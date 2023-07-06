美國擴大晶片禁令發酵，輝達人工智慧晶片A100、H100在中國黑市價格翻倍

近日美國擴大晶片禁令，除了限制先進製程機台輸入中國以外，也跟著禁止中國業者使用雲端運算服務繞過禁令，而中國跟著在國內調查美商記憶體大廠美光（Micron）並宣布鎵、鍺禁令藉以回擊。受到晶片禁令影響，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）重要A100黑市價格走高。

輝達AI晶片中國黑市價格攀升

輝達在AI領域扮演著非常重要的角色，因為他是全球圖形處理器（GPU）的領導者，AI計算的需求日益增加，GPU在進行大規模並在計算時提供了巨大的優勢，所以輝達的GPU技術被廣泛應用於訓練和運行深度學習模型，成為了AI計算的主要選擇。

此外，輝達還開發了CUDA（Compute Unified Device Architecture）平台，這是一個世界上最廣使用的並行計算平台，專門用於GPU加速計算。此外，輝達還提供了一系列的深度學習軟體資料庫，如cuDNN和TensorRT，簡化了AI模型的開發過程。

近日，《路透社》報導，在美國晶片出口管制下，深圳電子產品集散地華強北出現了一個現象，目前可買到輝達AI晶片，例如A100晶片、H100晶片的黑市，可提供少量美製A100晶片，但一顆要價高達2萬美元，是一般售價的兩倍。

日前，傑富瑞（Jefferies）全球證券策略長伍德（Christopher Wood）分析指出，美國的晶片禁令越晚，中企有更多時間囤積晶片。

至於輝達為了緩解美國禁令，對它們在中國的市場造成影響。輝達選擇改設計、縮減效能的策略，再向中國推出的客制晶片A800，近月在中國市場大賣，此後，它們再度重新設計H100，以規避美國規定，進入中國市場獲得不錯的銷量。

騰訊、阿里巴巴、百度下急單要晶片

雖然美國亟欲打擊中國AI產業，但是隨著時間越長，它們發現更多漏洞，也凸顯全球供應鏈下，要做到完全阻殺，非常困難。根據《金融時報》報導指出，美國商務部正準備更新去（2022）年10月的全面出口管制政策，恐擴大輝達和超微（AMD）等公司向中國銷售先進晶片的難度。

外界認為，美國的這個舉動，將對輝達產生重大影響，因為很有可能A800、H800，這兩款新圖形處理器晶片，都會被封殺不能進入到中過市場。輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）向《金融時報》表示，出口管制可能對美國科技行業造成「巨大損害」。

他還表示，這些措施令輝達無法向中國出售其最先進的晶片感到「綁手綁腳」，也恐怕會失去攻佔中國市場的好時機。據報導稱，中國業者騰訊（Tencent）、阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）、字節跳動（ByteDance）和其它業者已下了額外的急單，購買輝達晶片。

隨著美國的晶片禁令，由晶片機台、零件，擴大至雲端運算服務，中國也予以回擊調查國內的美商記憶體大廠美光（Micron）並宣布鎵、鍺禁令，讓兩國的關係日益緊繃。

近日美國財政部部長珍妮特葉倫（Janet Yellen）預定於本週訪問中國，他將是拜登政府中第二位訪華的內閣官員，外界期待兩國加大努力以求穩定雙邊關係的背景下，能夠讓原本就已經相當緊張的供應鏈狀況降溫。

不過，美國財政部的一位高級官員向《金融時報》透露，葉倫將在北京停留四天，會晤中國最高層的官員以及美國企業領導人。該官員提醒說，此訪不太可能取得「重大突破」，同時中國財政部證實，葉倫將於週四抵達北京，預計她不會與中國國家主席習近平會晤。

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核稿編輯：翁世航