2023/07/08,
影劇

【2023台北電影獎】百萬首獎《鑽石水族世界》：一個到東南亞發展台灣人的故事，首獎連續3年頒給紀錄片

【2023台北電影獎】百萬首獎《鑽石水族世界》：一個到東南亞發展台灣人的故事，首獎連續3年頒給紀錄片
《鑽石水族世界》劇組｜Photo Credit: 2023台北電影節

我們想讓你知道的是

號稱台北電影獎最大獎的「百萬首獎」，從最佳短片、紀錄片、動畫片、劇情長片等4大類最佳影片中選出，而以陳玉勳為首的評審團，最終將此獎項頒給黃琇怡執導，以極低的預算，橫跨多年的時間，堅持不懈完成製作的紀錄片《鑽石水族世界》。

號稱台北電影獎最大獎的「百萬首獎」，從最佳短片、紀錄片、動畫片、劇情長片等4大類最佳影片中選出，而最終以陳玉勳為首的評審團，將此獎項頒給黃琇怡執導的《鑽石水族世界》，這也是台北電影獎連續3年將「百萬首獎」頒發給紀錄片，2021年是許哲嘉的《捕鰻的人》，2022年是盧盈良的《神人之家》。

黃琇怡出生於1979年的雲林縣北港，自靜宜大學英國語文學系畢業之後，進入台南藝術大學就讀音像紀錄研究所，2007年於此畢業。導演作品曾包含《這一刻，我旋轉》、《春天的對話》、《戒指》等片。

《鑽石水族世界》最初始的提問為——「為什麼想要拍攝一個到東南亞發展的台灣人呢？」

黃琇怡的作品多數關注女性議題以及台灣農村。關於《鑽石水族世界》的起源，來自於黃琇怡2015年，在一趟為期3個月的東南亞旅程，開始尋找欲前往東南亞發展的個體戶，一直到2017年，黃琇怡認識了決定前往緬甸發展的台灣人，才啟動了此拍攝計畫，並獲得國藝會補助。

評審團認為，《鑽石水族世界》以極低的預算，橫跨多年的時間，堅持不懈完成製作，在大量的拍攝素材中，梳理不同價值觀的人們，尋求翻身致富的生命歷程，並以真誠態度打動人心。

致詞時，導演黃琇怡首先感謝台北電影節，並感謝資深剪接師廖慶松「廖桑」對她說「讓觀眾知道我心裡的糾結沒有關係」，「這好像給我吃了一顆定心丸，讓我一路任性到現在。」

黃琇怡表示，《鑽石水族世界》是一個台灣人到東南亞發展的故事，講了很多關於信任、關於愛、關於寬恕的故事，「到最後我也進到了影片裡面」。黃琇怡強調，《鑽石水族世界》是一支很好看的影片，「雖然他有155分鐘，但他非常的好看，有了100萬，我可以好好的推片了。」

導演黃琇怡在後台接受採訪時表示：「我今天早上其實有想過百萬首獎，在推片之前，也想帶身旁2位工作人員去日本好好玩一下，當然也一定要回緬甸，片中的主角也會在這個月底回台灣，到時候能再跟他分享這個獎。」

黃琇怡也說：「這趟去緬甸真的是很特別的經驗，但也要感謝台灣的補助單位，我拍出來的真的是台灣導演的能量，雖然故事是發生在緬甸，但這邊真的給了我很大的養分，才有勇氣踏出去，也要感謝我自己，把這部片拍完了。」

剪輯蔡宜芬也補充：「剪輯紀錄片真是一段很甘苦的過程，紀錄片拿到的素材是預期不到的，會花很多時間討論，過程很好玩也很過癮，也很謝謝導演的溫柔跟耐心，所以這支片子也有這個特質。」

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責任編輯：王祖鵬、丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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