北部和東部出現38度高溫，酷熱將持續到週末，國健署提醒應注意「熱傷害2大徵兆」

熱到週末，北北基花東7日持續防38度高溫

（中央社）氣象局表示，今（6）日最高溫出現在台北市士林區攝氏38.3度，預估類似天氣會持續到9日，明（7）日北北基、花東地區仍有38度以上高溫發生機會；預估下週午後雷陣雨機會較高，能稍解酷熱。

根據中央氣象局網站，今天最高溫出現在台北市士林區38.3度，其他縣市部分，新北市雙溪區及以台東縣長濱鄉皆為37.9度、基隆市暖暖區37.7度、花蓮縣光復鄉37.6度。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，今天雖然沒有出現像昨天花蓮縣玉里鎮39.1度的高溫，但本島高溫區域的範圍是較昨天來得廣；類似的天氣會一直持續到9日。

官欣平指出，明天至9日持續受太平洋高壓影響，加上西南風帶來暖空氣，午後僅山區有零星短暫雷陣雨，另外因為偏西南風，因此東南部地區易有焚風發生。

氣象局今天發布高溫資訊，明天中午前後台北市、新北市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

另外，基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，預估高溫在36度以上。

官欣平提到，10日風向轉偏南風，開始有一些水氣，各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；雖然白天仍然偏熱，但午後若有短暫雨則會稍微降溫。

官欣平說，11至13日轉偏東南風帶來水氣，東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

官欣平表示，目前由於太平洋高壓的勢力較強，暫時沒有熱帶系統發展的跡象，須待下週高壓範圍有所變動後再來觀察。

熱傷害未成年創近3年2.3倍，2徵兆應速離高溫環境

（中央社）全台出現極端高溫，氣象專家提醒，9日前中北部白天高溫時間可能再延長，衛福部統計，今年未成年熱傷害創近3年2.3倍，孩子突然出現疲倦、活動力減退2大徵兆，應速離高溫環境。

根據衛生福利部熱傷害就診統計人次，去年7月整個月總計775人次，但今年7月才統計到這個月份的第5天，熱傷害就診人次已累積136人次。進一步分析通報急診就醫資料，截至今年6月30日，18歲以下族群因熱傷害就診89人次約為近3年就醫人次2.3倍。

正值暑假來臨，是孩子參加室內外各類活動的好時機，但近期連續多天出現極端高溫，衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿，提醒家長留意兒童熱傷害危險，署長吳昭軍建議儘量避開上午10點至下午2點的時段外出，降低因為高溫而造成的傷害，提供4招預防兒童熱傷害建議。

第1招是穿著輕便，在穿著上以淺色與透氣材質的衣服為主，讓孩子穿著與成人一樣感到舒適相同厚度的衣物，並在幼兒衣著上不建議有過多的包覆；第2招為遮陽通風，外出時，選擇有防紫外線遮陽帽或選用適合的防曬用品。

若使用推車時，建議應選擇有透氣的遮陽布；另外，新手爸媽在揹寶寶外出，使用背巾或背帶時，可以優先選用透氣舒適的材質，避免悶熱，也別忘了要選擇通風陰涼處休息。

第3招是時時喝水，不論在室內或室外，適時適量補充水分，避免瞬間大量補充水分或冰水，不以含糖飲料取代，保持人體所需水分，避免脫水等症狀；第4招為留心孩童，以小型交通車（娃娃車）為例，每次下車時，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

另外，以轎車為例，不可因孩子在睡覺或大人下車處理事情很迅速為由，就將孩子獨自留置車內且車門反鎖，應將孩子一併帶下車，以避免危險事情的發生。若在活動過程發現孩童身體不適，應立刻停止，並儘快休息與補充水分。

國健署提醒，當兒童身體疑似出現熱傷害徵兆時，如疲倦、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫，如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料；若出現噁心嘔吐、輕微意識混亂、感覺快要昏倒，體溫持續上升等，應儘速就醫。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺