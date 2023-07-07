簡報設計師分析：艾怡良金曲頒錯獎事件中，設計不良造成熱議的「頒獎卡片」該如何改善？
我們想讓你知道的是
今年金曲獎，艾怡良頒錯獎的大烏龍意外成為典禮焦點，事後也有許多檢討聲音，其中包含頒獎卡片的設計，而這類造成錯誤判讀的核心因素是什麼？未來又該如何調整？從一名簡報設計師的角度，來看看這件事情有什麼能改善的方法。
文：Rex 孝揚 | 簡報設計師
近期有學員找我上一對一的簡報課，想說剛好可以把金曲獎頒獎卡片做為教材，也一併分享給大家，順便聊下我對此事的看法。分成兩個部分，第一個部分是關於卡片的排版設計，我做了數個改版，也有列出設計上的說明。第二個部分是思考為何會發生這樣的事。也歡迎大家分享你的想法，也可以在底下分享你覺得不錯的改版。
Part 1：頒獎卡片的排版
先說卡片的排版設計，一打開信封，注意力會被右下角的簽名吸引（簽名佔比面積大＋手寫字較特殊），容易造成觀看者判讀錯誤。所以是簽名太大造成的問題，只要把簽名縮小或直接拿掉就好了嗎？根據網上看到的分享，簽名是為了確認得獎名單，有其存在的必要性。
造成錯誤判讀的核心因素，我認為有以下兩點。
1. 沒有依據資訊邏輯與視覺動線排版
那根線條是關鍵，把「得獎項目」與「得獎者」隔開，混淆了觀看者的視覺動線；按理「得獎項目」與「得獎者」資訊要在同一側，讓觀看者的視覺動線與資訊邏輯能夠相符。
2. 資訊層級區分不足
最重要的資訊「得獎者」沒有強化呈現，目測是採用和得獎項目一樣的字號大小。沒有採用設計方法如顏色、粗細、位置去強化對比，不夠凸顯。
總結：版式佈局不符資訊邏輯與視覺動線，再加上資訊層級區分不足，視覺元素的權重比例失調，讓注意力被簽名搶佔，最終導致錯誤判讀。
那可以如何調整？
依據資訊邏輯來排版，我改了數個版本，但偏好居中佈局而非左右分佈。頒獎人打開信封，看到頒獎項目馬上就順著視線往下看到得獎資訊。
強化核心資訊，把最重要的得獎資訊排在內文正中央，字體夠大夠顯眼。其它的次要資訊則需要弱化，避免搶戲，簽名處可以補上抬頭增加識別度。
以下為調整後的版本。
像簽名過大造成閱讀干擾，解決方式是提醒評審團主席簽小一點嗎？在設計上可以控制簽名底線的長度及透過排版來限缩簽名的區域，留白太多容易簽好簽滿，有看到熱心網友分享三金典禮的得獎卡片，是很好的範例。
由於簽名是手寫而不是印刷，要考量合理的尺寸大小，簽名區弄太小，評審主席也不好簽啊！
個人不偏好左右分佈的版型，是因為獎項名稱及得獎資訊的文字不少（得獎者姓名、公司、專輯名稱等），為了要排在同一行勢必要縮小字號，但就不夠凸顯。比較適合的版型是居中或者上下分佈。
在這裡也分享兩個我最喜歡的改版：
Part 2：從這事件背後可以學習的地方
聊完頒獎卡片的設計，再聊下我對這事件的看法。知道事件的第一個想法是「為什麼會發生」？這個為什麼不是帶著質問，而是好奇。所以，第一時間先去爬梳相關資訊和報導。
第二個想法則是換做是我「怎麼做會更好」？如何避免這樣的事發生。網絡上有很多看法，有覺得是設計師的問題，是評審主席簽名太大的問題，是頒獎人沒有做好功課的問題等等。
以我自身做為設計師的角度，我覺得使用者艾怡良是無辜的，在現場頒獎的緊張氛圍下，打開信封注意力就被簽名吸引，直覺以為是得獎者，但自己卻不會唸（心中肯定萬馬奔騰）。情急只好脫口而出「陳建，這字怎麼念，救我」，而司儀是為了救場，才依據入圍名單補上「瑋」。
雖然其他頒獎人都有唸對，乍看會覺得是艾怡良的問題，但感謝黃宣的坦誠，他才是第一個唸錯得獎者的人，也是宣布完得獎作品，不小心把評審召集人「王家棟」唸出來。證明這個設計的確存在問題，有值得優化改良的地方。
回顧三金出錯的事件
說到這裡，所以是設計師的問題咯？先感謝臉書影評粉專「無影無蹤」整理出1984年至2023年，三金頒錯獎、名單搞錯人的事件。
這些事件有搞錯入圍者，有工作人員拿錯頒獎信封，有頒獎者誤拆到別的頒獎信封等等。我們可以從系統與流程的角度去思考，讓頒獎人拿到正確名單並順利唸對，這個流程所關聯到的任務環節，都有出錯的可能性。
我們應該如何確保順利達成任務，這其中牽涉到的相關負責人，有設計師，設計公司，審核設計的人，主辦方，活動執行方等。我個人認為責任歸屬不會只在某個角色身上，這類事件的發生是多種因素影響下的必然結果。
我們外人也不知道內部設計審查流程，為何這版設計會通過，是設計師還是審查設計的人的問題也難以確定，另外也不要怪評審團主席故意簽大大，就是因為留白區域很大，設計上沒有考量到。
以第89屆奧斯卡金像獎錯頒事件為例，除了是因為工作人員遞錯得獎信封，那頒獎卡片設計真的是大有問題，但此後奧斯卡影藝學院就有做了新的規範與調整，避免此類事件再發生。
也有看到一類說法，是如果頒獎者提前做好功課，或主辦方有告知頒獎卡片格式就不會發生這事。當然頒獎者自身有做功課是一道保護機制，但這部分難以規範，做為主辦方要把方方面面都考量清楚，可以在源頭做處理是最好，把設計做好就不需要加多一道程序，去和頒獎者說明格式，但入圍名單如果有生僻字，在行前要確保頒獎者會唸字。
這起事件，我是以戒慎恐懼，引以為鑑的角度來看待，不只是因為我是個設計師。雖然大家未必要做設計工作，但可以學習不只是排版設計的部分，有天可能你做為甲方／甲方員工，乙方／乙方員工、擔任頒獎人，都有可能會遇到類似的事情。我們可以學習用全局的角度來換位思考，如果擔綱不同的角色怎麼做會更好。
以上就是我的分享，我是Rex，一名簡報設計師
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：金曲獎頒獎卡片怎麼改比較好？排版設計要注意的兩大關鍵
延伸閱讀
- 【2023金曲獎完整得獎名單】
- 【2023金曲獎】大補帖：女力全開，薑是老的辣！本屆華語音樂盛會還有哪些亮點？
- 【2023金曲獎】頒獎人艾怡良大出包！最佳單曲製作人獎得主上台講完感言，發現得獎是別人
- 【2023金曲獎】評審團主席陳建騏揭曉評選內幕，澄清「分豬肉」嫌疑以及「頒錯獎」烏龍事件
- 【2023金曲獎】賽後分析：除了頒錯獎的意外插曲，為何鄭宜農奪下台語兩大獎也引起爭論？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。