簡報設計師分析：艾怡良金曲頒錯獎事件中，設計不良造成熱議的「頒獎卡片」該如何改善？

文：Rex 孝揚 | 簡報設計師

近期有學員找我上一對一的簡報課，想說剛好可以把金曲獎頒獎卡片做為教材，也一併分享給大家，順便聊下我對此事的看法。分成兩個部分，第一個部分是關於卡片的排版設計，我做了數個改版，也有列出設計上的說明。第二個部分是思考為何會發生這樣的事。也歡迎大家分享你的想法，也可以在底下分享你覺得不錯的改版。

Part 1：頒獎卡片的排版

先說卡片的排版設計，一打開信封，注意力會被右下角的簽名吸引（簽名佔比面積大＋手寫字較特殊），容易造成觀看者判讀錯誤。所以是簽名太大造成的問題，只要把簽名縮小或直接拿掉就好了嗎？根據網上看到的分享，簽名是為了確認得獎名單，有其存在的必要性。

造成錯誤判讀的核心因素，我認為有以下兩點。

1. 沒有依據資訊邏輯與視覺動線排版

那根線條是關鍵，把「得獎項目」與「得獎者」隔開，混淆了觀看者的視覺動線；按理「得獎項目」與「得獎者」資訊要在同一側，讓觀看者的視覺動線與資訊邏輯能夠相符。

2. 資訊層級區分不足

最重要的資訊「得獎者」沒有強化呈現，目測是採用和得獎項目一樣的字號大小。沒有採用設計方法如顏色、粗細、位置去強化對比，不夠凸顯。

總結：版式佈局不符資訊邏輯與視覺動線，再加上資訊層級區分不足，視覺元素的權重比例失調，讓注意力被簽名搶佔，最終導致錯誤判讀。

Photo Credit: 截圖自作者

那可以如何調整？

依據資訊邏輯來排版，我改了數個版本，但偏好居中佈局而非左右分佈。頒獎人打開信封，看到頒獎項目馬上就順著視線往下看到得獎資訊。

強化核心資訊，把最重要的得獎資訊排在內文正中央，字體夠大夠顯眼。其它的次要資訊則需要弱化，避免搶戲，簽名處可以補上抬頭增加識別度。

Photo Credit: 截圖自作者

Photo Credit: 截圖自作者

以下為調整後的版本。

Photo Credit: 截圖自作者

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Photo Credit: 截圖自作者

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像簽名過大造成閱讀干擾，解決方式是提醒評審團主席簽小一點嗎？在設計上可以控制簽名底線的長度及透過排版來限缩簽名的區域，留白太多容易簽好簽滿，有看到熱心網友分享三金典禮的得獎卡片，是很好的範例。

由於簽名是手寫而不是印刷，要考量合理的尺寸大小，簽名區弄太小，評審主席也不好簽啊！

個人不偏好左右分佈的版型，是因為獎項名稱及得獎資訊的文字不少（得獎者姓名、公司、專輯名稱等），為了要排在同一行勢必要縮小字號，但就不夠凸顯。比較適合的版型是居中或者上下分佈。

在這裡也分享兩個我最喜歡的改版：

簡報設計師黃祺浩 （相信大家幾乎都看過了）

簡報藝術烘焙坊

Photo Credit: 截圖自作者

Part 2：從這事件背後可以學習的地方

聊完頒獎卡片的設計，再聊下我對這事件的看法。知道事件的第一個想法是「為什麼會發生」？這個為什麼不是帶著質問，而是好奇。所以，第一時間先去爬梳相關資訊和報導。

第二個想法則是換做是我「怎麼做會更好」？如何避免這樣的事發生。網絡上有很多看法，有覺得是設計師的問題，是評審主席簽名太大的問題，是頒獎人沒有做好功課的問題等等。

以我自身做為設計師的角度，我覺得使用者艾怡良是無辜的，在現場頒獎的緊張氛圍下，打開信封注意力就被簽名吸引，直覺以為是得獎者，但自己卻不會唸（心中肯定萬馬奔騰）。情急只好脫口而出「陳建，這字怎麼念，救我」，而司儀是為了救場，才依據入圍名單補上「瑋」。

雖然其他頒獎人都有唸對，乍看會覺得是艾怡良的問題，但感謝黃宣的坦誠，他才是第一個唸錯得獎者的人，也是宣布完得獎作品，不小心把評審召集人「王家棟」唸出來。證明這個設計的確存在問題，有值得優化改良的地方。

回顧三金出錯的事件

說到這裡，所以是設計師的問題咯？先感謝臉書影評粉專「無影無蹤」整理出1984年至2023年，三金頒錯獎、名單搞錯人的事件。

這些事件有搞錯入圍者，有工作人員拿錯頒獎信封，有頒獎者誤拆到別的頒獎信封等等。我們可以從系統與流程的角度去思考，讓頒獎人拿到正確名單並順利唸對，這個流程所關聯到的任務環節，都有出錯的可能性。

我們應該如何確保順利達成任務，這其中牽涉到的相關負責人，有設計師，設計公司，審核設計的人，主辦方，活動執行方等。我個人認為責任歸屬不會只在某個角色身上，這類事件的發生是多種因素影響下的必然結果。

我們外人也不知道內部設計審查流程，為何這版設計會通過，是設計師還是審查設計的人的問題也難以確定，另外也不要怪評審團主席故意簽大大，就是因為留白區域很大，設計上沒有考量到。

以第89屆奧斯卡金像獎錯頒事件為例，除了是因為工作人員遞錯得獎信封，那頒獎卡片設計真的是大有問題，但此後奧斯卡影藝學院就有做了新的規範與調整，避免此類事件再發生。

也有看到一類說法，是如果頒獎者提前做好功課，或主辦方有告知頒獎卡片格式就不會發生這事。當然頒獎者自身有做功課是一道保護機制，但這部分難以規範，做為主辦方要把方方面面都考量清楚，可以在源頭做處理是最好，把設計做好就不需要加多一道程序，去和頒獎者說明格式，但入圍名單如果有生僻字，在行前要確保頒獎者會唸字。

這起事件，我是以戒慎恐懼，引以為鑑的角度來看待，不只是因為我是個設計師。雖然大家未必要做設計工作，但可以學習不只是排版設計的部分，有天可能你做為甲方／甲方員工，乙方／乙方員工、擔任頒獎人，都有可能會遇到類似的事情。我們可以學習用全局的角度來換位思考，如果擔綱不同的角色怎麼做會更好。

以上就是我的分享，我是Rex，一名簡報設計師

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：金曲獎頒獎卡片怎麼改比較好？排版設計要注意的兩大關鍵

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九