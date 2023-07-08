侯友宜的六個困境：為什麼支持度一直下跌？如何從柯文哲那裡把票搶回來？
我們想讓你知道的是
對侯友宜來說，國民黨坐擁14縣市的地方諸侯與大量的縣市議員以及地方樁腳，擁有豐富的地方整合基礎，但這樣的優勢並未顯示於其支持度中，其面臨的困境大致分成六項。其中最主要的，就是在柯文哲與郭台銘的夾擊下，無法鞏固自己的基本盤。
文：黃凱祥（學生）
2024總統大選打得如火如荼，上半場已逐漸進入尾聲，準備進入更接近結果也最關鍵的下半場，分析侯友宜整體選票版圖，侯友宜的票源大致分為：深藍立場的選民、淺藍立場選民、較年長的選民以及對侯友宜有良好印象的選民。觀察其民調從去年九合一大選之後，開始從高點慢慢跌落，近期則快速滑落到了一個歷史相對低點，基本上下降趨勢與第三名都是確立的。
侯友宜面臨的困境
對侯友宜來說，國民黨坐擁14縣市的地方諸侯與大量的縣市議員以及地方樁腳，擁有豐富的地方整合基礎，但這樣的優勢並未顯示於其支持度中，其面臨的困境大致分成六項。
1. 無法鞏固基本盤
最直接的例子莫過於，前高雄市市長韓國瑜並未積極的表態支持侯友宜，韓粉似乎對於侯友宜的兩岸論述模糊，以及其過去和韓國瑜結下的心結，再加上目前韓國瑜仍未明確的表態等因素，都導致部分韓粉有轉往支持其他候選人的跡象。
而這個人正是柯文哲。
筆者認為，韓國瑜跟柯文哲的關係比侯友宜來得深厚，韓國瑜能夠在2018年襲捲地方選舉，從根本上來說是柯文哲找他當北農總經理，才有後續一連串的話題，所以這就導致了韓國瑜是中國國民黨籍必須支持侯友宜，但其又跟柯文哲相對交好，導致韓國瑜介於表態與不表態支持侯友宜之間，而這種不清晰表態，就無法使韓粉支持侯友宜。
另一方面，鴻海集團創辦人郭台銘也在金門與柯文哲看看海，這樣的狀況顯然給部分郭粉一種郭台銘跟柯文哲比較好的感覺，進而使偏好郭台銘的國民黨選民，轉向支持柯文哲。
這在在顯示，部分深藍勢力並未整合，而當無法得到基本盤的鞏固也無法開拓而外票源，這也代表著部分地方勢力與樁腳也會接連轉移投票傾向，下車去支持可能當選的人，畢竟沒有人會跟著看不到未來的候選人，所以侯友宜的民調從下降趨勢，直到近期的暴跌。
不過，近期侯友宜邀請到有金小刀之名的金溥聰為其操盤選舉。是金溥聰在過去確實幫助馬英九拿下許多勝利，締造許多豐功偉業，代表其具有強大的操盤能力，再加上金溥聰這號人物也不是只是代表自己，而是一種深藍群體與氣勢上的挹注。不過，侯友宜跟馬英九的形象差異大，情勢也不太相同，金小刀的加入能否找回郭台銘與韓國瑜呢？究竟有無辦法找回失去的基本盤呢？
2. 模糊的兩岸路線
觀察侯友宜的兩岸論述，雖有提出諸如「杯水論」的政治論述，但筆者認為「杯水論」只是重申一些既有的事實基礎，侯友宜並未有創新的兩岸論述，只能說真的很模糊。
過去大眾會認為國民黨在徵召前，侯友宜不願提出清楚的兩岸論述，是因為其希望求穩以及希望在徵召時大談其論述，不過可能真的就是他還沒準備好，這種模糊的論述是想擺脫深藍的立場靠往中間，吸引不同立場的選民，但是這種模糊與毫無創新的論述民眾顯然不買單。
3. 接連的閃躲議題導致人設改變
侯友宜過去曾經統領整體警察打擊犯罪，因此過去在選舉時其人設總是「鐵漢柔情」與「漢子」這種良好的人物設定，不過在侯友宜不斷躲閃各種議題且固定式的回答方式，甚至過去的「侯侯做代誌」這種本該良好的印象，都變成其閃躲議題的藉口，人設早已被形塑成傳統的政治人物，且更有甚者「侯侯GPT」的詞語都出來了，這對於侯友宜來說是重傷。
4. 新北市長是重大包袱
侯友宜還擁有現任新北市長的職位，對於他來說會面臨的問題在於，其一新北市的問題處理不當會使得侯友宜選票流失，其二「烙跑」的標籤一貼上，確實比起其他兩位候選人更難受。當然，賴清德過去也有烙跑的紀錄，但是相較於現在那種感覺對選民更直接。
5. 對內政批判無法切中要害
侯友宜在面對當今執政黨內政的腐敗，並無法用犀利的言詞加以批判，無法切中人民最關注的議題，舉凡居住正義、經濟果實分配不均與司法腐敗，甚至其最有立場講的，槍枝猖獗、毒品氾濫、詐騙案曾出不窮、黑道組織侵害國家之根本，他都沒有站出來提出具體解決的方式，即使有也只是很表面的口號。
對比於柯文哲，侯友宜回答的力道顯然較低，這也使得媒體追逐柯文哲的發言，而忽略掉侯友宜的言論，最後侯友宜被媒體邊緣化，媒體的版面都是柯文哲與賴清德，當然可以說侯友宜是穩重，不過這樣的穩重也反應在其民調上。
6. 國民黨仍是一個包袱
國民黨在過去執政的時候也是十分貪腐，只是近七年換成民進黨貪，所以民進黨這個招牌已經爛掉了，但問題是國民黨呢？國民黨在野期間也並未做到在野黨應該有的角色，這時國民黨這個招牌只能凝聚部分深藍與地方勢力的選票，並無法開拓其他票源。
侯友宜脫離困境
侯友宜脫離困境的方式，筆者認為在兩岸論述方面，侯友宜應該對於兩岸提出創新的政治論述，直白的說就是兩岸現在劍拔弩張，如何在保持對美關係下展開對中的交流，以謀求和平，提出具體的「作法」。這是為了吸收淺藍、淺綠與中間以及深藍立場的選民，這也才能真正的得到韓國瑜、郭台銘與馬英九等人的認同。
用論述找回認同，而非用黨籍與約定綁架他們，見個面拍個照毫無意義，可能多個幾千張選票吧。
在內政方面，侯友宜應該對內政進行有利的批判，且是系統性針對每一項議題提出看法與解方，這是吸收無法忍受政府貪腐的勢力，並趕快改變其GPT的人設，直面敏感議題，因為一直避開談任何重要問題，以為這樣能夠撐過去，最後只會是徒勞，直面問題之根本不要閃躲問題，不然繼續打太極就真的被汰擊掉了。
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-07-08 侯友宜的六個困境：為什麼支持度一直下跌？如何從柯文哲那裡把票搶回來？
- 2023-07-06 賴侯柯出席AIT美國國慶酒會，蔡英文：無論下任總統是誰，都將繼續深化台美關係
- 2023-07-06 2024年總統大選將登場，中選會提供6大查證管道協助民眾辨別假訊息
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。