呼籲政府修正民法第1085條，廢除百年前的父母「懲戒權」過時法規
我們想讓你知道的是
今年3月，法務部向社會公告《民法》第1085條修正草案，新的條文內容是國家向父母重新宣示，教養須以正面管教取代懲戒，並以保障兒童身心健康為首要，將會是台灣推進兒童人權的重要變革，然而公告至今，此修法草案尚未正式經行政院公告，仍處於曖昧不明的階段。
文：呂淑慧（大腳小腳親子共學團中區領隊）
某知名兒科醫師在臉書分享自己體罰小孩的想法及脈絡，其體罰的行為包括打小孩耳光及踹小孩，後續小孩及生母也透過網紅透露真實受暴情況；過幾天，新北某女童父親因為女童考了第五名，便拿藤條抽小腿體罰，並拍下體罰過程傳上臉書，這兩起體罰事件皆在社會引起廣泛討論。
這兩位爸爸有著共同的觀點邏輯是，採取這些行為，乃意圖達到他所認為的「父母的職責」。無論社會是否認同，但在他們出手之前，甚至出手之後都還是這麼想，即便也可能帶著痛苦及矛盾的心情。
何以這兩個爸爸，以及更多沒有出現在社會新聞的父母，將暴力與管教連結，難道這只是他們個人情緒管控能力不佳？或者，現行的制度性問題也鼓勵父母不用省察，合理化自己的暴力？
如果連國家也認同體罰是一種管教，父母又何必放下棍子？
台灣親子共學教育促進會長期協助父母練習不打罵的教育，我們認為這並不是個案問題，也不能只歸因於父母個人因素，而必須正視結構性的問題。
除了主張社會要持續討論體罰對小孩造成的傷害，以及不打罵的教育方式，我們也要向政府呼籲：從法律引領社會前進方向的角度，修正《民法》第1085條勢在必行。
現行《民法》第1085條「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的內容，明示父母的「懲戒權」，其所反映的親權樣貌，等於在宣示父母具有宰制地位，而體罰也是一種管教。
「如果連國家也認同體罰是一種管教，父母又何必放下棍子？」往往成為父母體罰小孩的合理屏障，使得小孩成為台灣唯一合法被毆打的對象。
《民法》制訂於民國18年，距今94年，試想當時的政治情境、家庭、婚姻及親子的樣貌，都與現在的政治及社會情境相差甚大，也沒有兒童權利的觀念。
然而實行民主化並通過同婚法案的現今台灣，當我們開始思考更多元的家庭樣貌及親屬關係時，「父母得於必要範圍內懲戒其子女」這樣無視兒童權利的條文，是應該要揚棄了。
教養，須以正面管教取代懲戒
台灣在2014年，已正式將兒童權利公約國內法化，如何在各個面向落實兒童人權是政府及社會要努力的方向。如果《民法》仍保留父母的懲戒權，不僅悖離兒童人權的精神，也與國內保護兒童之法律，例如「家暴法」及「兒少保護法」形成牴觸與衝突。
同時，無論在國內、外的案例或研究皆顯示，體罰與兒虐為一線之隔。許多嚴重的暴力，一開始往往源於輕微打罵。《民法》第1085條的內容恰恰是誤導父母，使父母認為暴力也屬於管教的範疇，而難以提早設下界線。一旦造成小孩身心傷害，父母又必須直接面對家暴法或是刑法……等懲處，國家也需要付出更多資源補救。都在在顯示這條條文內容已不合時宜，不僅無法保護小孩，也無法幫助及保護父母。
今年3月，法務部向社會公告《民法》第1085條修正草案，其修正條文內容為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」
台灣親子共學教育促進會認為，新的條文內容是國家向父母重新宣示，教養須以正面管教取代懲戒，並以保障兒童身心健康為首要，將會是台灣推進兒童人權的重要變革。
在通過修法之後，國家也勢必要挹注更多資源來提供父母的親職教育及強化社會支持網絡，就長遠來說也會是台灣父母及小孩的福祉。
然而公告至今，此修法草案尚未正式經行政院公告，仍處於曖昧不明的階段。
在此兩起體罰事件引發社會關注的同時，台灣親子共學教育促進會要鄭重的呼籲：《民法》不該誤導父母使用暴力！請政府盡快採取行動，修正《民法》第1085條條文，賦予親權更進步的定義，由國家向父母重新宣示管教子女不得越界，教養須以正面管教取代懲戒，以保障兒童免受身心傷害。
把小孩視為一個人，享有與成人同等的權利，我們責無旁貸！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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