【2023台北電影獎】最佳女主角《本日公休》陸小芬：40年前曾得金馬影后，「今天這個獎對我就是最佳新人獎」
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2023第25屆台北電影獎，最佳女主角由《本日公休》陸小芬獲得。陸小芬最後公開演出的紀錄，是在2001年的電視劇《金枝玉葉》，息影22年之後，陸小芬回歸演出傅天余的電影作品《本日公休》，也順利拿下台北電影獎最佳女主角獎。
2023第25屆台北電影獎，最佳女主角由《本日公休》的陸小芬獲得。
陸小芬出生於台灣新北市瑞芳區九份，演戲生涯也從80年代開始起步，尤其是1980年，演出王菊金執導的《上海社會檔案》讓社會震驚，而到了1983年，陸小芬則以王童的《看海的日子》榮獲金馬獎最佳女主角獎項。此後，到了1993年，陸小芬則以何平的《十八》再度入圍金馬獎最佳女主角。
陸小芬最後公開演出的紀錄，是在2001年的電視劇《金枝玉葉》，息影22年之後，陸小芬回歸演出傅天余的電影作品《本日公休》，也順利拿下台北電影獎最佳女主角獎。
面對在《本日公休》中的角色，陸小芬需要演出一位熟稔理髮技術的職人，導演傅天余也曾說：「我跟陸小芬說，你要練到很熟練才行，像理髮師一樣要一邊剪頭髮，一邊跟客人說話，手要怎麼動才行，演員必需同時講台詞還要演出情緒。」而陸小芬在開拍前，也接受了相關的訓練安排，全心全意讓自己成為懂得理髮的專業職人，精雕細琢的技法，也備受本屆台北電影獎評審團的喜愛。
評審團認為，闊別大螢幕多年後的回歸，陸小芬以歲月的淬鍊，恰如其分的呈現一名台灣媽媽的良善與憨直，身為家庭理髮室的職人，細節表演溫潤精緻，讓人走出戲院仍然回味無窮。
上台致詞時，陸小芬起初眼角泛淚幾乎講不出話，之後謝謝評審委員給《本日公休》的肯定，「謝謝長官，我是很開心啦不是很傷心。」
陸小芬說到自己20年沒有拍戲，能夠拍了《本日公休》今天站在這裡，「這個獎我真的很感恩，20年來我每天都以一個新人，每天都很認真的在檢討我自己，反省我自己，也很認真的在學習」，「所以今天的這個獎，對我來講就是最佳的新人獎。」
陸小芬認為，自己作為一個演員，能夠拍到一部好的劇本，更碰到一個懂自己的導演，是非常感動跟感恩的地方，「非常感謝導演傅天余，能夠協助一個那麼棒的劇本，把這個機會給了我，這個獎是屬於你的。」
陸小芬也很感謝可以跟很多很年輕很棒的演員一起入圍，表示過程最感動是有一群那麼熱愛電影的年輕朋友，優秀的工作人員，一起參與，讓《本日公休》阿蕊的角色，可以透過工作人員在螢幕上被大家看到。
致詞中，陸小芬不斷感謝《本日公休》中熱愛台灣電影的劇組、吳明憲監製、吳念真監製、幕後投資者，「這是我從未有感到的溫暖，以及被照顧」，同時台北電影節「給我祝福紅紅火火的一顆火龍果，榮耀是屬於大家的。」
陸小芬在後台接受訪問時表示：「作為一名演員，要很認真過生活，沒演戲的這20幾年來，我都很認真過生活，也時時在反省自己，那這20年的醞釀，所有的能量就放在《本日公休》的演出，而在這個演出，是我完全拋開過去的演出方式，這20年，就是一種全新、純淨、全然投入的感覺，配合導演也是很好的合作。」
最佳女主角（粗體為得獎者）
- 潘麗麗｜大日子
- 王渝萱｜小藍
- 陸小芬｜本日公休
- 張鈞甯｜查無此心
- 孫可芳｜聖筊
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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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