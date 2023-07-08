2023/07/08,
影劇

【2023台北電影獎】最佳女主角《本日公休》陸小芬：40年前曾得金馬影后，「今天這個獎對我就是最佳新人獎」

【2023台北電影獎】最佳女主角《本日公休》陸小芬：40年前曾得金馬影后，「今天這個獎對我就是最佳新人獎」
陸小芬｜Photo Credit: 2023台北電影節

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2023第25屆台北電影獎，最佳女主角由《本日公休》陸小芬獲得。陸小芬最後公開演出的紀錄，是在2001年的電視劇《金枝玉葉》，息影22年之後，陸小芬回歸演出傅天余的電影作品《本日公休》，也順利拿下台北電影獎最佳女主角獎。

2023第25屆台北電影獎，最佳女主角由《本日公休》的陸小芬獲得。

陸小芬出生於台灣新北市瑞芳區九份，演戲生涯也從80年代開始起步，尤其是1980年，演出王菊金執導的《上海社會檔案》讓社會震驚，而到了1983年，陸小芬則以王童的《看海的日子》榮獲金馬獎最佳女主角獎項。此後，到了1993年，陸小芬則以何平的《十八》再度入圍金馬獎最佳女主角。

陸小芬最後公開演出的紀錄，是在2001年的電視劇《金枝玉葉》，息影22年之後，陸小芬回歸演出傅天余的電影作品《本日公休》，也順利拿下台北電影獎最佳女主角獎。

面對在《本日公休》中的角色，陸小芬需要演出一位熟稔理髮技術的職人，導演傅天余也曾說：「我跟陸小芬說，你要練到很熟練才行，像理髮師一樣要一邊剪頭髮，一邊跟客人說話，手要怎麼動才行，演員必需同時講台詞還要演出情緒。」而陸小芬在開拍前，也接受了相關的訓練安排，全心全意讓自己成為懂得理髮的專業職人，精雕細琢的技法，也備受本屆台北電影獎評審團的喜愛。

評審團認為，闊別大螢幕多年後的回歸，陸小芬以歲月的淬鍊，恰如其分的呈現一名台灣媽媽的良善與憨直，身為家庭理髮室的職人，細節表演溫潤精緻，讓人走出戲院仍然回味無窮。

上台致詞時，陸小芬起初眼角泛淚幾乎講不出話，之後謝謝評審委員給《本日公休》的肯定，「謝謝長官，我是很開心啦不是很傷心。」

陸小芬說到自己20年沒有拍戲，能夠拍了《本日公休》今天站在這裡，「這個獎我真的很感恩，20年來我每天都以一個新人，每天都很認真的在檢討我自己，反省我自己，也很認真的在學習」，「所以今天的這個獎，對我來講就是最佳的新人獎。」

陸小芬認為，自己作為一個演員，能夠拍到一部好的劇本，更碰到一個懂自己的導演，是非常感動跟感恩的地方，「非常感謝導演傅天余，能夠協助一個那麼棒的劇本，把這個機會給了我，這個獎是屬於你的。」

陸小芬也很感謝可以跟很多很年輕很棒的演員一起入圍，表示過程最感動是有一群那麼熱愛電影的年輕朋友，優秀的工作人員，一起參與，讓《本日公休》阿蕊的角色，可以透過工作人員在螢幕上被大家看到。

致詞中，陸小芬不斷感謝《本日公休》中熱愛台灣電影的劇組、吳明憲監製、吳念真監製、幕後投資者，「這是我從未有感到的溫暖，以及被照顧」，同時台北電影節「給我祝福紅紅火火的一顆火龍果，榮耀是屬於大家的。」

陸小芬在後台接受訪問時表示：「作為一名演員，要很認真過生活，沒演戲的這20幾年來，我都很認真過生活，也時時在反省自己，那這20年的醞釀，所有的能量就放在《本日公休》的演出，而在這個演出，是我完全拋開過去的演出方式，這20年，就是一種全新、純淨、全然投入的感覺，配合導演也是很好的合作。」

最佳女主角（粗體為得獎者）

  • 潘麗麗｜大日子
  • 王渝萱｜小藍
  • 陸小芬｜本日公休
  • 張鈞甯｜查無此心
  • 孫可芳｜聖筊

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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