美國擴大晶片禁令發酵，輝達人工智慧晶片A100、H100在中國黑市價格翻倍
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中國為了快速追趕人工智慧（AI）領域的發展，中企騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）、字節跳動（ByteDance）和其它業者已下了額外的急單，購買輝達晶片。
近日美國擴大晶片禁令，除了限制先進製程機台輸入中國以外，也跟著禁止中國業者使用雲端運算服務繞過禁令，而中國跟著在國內調查美商記憶體大廠美光（Micron）並宣布鎵、鍺禁令藉以回擊。受到晶片禁令影響，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）重要A100黑市價格走高。
輝達AI晶片中國黑市價格攀升
輝達在AI領域扮演著非常重要的角色，因為他是全球圖形處理器（GPU）的領導者，AI計算的需求日益增加，GPU在進行大規模並在計算時提供了巨大的優勢，所以輝達的GPU技術被廣泛應用於訓練和運行深度學習模型，成為了AI計算的主要選擇。
此外，輝達還開發了CUDA（Compute Unified Device Architecture）平台，這是一個世界上最廣使用的並行計算平台，專門用於GPU加速計算。此外，輝達還提供了一系列的深度學習軟體資料庫，如cuDNN和TensorRT，簡化了AI模型的開發過程。
近日，《路透社》報導，在美國晶片出口管制下，深圳電子產品集散地華強北出現了一個現象，目前可買到輝達AI晶片，例如A100晶片、H100晶片的黑市，可提供少量美製A100晶片，但一顆要價高達2萬美元，是一般售價的兩倍。
日前，傑富瑞（Jefferies）全球證券策略長伍德（Christopher Wood）分析指出，美國的晶片禁令越晚，中企有更多時間囤積晶片。
至於輝達為了緩解美國禁令，對它們在中國的市場造成影響。輝達選擇改設計、縮減效能的策略，再向中國推出的客制晶片A800，近月在中國市場大賣，此後，它們再度重新設計H100，以規避美國規定，進入中國市場獲得不錯的銷量。
騰訊、阿里巴巴、百度下急單要晶片
雖然美國亟欲打擊中國AI產業，但是隨著時間越長，它們發現更多漏洞，也凸顯全球供應鏈下，要做到完全阻殺，非常困難。根據《金融時報》報導指出，美國商務部正準備更新去（2022）年10月的全面出口管制政策，恐擴大輝達和超微（AMD）等公司向中國銷售先進晶片的難度。
外界認為，美國的這個舉動，將對輝達產生重大影響，因為很有可能A800、H800，這兩款新圖形處理器晶片，都會被封殺不能進入到中過市場。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）向《金融時報》表示，出口管制可能對美國科技行業造成「巨大損害」。
他還表示，這些措施令輝達無法向中國出售其最先進的晶片感到「綁手綁腳」，也恐怕會失去攻佔中國市場的好時機。據報導稱，中國業者騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）、字節跳動（ByteDance）和其它業者已下了額外的急單，購買輝達晶片。
隨著美國的晶片禁令，由晶片機台、零件，擴大至雲端運算服務，中國也予以回擊調查國內的美商記憶體大廠美光（Micron）並宣布鎵、鍺禁令，讓兩國的關係日益緊繃。
近日美國財政部部長珍妮特葉倫（Janet Yellen）預定於本週訪問中國，他將是拜登政府中第二位訪華的內閣官員，外界期待兩國加大努力以求穩定雙邊關係的背景下，能夠讓原本就已經相當緊張的供應鏈狀況降溫。
不過，美國財政部的一位高級官員向《金融時報》透露，葉倫將在北京停留四天，會晤中國最高層的官員以及美國企業領導人。該官員提醒說，此訪不太可能取得「重大突破」，同時中國財政部證實，葉倫將於週四抵達北京，預計她不會與中國國家主席習近平會晤。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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