐的各位也跟我一樣身歷其境，也很重要。」

林君陽表示，如今短短幾個月解封到現在，大家都忘了疫情中曾經陪伴我們保護我們，讓我們安然度過的醫護朋友們、機師朋友們、各行各業守護我們的人，「透過《疫起》這部電影讓大家記得，20年前有些事有些人可以去感念，回憶現在的時代，不是過了就忘了，要記得他們，好好珍惜我們的生命，繼續往前走。」

最佳導演（粗體為得獎者）

蔡崇隆｜九槍

姚宏易｜我心我行

陳潔瑤｜哈勇家

曾英庭｜查無此心

林君陽｜疫起

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺