【2023台北電影獎】最佳男主角《疫起》王柏傑：感謝林君陽導演，這個獎是我跟你一起的

2023第25屆台北電影獎，最佳男主角由《疫起》王柏傑獲得。

王柏傑於2008年憑藉演出林書宇的《九降風》，獲得台北電影獎最佳新演員獎，睽違15年，王柏傑此次憑藉演出林君陽的《疫起》，獲得台北電影獎最佳男主角獎。

在《九降風》之後，王柏傑持續在影視圈站穩腳步，演出橫跨電視、電影等作品，其中包含《十月圍城》、《軍中樂園》、《罪夢者》、《華燈初上》等片。而王柏傑也曾憑藉《生日願望》、《罪夢者》、《比悲傷更悲傷的故事：影集版》三度入圍電視金鐘獎迷你劇集／電視電影男配角獎。

此次則以《疫起》，再度獲得台灣重要頒獎典禮的演技獎項。至於王柏傑在《疫起》中扮演外科醫師的角色，對於從未接觸過醫療劇的王柏傑，必須在兩個月內將自己打造成資深醫師，包含信手捻來複雜的醫療專業用語，以及兩場大型手術的畫面拍攝。而在拍攝過程中，王柏傑全程並未使用手部替身。

王柏傑也曾提及：「拍這部電影全部都很累，技術上是一部分，背專有台詞動作是一部分，你要詮釋一個醫生，內心方面的壓力又是另外一個部分。」

至於片中最難忘的，還是穿著高壓悶熱衣，王柏傑也曾說：「長時間悶著身體拍攝，全身都溼透了，還要專注地把重要的手術戲演好，真的非常不容易。一直到第三天拍完導演喊確定OK的時候， 我跟導演才擊掌，那三天第一次露出笑容，就嘆一聲『完成它了，做到了！』」

評審團認為，王柏傑紮實的演員功力有目共睹，角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗，親情詮釋令人動容，展現演員驚人的成長。

上台致詞時，王柏傑先大大的嘆出一聲「Fuck」，並表示自己15年前在台北電影節拿最佳新人，「現在我34歲了，我終於達到（男主角）了。」同時感謝評審與林君陽導演，「這個獎是我跟你一起的，謝謝你信任我，給我很大的空間很大的支持，沒有你就沒有這個獎。」

王柏傑致詞時也提到監製李耀華，表示「每次演的電影都害你賠錢，但我這次拿到這個獎了」，同時感謝團隊「沒有你們缺一不可。」

最佳男主角（粗體為得獎者）

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王柏傑｜疫起

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺