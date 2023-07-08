侯友宜的六個困境：為什麼支持度一直下跌？如何從柯文哲那裡把票搶回來？

文：黃凱祥（學生）

2024總統大選打得如火如荼，上半場已逐漸進入尾聲，準備進入更接近結果也最關鍵的下半場，分析侯友宜整體選票版圖，侯友宜的票源大致分為：深藍立場的選民、淺藍立場選民、較年長的選民以及對侯友宜有良好印象的選民。觀察其民調從去年九合一大選之後，開始從高點慢慢跌落，近期則快速滑落到了一個歷史相對低點，基本上下降趨勢與第三名都是確立的。

侯友宜面臨的困境

對侯友宜來說，國民黨坐擁14縣市的地方諸侯與大量的縣市議員以及地方樁腳，擁有豐富的地方整合基礎，但這樣的優勢並未顯示於其支持度中，其面臨的困境大致分成六項。

1. 無法鞏固基本盤

最直接的例子莫過於，前高雄市市長韓國瑜並未積極的表態支持侯友宜，韓粉似乎對於侯友宜的兩岸論述模糊，以及其過去和韓國瑜結下的心結，再加上目前韓國瑜仍未明確的表態等因素，都導致部分韓粉有轉往支持其他候選人的跡象。

而這個人正是柯文哲。

筆者認為，韓國瑜跟柯文哲的關係比侯友宜來得深厚，韓國瑜能夠在2018年襲捲地方選舉，從根本上來說是柯文哲找他當北農總經理，才有後續一連串的話題，所以這就導致了韓國瑜是中國國民黨籍必須支持侯友宜，但其又跟柯文哲相對交好，導致韓國瑜介於表態與不表態支持侯友宜之間，而這種不清晰表態，就無法使韓粉支持侯友宜。

另一方面，鴻海集團創辦人郭台銘也在金門與柯文哲看看海，這樣的狀況顯然給部分郭粉一種郭台銘跟柯文哲比較好的感覺，進而使偏好郭台銘的國民黨選民，轉向支持柯文哲。

這在在顯示，部分深藍勢力並未整合，而當無法得到基本盤的鞏固也無法開拓而外票源，這也代表著部分地方勢力與樁腳也會接連轉移投票傾向，下車去支持可能當選的人，畢竟沒有人會跟著看不到未來的候選人，所以侯友宜的民調從下降趨勢，直到近期的暴跌。

不過，近期侯友宜邀請到有金小刀之名的金溥聰為其操盤選舉。是金溥聰在過去確實幫助馬英九拿下許多勝利，締造許多豐功偉業，代表其具有強大的操盤能力，再加上金溥聰這號人物也不是只是代表自己，而是一種深藍群體與氣勢上的挹注。不過，侯友宜跟馬英九的形象差異大，情勢也不太相同，金小刀的加入能否找回郭台銘與韓國瑜呢？究竟有無辦法找回失去的基本盤呢？

Photo Credit: 中央社

2. 模糊的兩岸路線

觀察侯友宜的兩岸論述，雖有提出諸如「杯水論」的政治論述，但筆者認為「杯水論」只是重申一些既有的事實基礎，侯友宜並未有創新的兩岸論述，只能說真的很模糊。

過去大眾會認為國民黨在徵召前，侯友宜不願提出清楚的兩岸論述，是因為其希望求穩以及希望在徵召時大談其論述，不過可能真的就是他還沒準備好，這種模糊的論述是想擺脫深藍的立場靠往中間，吸引不同立場的選民，但是這種模糊與毫無創新的論述民眾顯然不買單。

3. 接連的閃躲議題導致人設改變

侯友宜過去曾經統領整體警察打擊犯罪，因此過去在選舉時其人設總是「鐵漢柔情」與「漢子」這種良好的人物設定，不過在侯友宜不斷躲閃各種議題且固定式的回答方式，甚至過去的「侯侯做代誌」這種本該良好的印象，都變成其閃躲議題的藉口，人設早已被形塑成傳統的政治人物，且更有甚者「侯侯GPT」的詞語都出來了，這對於侯友宜來說是重傷。

4. 新北市長是重大包袱

侯友宜還擁有現任新北市長的職位，對於他來說會面臨的問題在於，其一新北市的問題處理不當會使得侯友宜選票流失，其二「烙跑」的標籤一貼上，確實比起其他兩位候選人更難受。當然，賴清德過去也有烙跑的紀錄，但是相較於現在那種感覺對選民更直接。

5. 對內政批判無法切中要害

侯友宜在面對當今執政黨內政的腐敗，並無法用犀利的言詞加以批判，無法切中人民最關注的議題，舉凡居住正義、經濟果實分配不均與司法腐敗，甚至其最有立場講的，槍枝猖獗、毒品氾濫、詐騙案曾出不窮、黑道組織侵害國家之根本，他都沒有站出來提出具體解決的方式，即使有也只是很表面的口號。

對比於柯文哲，侯友宜回答的力道顯然較低，這也使得媒體追逐柯文哲的發言，而忽略掉侯友宜的言論，最後侯友宜被媒體邊緣化，媒體的版面都是柯文哲與賴清德，當然可以說侯友宜是穩重，不過這樣的穩重也反應在其民調上。

6. 國民黨仍是一個包袱

國民黨在過去執政的時候也是十分貪腐，只是近七年換成民進黨貪，所以民進黨這個招牌已經爛掉了，但問題是國民黨呢？國民黨在野期間也並未做到在野黨應該有的角色，這時國民黨這個招牌只能凝聚部分深藍與地方勢力的選票，並無法開拓其他票源。

「厚友誼立委後援會」成立大會5日晚間在台北凱撒大飯店舉行｜Photo Credit: 中央社

侯友宜脫離困境

侯友宜脫離困境的方式，筆者認為在兩岸論述方面，侯友宜應該對於兩岸提出創新的政治論述，直白的說就是兩岸現在劍拔弩張，如何在保持對美關係下展開對中的交流，以謀求和平，提出具體的「作法」。這是為了吸收淺藍、淺綠與中間以及深藍立場的選民，這也才能真正的得到韓國瑜、郭台銘與馬英九等人的認同。

用論述找回認同，而非用黨籍與約定綁架他們，見個面拍個照毫無意義，可能多個幾千張選票吧。

在內政方面，侯友宜應該對內政進行有利的批判，且是系統性針對每一項議題提出看法與解方，這是吸收無法忍受政府貪腐的勢力，並趕快改變其GPT的人設，直面敏感議題，因為一直避開談任何重要問題，以為這樣能夠撐過去，最後只會是徒勞，直面問題之根本不要閃躲問題，不然繼續打太極就真的被汰擊掉了。