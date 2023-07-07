為什麼我對Windows 11＋Copilot的試用體驗，感到有一些失望？
我們想讓你知道的是
微軟在6月30日推出了整合AI功能的Windows 11測試版，對一些人來說是興奮的一刻，但對觀察AI應用發展一段時間的我，這個時刻還算冷靜。例如對於新手而言，用「請教我如何截圖／檢查為什麼網路不通／改變螢幕解析度／改config……」的文字指令來求助確實是個不錯的方式，但目前微軟的「AI輔助」操作方式，以系統層級整合來說，離我的想像還很遠。
對岸的Windows 11 + Copilot試用體驗〈Windows Copilot抢先上手！GPT-4全线接入Win11，重新定义操作系统〉，其中提到現在可以用文字指令讓AI去做一些事情，「令人驚喜」。
從展示的內容來看，雖然新的Windows 11當然是一個進步，不過從我的角度來看是有點失望的。
不算整合的整合
因為這個測試版本（以後正式版說不定更好）做到的，只是將原本Edge瀏覽器與ChatGPT的整合，再提高到系統層級而已。就像ChatGPT和Edge一樣，還是兩個獨立的東西，只是建立了一個「自然語言通道」而已。
「連起來」跟「彼此整合」還是兩件不同的事情。
（這時候我想到的是紅酒的「mariage」，也就是酒和餐點間的最佳搭配，而非「放在一起就是菜」。）
以引文中提到的實際操作來說，輸入「幫我螢幕截圖」（目前似乎只能英文，但這沒關係）讓系統幫你截圖這個範例，真的是讓我笑了出來。對於不諳系統操作的人，這類指令或許是一個方便；但只要學會「正規」的快速鍵盤指令，大概就不會再去打這串字了。
（但也必須說，這種自然語言指令在行動裝置上會更方便；但最好是用語音輸入，而不是在小小的鍵盤上打「幫我螢幕截圖」。）
「求助」跟「輔助操作」是兩回事
不過對於新手而言，如果可以用「請教我如何截圖／檢查為什麼網路不通／改變螢幕解析度／改config……」的文字指令來求助，倒也是一個不錯的方式。
但「求助」跟「輔助操作」是兩回事，也需要不同的回應機制和介面。而即使是以自然語言下文字指令，目前用在後者上還是沒有整合到系統介面中、感覺也有點笨。
以引文中提到的「AI輔助」操作方式，即使是在非Windows系統的Edge上也可以做到（除了系統畫面截圖之外）；但以系統層級整合來說，離我的想像還很遠。
（在Windows上，要能做到「幫我檢查周邊驅動程式並且更新」我才相信；但應該不難就是了。另外一個問題是，ChatGPT也還不完美，跟它深度整合會不會帶來其他問題？但這一點就先忽略了。）
有感與無感
我幾個月前寫的這篇文章，談的是系統與AI的整合應該做到「看不見它的存在，但是有感」的程度（所以我經常在掙扎要叫它「有感AI」還是「無感AI」）。
在這篇文章中，我想像中好的AI功能應該是沒有介面（不需要一個像「Copilot」這樣硬生生加進來的額外介面），而是無所不在、但只在「AI發現你需要」的時候才出現。
例如螢幕截圖，除了真的不會時可以用語音或文字「請教我截圖」之外，例如當你在Mac上按下「command+shift」（或是其他系統的類似指令），但忘記接下來要按什麼的時候（例如停頓超過3秒），AI會發現你的意圖，並且顯示提醒、或是接手協助你把動作完成，不需要再反覆確認「你要做什麼」。
以類似的模式，當你在填寫表單、打開某個網站、回信給某人的時候，AI都可以依照你的操作習慣（通常到這個畫面會先做什麼事等等）、以及操作和輸入的內容，預測你的下一個動作或需求，然後幫助你完成、或是主動幫你尋找需要的資源。
這種「既無感也有感」、從使用脈絡（context）中發現並提供協助，但不需要額外指令和介面的AI，才是我心目中真正的系統整合。
（有些報導提到Windows 11有類似上述的「預測行為」能力，但我目前為止沒有看到使用範例。有人看到的話請告訴我。）
現在還是過渡期
Windows 11目前的作法，當然可能只是個過渡設計，實驗將瀏覽器中的整合再進一步推到系統層級，之後再來談更智慧化的介面，所以也很合理。
但目前來說，還只是一個更聰明的迴紋針（老用戶就知道這是什麼），而且更麻煩的是你還得打字跟它對話，從前還不用。
順帶一提：以我的理解，Apple即使已經在系統中整合AI技術，也不會像微軟一樣在過渡介面時就推出；而我也希望，任何一家未來推出的系統會更接近我想像中的設計。
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
原標題：Windows 11的Copilot，與我對AI系統整合的想像
延伸閱讀
- 蘋果全球開發者大會：迎戰AR推出Vision Pro定價破10萬，2024上半年開賣
- 台積電股東會重點一次看：蘋果AR裝置將增加先進製程需求、評估日本第2座廠仍在熊本
- 對蘋果而言手機已是「黃昏商品」，螢幕可以兩折或四折根本不是重點
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc