【2023台北電影獎】評審團主席陳玉勳揭評選內幕：游安順是大遺珠、陳為民戲份較少，新演員考量未來潛質「2人都頒」
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今年以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」於今日揭曉賽果，以名導演陳玉勳為主席的評審團，將號稱最大獎的「百萬首獎」頒發給《鑽石水族世界》，頒完獎之後，陳玉勳以及台北電影節總監李亞梅共同在後台揭曉評選內幕。
今（2023）年，以獎勵台灣電影為主旨的「台北電影獎」於8日揭曉賽果，以名導演陳玉勳為主席的評審團，將號稱最大獎的「百萬首獎」頒發給《鑽石水族世界》，至於最佳劇情長片則是《哈勇家》。
本屆台北電影獎共292件作品報名，包括劇情長片40件、紀錄片61件、短片160件、動畫片31件。對比去（2022）年的報名狀況（劇情長片26件、紀錄片57件、短片159件、動畫片26件），各大項目的報名件數皆有提升。
本屆在評審們的共識之下，最終選出共計29部作品入圍（劇情長片13部、紀錄片5部、短片6部、動畫片5部）。
本屆提名階段的最大贏家，為今年4月正式亮相的《疫起》，以13項入圍成為此階段的領跑者，至於去年金馬獎的作品，曾英庭的《查無此心》以及陳潔瑤的《哈勇家》，分別以12項以及11項緊追在後，此3部國片也成為突破雙位數提名的電影。
而今晚典禮獲得最多獎項的則是《疫起》，獲得包含最佳導演、男主角、美術設計、視覺效果、傑出技術獎，至於獲得百萬首獎的《鑽石水族世界》也同樣抱回最佳紀錄片。
值得一提的是，本屆也是台北電影獎首度頒發「雙蛋黃」獎——落在最佳新演員的項目。
頒完獎之後，本屆評審團主席陳玉勳以及台北電影節總監李亞梅在後台揭曉評選內幕。
李亞梅率先表示，本屆評審會議，從早上10點開始至下午5點結束，共計7小時，大多數獎項一輪投票就已決定，而進入第二輪投票的獎項有短片、剪輯以及男配角，僅有配樂獎到了第3輪的討論。
至於討論時間最短的獎項為視覺效果獎，僅耗4分鐘；討論時間最久的則為短片、配樂、男配角，落在25分鐘左右。
共識度最高，15票全數通過的獎項，則有視覺效果、新演員、劇情片以及百萬首獎。
其中，僅差一票、競爭最激烈的獎項，共有短片、剪輯、男配角——短片《大日子》以8比7擊敗《推特事》；剪輯《哈勇家》以8比7擊敗《鑽石水族世界》；男配角《本日公休》的傅孟柏在以8比7擊敗《查無此心》的陳為民。
此外，5個演員獎項——男女主角、男女配角、新演員獎，假投票時皆為過半數，經過重新討論才有最終得主。
新演員
本屆台北電影獎最佳新演員，由《哈勇家》的洪金輝、《青春並不溫柔》的葉曉霏共同獲得，也是難得頒出了共同得主，李亞梅表示，此獎項考慮到演技能量以及未來潛值，就鼓勵了這2名演員。
陳玉勳解釋：「洪金輝與葉曉霏的競爭很激烈，評審各有喜好，但都鎖定這2位，演得非常好。洪金輝身為素人演員，從未做過表演訓練，但在《哈勇家》演的非常動人，而且幾乎沒有失誤。」
關於葉曉霏，陳玉勳則說：「我們也會考慮到未來性，北影也很重視新人的發展，葉曉霏是條件很好的女生，在《青春並不溫柔》也很亮眼、出色。」
評審團就在這2位演員中難以抉擇，陳玉勳進一步透露：「後來大家就有個共識，要鼓勵新人，尤其今年新人特別多，所以決定還是都鼓勵，2位都得獎。」
至於去年憑藉《一家子兒咕咕叫》拿下金馬獎最佳新演員的胡智強，則為本項目的遺珠。對此，陳玉勳說：「評審團也覺得胡智強的演出不錯，但這個角色也是有點可惜，常常演員表現得很好，但問題往往出在劇本本身，例如戲的層次無法再發揮。」
陳玉勳也將洪金輝與胡智強相比，「洪金輝有點類似主角的份量了，也不會輸給胡智強，而洪金輝的戲有各種層次，感情戲、內疚戲等等，都非常精彩，相比之下，雖然胡智強的出場讓人驚艷，但戲路較為一致，評審還是頒給洪金輝以及葉曉霏。」
男女主角
至於男主角的部分，王柏傑於2008年憑藉演出林書宇的《九降風》，獲得台北電影獎最佳新演員獎，睽違15年，王柏傑此次憑藉演出林君陽的《疫起》，獲得台北電影獎最佳男主角獎。
對此獎項，陳玉勳說：「最終是游安順以及王柏傑進行討論，而游安順其實另一部短片《大日子》的表現也非常好，不輸《一家子兒咕咕叫》，我覺得游安順是大遺珠。」
但陳玉勳也提及，王柏傑碰到了很好的角色，「其實演員能否得獎，問題並非演員本身，關鍵是在劇本。王柏傑在《疫起》真的有很好的發揮空間，尤其最後一場哭戲，非常厲害，讓大家覺得非常好，最終還是將獎頒給他。」
而評審團也特別肯定本屆5位入圍最佳男主角的選角，皆非常成功，王柏傑在假投票之後，則是以13票高票勝出。
值得一提的是，本屆評審團之一的謝欣穎為王柏傑的女友，外界認為是否會有獎項上的偏頗。對此，李亞梅表示：「我們邀請謝欣穎擔任評審的時候，有注意到迴避原則，但其實他們的關係不必要到迴避，這部分是沒有問題的。當然，我也有請謝欣穎發言，越是如此，她就越需要發言，當然謝欣穎也針對表演評比；也因為謝欣穎僅有一票，王柏傑其實有13票，這次的結果是評審團的多數決。」
女主角的部分，陳玉勳也認為王渝萱在《小藍》中也很好，但是問題與男主角一樣，仍舊在劇本的發揮：「《本日公休》的陸小芬飾演的媽媽，真的比較完整，其實這個獎項競爭並非激烈，經過討論票數就聚焦在陸小芬，9票過半獲獎。」
男配角
拿過電視金鐘獎最佳男主角的傅孟柏，今年以《本日公休》順利獲得台北電影獎最佳男配角，而在此獎項上，在假投票時票數相當分散，到了正式投票第一輪時，票數集中在傅孟柏以及《查無此心》的陳為民，最終傅孟柏一票之差險勝。
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