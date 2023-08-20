電商創業經驗談：網店賣貨四項必備技能——消費者輪廓、體驗流程、獲取流量、經營會員

文：理工直男創業中

根據維基百科對於電商的定義：電子商務，簡稱電商，是指在網際網路或電子交易方式進行交易活動和相關服務活動，是傳統商業活動各環節的電子化、網路化。

用簡單一句淺顯易懂的話來說明：就是透過「網路」來販售商品／服務。

自2020疫情爆發以來，實體店面銷售遭遇不可控的危機，店家為求生存，漸漸轉向網路販售，加速了電商在台灣及世界各地的發展。

而在實體及網路商店的經營上，所需要的經營技能不盡相同，也因為如此希望能分享一些電商創業建議具備的技能給大家參考。

由於電商創業的類型及方式百百種，光銷售管道可能就有官網、社群、平台等等，銷售項目也包含各大產品及服務，因此本文的建議資訊會盡可能以通用技能為主，希望能提供讀者們些許幫助。

電商經營黃金公式：流量 x 轉換率 x 客單價 = 營收

流量： 即是進入該電商網站的人數，可以當作來客數，一般流量會分成「自然流量」和「付費流量」兩種。

即是進入該電商網站的人數，可以當作來客數，一般流量會分成「自然流量」和「付費流量」兩種。 轉換率： 此公式轉換率為進站人數中，有多少比例進行結帳的動作。

此公式轉換率為進站人數中，有多少比例進行結帳的動作。 客單價：入店的消費者平均消費金額。

流量 x 轉換率 = 結帳的人數

流量 x 轉換率 x 客單價 = 結帳的人數 x 平均消費金額 = 營收

經營電商就是為了要賺錢，因此經營者會不斷地花時間去提升上述三個項目數值，進而增加營收及獲利，因此本文下方所建議的技能，大多都會環環相扣著這三個項目。

電商消費者輪廓——Persona人物誌撰寫

Persona人物誌，其實就是設定一個人，來模擬一群潛在的消費者。

這邊要特別注意，一個人物誌，只會有一個人，當然一個品牌可以設定好幾組人物誌，但可能需要評估一下品牌資源是否充足，可以有不同的商品及不同的人力素材來針對不同的群體做溝通。

那為什麼要用設定一個人來代表一群人呢？因為一個人他所擁有的資訊，會比較明確收斂，在做內部溝通討論時，比較會好聚焦，當量體越大的時候，團隊每個人看到的角度可能就會有差異，在團隊中有資訊落差的情況，進而增加溝通成本，減少效率及獲利。

那擁有了Persona可以做什麼呢？

當擁有了清楚的消費者輪廓，可以制定精準且吸引消費者的文案圖片，更有效率的提升流量及轉換率。

當擁有了清楚的消費者輪廓，可以切確擬訂產品定價及行銷活動，進而提升客單價及整體營收。

至於人物誌的操作，網路上也有許多的範本，我這邊就不多加描述，主要想說明人物誌的注意事項及應用。

怎麼引導電商顧客消費——使用者體驗流程設計

使用者體驗流程可以分成綜觀跟微觀，綜觀可視為在不同媒介平台之間，微觀可視為在網站內部的UI/UX體驗。

電商與實體店面最大的差異性就是無法面對面的消費者溝通。

這代表我們無法明確得知每位獨立消費者他的情緒、表情、穿著及談吐，因此會需要上述Persona的輪廓來做假想。

綜觀的考量：

在現今的電商使用者體驗流程可說是錯綜複雜，從以前可能只有三個節點（此節點代表與消費者接觸的媒介）。例如：從臉書廣告看到品牌商品，進而上網看開箱文分享，最終來到電商網站消費。

現在電商興盛的年代，消費者結帳所需節點可能會來至5-7個，甚至可能會在中間的節點，就被其他競品透過關鍵字廣告而搶走潛在顧客，這也是為什麼廣告競價成本越來越高的原因。（競價成本簡單來說，就是用競價的方式，與其他廠商爭取消費者流量。）

而在接觸節點越來越複雜的情況底下，就會需要暸解我們消費者在我們官網結帳之前，所會接觸到的節點，並將資源投入其中，讓消費者能如預期的順利最終到電商網站結帳。

以下列舉常見節點：Facebook、Instagram、Google、Line、Youtube、Blog、PTT、Dcard、實體看板。

微觀的考量：

因為無法立即確認消費者的狀況，因此我們會需要依賴Persona及使用者體驗設計來降低消費者在購物流程上的任何不悅感；而顧客的不悅感在電商服務當中，很有可能因為無法即時處理而逐漸攀升，進而造成負面的消費體驗，錯失得來不易的潛在消費者。

例如：消費者點擊商品購買，但未順利跳轉至購物車／結帳頁面，與消費者預期心理不符，加深負面感受進而跳出頁面。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

電商流量佈局——社群網路議題敏銳度

做生意的不二法則，就是永遠與消費者站在同一個角度。

既然是在透過網路做生意，就要去了解使用網路的這群人，他們的偏好及話題。

這邊分成兩個面向跟大家做分享：

知道消費者到底要的是什麼，在意的又是什麼

因此在做電商創業的朋友，會強烈要求可以參與相關產品、使用者分享的社團／社群，能夠第一時間了解潛在消費者在意的細節、甚至是價值觀，對於相關產品的使用者心得／評論，也可以在搜集到第一線的使用者反饋。

但這邊要特別注意，由於現在網路行銷公司氾濫，因此可能要判斷是否為行銷公司帶風向，進而篩選資訊的正確性，這部分觀察久了，大概就知道哪些是網軍還是真實消費者分享。

知道目前熱門的話題是什麼，可評估是否要因應熱門話題，蹭便宜划算的流量

電商經營的成本當中，獲取流量的費用屢創新高，因此若能透過熱門話題的討論，進而獲取免費／便宜的流量，對於獲利都會有一定的幫助，但在評估蹭議題的過程，要特別注意快狠準，評估自身是否有資源快速跟進，進而創造流量又不失品牌價值。

一但議題降溫，很容易會給消費者一種炒冷飯的感覺，甚至有種為了跟而跟的負面觀感，因此會需要慎重審視，千萬不要賠了夫人又折兵。

電商經營會員長久之道——迅速合情合理的客服應答

價值來自於解決他人無法處理的問題。

由於電商經營沒辦法面對面地與消費者溝通，即時的客服回應將會是非常重要的任務，因此你會發現，各大電商平台／網站，大多在右下角都會有一個即時客服的按鈕，可以讓消費者即時詢問，若是消費者在電商網站中，未能立即獲得答覆，很有可能不耐煩就離開網站，進而喪失潛在的訂單機會。

而一個親切、迅速、合情合理的客服應答，即時解決消費者痛點，更是品牌與消費者直接建立關係連結的正向舉動，代表著所販售的產品價格，已不只有產品本身的功用，更獲得了好心情。