囤房稅2.0方案改「全國總歸戶」影響36萬戶，百萬租屋族憂房租跟著漲，6大關鍵問答一次看

囤房稅2.0方案影響36萬戶，6大關鍵問答一次看

（中央社）行政院6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」提出兩大變革，包括非自住稅率最高達4.8%以及「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，讓持有各地房產的囤房者無法規避稅負，同時也有條件調降持有單一自住戶稅率。

影響36萬戶民眾的囤房稅2.0方案，6大關鍵問答整理一次看。

問：什麼是囤房稅2.0？何時實施？

答：現行房屋稅率課徵採「自住房屋」及「非自住房屋」不同稅率，本人、配偶、直系親屬實際居住的自住房屋，稅率為1.2%，但全國僅限3戶；3戶自住房屋以外的非自住房屋稅率（也就是持有第4戶以上的房屋），稅率則為1.5%至3.6%，並由地方政府依各自需求，訂定固定稅率或根據囤房數訂定差別稅率。

這次財政部提出的囤房稅2.0，則將非自住稅率（囤房稅率）範圍調整為2%至4.8%，並將現行的「縣市歸戶」改為「全國總歸戶」，讓分散囤房者無法規避賦稅，若修法過程順利，預計113年7月實施新制，114年5月正式開徵。

問：囤房稅2.0適用範圍？

答：過去囤房稅率視地方各自需求，「可」訂定差別稅率，也就是各地縣市自行決定是否訂定差別稅率，未來則為「應」訂定差別稅率，等同全國各縣市都須推動囤房稅率，範圍調整為2%至4.8%之間。

問：囤房稅2.0打擊囤房，未囤房者有優惠嗎？

答：方案規劃，特定住家用房屋適用較輕稅率，自住部分，全國單一自住房屋在「一定金額」以下，稅率將從現行的1.2調降為1%，但豪宅除外，財政部估約有328萬戶房屋受益減輕稅負約24.35億元。

至於「一定金額」門檻，財政部將授權地方縣市政府因地制宜訂定。

問：繼承房產者，是否會因囤房稅2.0繳重稅？

答：財政部說明，繼承取得共有房屋者，適用稅率為1.5%至2.4%，而非2%至4.8%。

問：持有多筆房產者，該怎麼降低囤房稅？

答：為鼓勵釋出房屋、降低閒置空屋，只要房東出租且申報所得達租金標準，適用稅率將為1.5%至2.4%。財政部長莊翠雲說，若房東為公益出租人（承租者領有租金補貼），房屋稅率則為1.2%。

另外，建商餘屋2年以內，稅率為2%至3.6%，2年後稅率則回到2%至4.8%，也是考量須給建商2年銷售彈性。

問：整體看來，囤房稅2.0影響為何？

答：根據財政部初估，整套方案共有36萬戶的稅賦將增加，囤房稅為地方稅收，粗估整體可增新台幣26億元收入。

囤房稅2.0最高稅率4.8%，縣市政府可自行加碼

（中央社）囤房稅2.0將採全國歸戶，中央政府針對非自住稅率最高調至4.8%，財政部6日表示，依據地方稅法通則規定，縣市政府在4.8%基礎，可以自行調高最多3成；也就是說，各地方政府可視情況加碼囤房稅，最高達6.24%。

此外，單一自住戶房屋稅將有條件調降，稅率從1.2%降至1%，財政部說明，必須本人、配偶或未成子女合計持有房產為一戶，估計全國約有328萬戶受惠。

為持續落實居住正義，行政院會6日通過財政部提出的房屋稅差別稅率2.0方案，預計民國113年7月實施新制，114年5月開徵。根據財政部統計，新方案整體稅損粗略概估為新台幣9.4億元。

房屋稅差別稅率2.0方案有3大重點，首先「縣市歸戶」調整為「全國歸戶」；再者，法定稅率從1.5%至3.6%，整體調升為2%至4.8%、細部稅率區間授權地方政府因地制宜訂定，但特定房屋除外；第3，規範全國各縣市都將須推動囤房稅率。

賦稅署舉例，假設張先生與妻子、未成年子女有6間房，包含台北市4戶、新北市1戶、台中市1戶。等於在台北市負擔的房屋稅為3戶適用自住稅率1.2%、1戶非自住稅率2.4%，新北市負擔稅率為1.5%、台中2.4%。

未來新制上路後，張先生非自住房屋共有3戶、將全數至少適用2%稅率，並以3戶為級距基準，適用各地方政府訂定的3戶稅率。也就是說，在全國跨縣市分散囤房者，將難以規避較高的囤房稅，甚至可能一舉觸及最高稅率。

財政部賦稅署表示，依據「地方稅法通則」規定，地方政府可於房屋稅法定稅率上限30%範圍內，調高房屋稅徵收率；也就是說，未來地方政府可在4.8%的基礎上，再自行調高3成，意即最高達6.24%。

至於單一自住戶在一定金額以下，將享有房屋稅1.2%降至1%的優惠，財政部賦稅署副署長陳慧綺補充說明，所謂「單一自住房屋要件」，就是本人、配偶及未成年子女全國僅持有1戶，目前估算全國有328萬戶適用。

若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，而適用稅率為現行的自住稅率1.2%。

房屋現值「一定金額」授權地方縣市政府因地制宜訂定。

現行房屋稅條例針對住家用房屋區分為「自住」及「非自住」，其中「自住」限3戶，稅率1.2%，第4戶起視為「非自住」，稅率介於1.5%至3.6%，由地方政府決定是否採用差別稅率，俗稱囤房稅，現有10個縣市實施此措施，六都僅新北市尚未跟進。

Photo Credit: 中央社

政院通過囤房稅2.0，賴清德提3對策保障百萬租屋家戶

（中央社）行政院會6日通過房屋稅差別稅率2.0方案，民進黨主席暨總統參選人賴清德6日呼應行政院的方案，並提出未來8年居住權三大對策，達到「鼓勵房源釋出」、「協助首次購屋的青年家庭」、「保障百萬租屋家戶」目標。

行政院6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，並推出兩大改革，首先是將原先囤房稅以「縣市歸戶」，改為「全國歸戶」，再者是將現行非自住住家稅率1.5%到3.6%，調升至2%到4.8%，預計明年實施、2025年課稅。