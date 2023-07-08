【專訪】演而優則導柯震東：我的個性比較不服輸，不管發生什麼事，我都會做給你看
我們想讓你知道的是
作為演員，柯震東的起點很高。20歲出道，第一次演戲就擔綱男主角，《那些年，我們一起追的女孩》不僅創下港台票房紀錄，也讓他一舉拿下第48屆金馬獎「最佳新演員獎」殊榮，接下來事業重挫，直到2016《再見瓦城》上映，脫胎換骨之後的柯震東才又重回觀眾視野。柯震東本人是如何看待自己的？本篇專訪文章一探究竟。
2023年，第18屆大阪亞洲電影節頒獎典禮上，柯震東憑藉導演處女作《黑的教育》斬獲了「最具潛力創作者」獎；在這之前，《黑的教育》已經在第59屆金馬獎入圍了包括最佳新導演在內的4項大獎，更一口氣榮獲2023台北電影獎8項大獎提名，柯震東本人也因這部作品入選「國際新導演競賽」，和其他十一位來自世界各國的對手比肩而立，「至少讓業界看到了！」已過而立之年的他說。
「不管發生什麼，我都會做給你看」
作為演員，柯震東的起點很高。20歲出道，第一次演戲就擔綱男主角，《那些年，我們一起追的女孩》不僅創下港台票房紀錄，也讓他一舉拿下第48屆金馬獎「最佳新演員獎」殊榮，接下來事業重挫，直到2016《再見瓦城》上映，脫胎換骨之後的柯震東才又重回觀眾視野，還入圍當年金馬獎「最佳男主角」獎。
沒想到接下來一年沒戲拍，他自己很意外，但不願意放棄，和爸爸一起開公司禾豐九路，要為自己開路，「我的個性比較不服輸，不管發生什麼事，我都會做給你看。」
初執導演筒 成為決定故事怎麼說的人
九把刀堪稱是柯震東演藝之路最重要的伯樂，不管是讓柯震東一炮而紅的《那些年，我們一起追的女孩》、還是助他奪下台北電影節最佳男主角獎的《月老》，都是叫好又叫座的作品。
8年前，九把刀完成《黑的教育》的腳本之初，同樣鎖定由柯震東主演，後來因為拍攝檔期喬不攏，暫時擱置了下來，直到疫情爆發，這個案子才又重新被提出討論，他重新打磨故事細節，並跟柯震東說：「既然你對劇本已經有一定的了解，不如就自己當導演吧！」
柯震東一開始並未將這個提議當真，拍攝《再見瓦城》期間曾參與過前製、後製，他知道當導演沒那麼簡單，「我沒學過導演，不知道其他人的方法，只能像漫畫一樣，先想像出一個一個畫面」，九把刀逼他學分鏡，開會時，他試著把腦中想法畫在白板上，若拍攝發現沒想像中好看，柯震東也會徵詢攝影師的意見進行修調，頗有土法煉鋼的意味。
出道12年，柯震東第一次當導演，在鏡頭後面說故事，當演員的時候，是幫人說故事，導演卻是決定怎麼說故事的人，如何將創作理念和想法傳達給演員，讓他們消化、落實、完成最貼近要求的演出，是一件很重要的功課。
柯震東自知經驗不多，一向開放團隊成員提供拍攝意見，唯有一件事例外，「我在後期就跟大家說，現場只有導演可以和演員講戲，其他人都不可以」，他相信若演員無法入戲，一定是在某個地方卡住了，此時就要站在他們的角度思考，找到那處卡關的地方。但他坦言，以前當演員並不喜歡導演私下約聊天，如今自己當導演，才知道其中的學問。
他自認很會觀察人，也會根據不同演員的特質調整講戲方式。對朱軒洋，他會提示角色遭遇的前因後果；對蔡凡熙，會側重討論情緒起伏的拿捏；至於宋柏瑋則不需要講太多，「他自己會為角色設計很多小動作」。
當導演帶來的成就感其實很有限
儘管初次執導電影就獲得不俗的成績，但柯震東卻說，當導演獲得的成就感其實很有限，因為在電影完成之前，永遠無法預期成果如何，「你每天覺得他們演得好好，但殺青進入後製就是另一回事」，因為在後製期檢視已經拍完的素材時，永遠會生出「早知如此、何必當初」的懊悔，沖淡了原本的成就感。
反之，柯震東對演戲的興趣依舊濃烈，對他而言，當演員還是最重要的事，前後拍過的十多部電影裡，每一個角色都很重要，「我不會為了錢去硬接工作，接一個自己不喜歡的角色，要跟他相處那麼久，很痛苦，所以接了，就是真的喜歡」。
碰到喜歡的角色，或是特別想合作的劇組，即便演配角也沒關係。在九把刀導演新作《請問，還有哪裡需要加強》、徐譽庭執導戲劇《不夠善良的我們》，他都不是男一號。柯震東甚至認為，配角比主角更難演，「主角可能有100場戲，但配角可能只有40場，要在短短的場次裡把角色建立起來讓大家記住，其實滿難的」。
若拍戲是一盤棋，導演就是下棋的人，柯震東說：「一部電影不好看，演員可以說是導演的問題，但導演不可能說是演員的問題，所有的好跟不好，都是導演要承受，其實壓力很大的。」難道，真的一點成就感都沒有？柯震東歪頭思考了一下，「真要說成就感，可能也只在一瞬間，就是在銀幕前看到成品的那一刻」。
生涯第一次執導的電影收穫各方好評之後，已經有不少人上門請柯震東再接再厲，都被他一一婉拒了，「不是他們的故事不好，是我怕丟臉，而且當導演要花很多時間，我擔心自己若沒有從頭跟到尾，會很慌張」。
所以，直到下一個讓他一見鍾情的故事出現之前，柯震東會繼續以演員的身分，透過大銀幕傳達他對這份職業的熱愛與夢想。
本文經台北文創授權轉載，原文刊載於此
原文標題：風起 歸來仍是少年
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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