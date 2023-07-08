【2023台北電影獎】最佳劇情長片《哈勇家》：以一場荒謬的鄉長選舉，帶出原住民部落與家庭的種種問題

2023第25屆台北電影獎，最佳劇情長片由《哈勇家》獲得。

出生於宜蘭南澳鄉的導演陳潔瑤，在2016年推出執導的劇情片《只要我長大》，獲得第18屆台北電影獎最佳新演員、導演、剪輯、劇情長片和百萬首獎等5項大獎，是該屆台北電影獎大贏家。到了2023年，陳潔瑤的劇情片《哈勇家》，同樣在台北電影獎拿下劇情長片，並獲得最佳新演員以及剪輯獎，且再度抱回最佳劇情長片。

談起《哈勇家》的起源，陳潔瑤表示「一定要寫部落的故事」，而《哈勇家》是從泰雅族的「GAGA」（規範）開始。陳潔瑤說：「『GAGA』需要很深入地解釋，並非三言兩語說得清。它是幾千前流傳的詞，到了當代可能被遺忘了，當然，以《哈勇家》而言『GAGA』統稱就是規範，或是傳統——我們要遵循的規則，進而成為一個人。泰雅族的「泰雅」意味著人，成為人需要有的規範、品格。」

陳潔瑤持續說：「至於『GAGA』在片中也是維繫家庭的精神，哈勇一家的喜樂、哀愁，從紛爭到凝聚的精神，就是我要闡述的，也就是『GAGA』。」

評審團認為，《哈勇家》細膩呈現家族的聚密情感，以一場荒謬的鄉長選舉，帶出部落與家庭的種種問題，素人演員群表現極為出色，場面調度與整體技術環節，拿捏平衡，打造一部平實卻溫暖的雋永之作。

致詞時，《哈勇家》監製梁宏志首先感謝台北電影獎的評審給自己與陳潔瑤導演的鼓勵，「7年前《只要我長大》拿了百萬首獎和最佳影片，還有最佳導演，奠定了我們開始這一路來一直的努力，接下來創作了《哈勇家》，最真誠的把這部電影拍得非常好」，「今天再得到這個獎真的謝謝你們。」

梁宏志提到，原住民電影在市場上很難得到回收，但《哈勇家》的投資者毅然而然的支持這部電影，「讓我們可以辛苦的把這部電影拍完」，也提到劇組在寒冷的天氣拍了3個月，歷經零下和下雪的日子，並感謝團隊的付出。

陳潔瑤導演致詞時，也提到7年前自己的第一個劇情長片獎就是在台北電影獎得到，「拍電影的路真的很長，沒有熱情的話會做不下去，我們的工作是苦多於樂，沒有熱情的時候會回頭想，我為什麼要拍這個電影這個故事。」

陳潔瑤也回憶自己的奶奶在1941年的台北公會堂——也就是現在的中山堂——唱了一首歌曲，詮釋了部落少女的溺水事件，之後被拍成了電影《莎韻之鐘》，「那部電影讓後代的我成為了電影工作者」，之後也努力用自己的角度詮釋自己部落的故事。

陳潔瑤說，之後會繼續說部落的故事，會嘗試拍不一樣的題材，「會心甘情願的一直痛苦下去，跟所有電影工作者一起努力。」

導演陳潔瑤在後台接受訪問表示：「確實還滿希望能夠拿到最佳劇情片的肯定，因為這是肯定所有劇組。」監製瞿友寧也補充：「一個有愛的劇組真的很重要，這個劇組真的很有愛，彼此融入，我相信這份愛也是祖靈保佑，也希望能保佑所有電影人，而這幾年電影產業也很辛苦，但越辛苦也能開出很美麗的花。」

最佳劇情長片（粗體為得獎者）

一家子兒咕咕叫

哈勇家

查無此心

疫起

黑的教育

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九

核稿編輯：羅元祺