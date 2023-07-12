【專訪】全台大學唯一「藝管系」，樹德科大教授解釋藝術產業該如何開發？
我們想讓你知道的是
以薪資結構來看，我們的收入會與專業能力息息相關，尤其我們過去會認為藝術產業業是所謂的冷產業，但現在、未來反倒朝著「熱產業」的趨勢向前，未來勢必會伴隨著更多增值計畫的產生，譬如說IP授權、主動策展、甚至是代言等。同時，學歷、工作經驗在也會在薪資所得上有一定程度的影響。
文：音音有代誌／Karen Lee
展覽，就好比一杯濃、醇、香的咖啡，嗅覺、味覺，甚至在腦海中的記憶與餘韻，都能於分分秒秒中聚焦於心，淬鍊出無可替代的專屬風味，使我們流連於其中精妙絕倫的世界。
而在展覽背後，醉心打造精緻內容的角色必不可少：他們不但要擁有豐富的備戰能量，將溝通、細心、觀察、解決問題等實力集於一身；還要能憑藉著堅貞不屈的毅力，將暫存在腦海中的千萬點子化為真實，呈現出創意、精彩，又富有獨特品味及美感的展覽樣貌。
他們，就是擁有深厚底蘊的「策展人」。
今天，我們訪問到了孕育策展人的藝術搖籃之一，樹德科大藝術管理與藝術經紀系助理教授林育世，和就讀該系的大一、大二學生湘怡與郁慈。身為全台灣大學階段唯一一所「藝管系」，究竟他們的課程、培養專業、畢業出路為何？我們即將為你拉開神秘面紗！
- Q：音音編輯，A：育世老師
Q：身為全台大學階段唯一「藝管系」，當初成立的背景是？
A：成立到現在，今年畢業的同學會是第三屆。我們算是蠻新的科系，前身是休閒管理系裡面的「藝管組」，後來又變成「表演藝術系」的「藝術管理學程」。
三年前，我們正式有了「藝術管理與藝術經紀系」第一屆畢業生；因此，雖然我們的科系聽起來很新，但實際上已經有一段歷史了。
Q：會推薦甚麼特質的學生來就讀本系？
A：我們收進來的學生不一定要是藝術科班出生，如果你想要在有美感的環境工作、又渴望創造出很多產值，還想嘗試看看帶著藝術家一起做演出、展覽，就可以考慮來就讀。而藝術行政到藝術管理也是全球趨勢轉變下的結果，我們培養出的人才就跟幕前的表演者、創作者一樣重要，好比「策展人」就是其中一環。
Q：系上的課程主要架構為何？
A：我們主要會有三大領域的課程：藝術文化知識、藝術產業知識、專業服務管理。
首先，與表演藝術科系比較不同的地方在於，我們科系不是培養表演者，而是培養藝術管理與藝術經紀的人才，因此，我們會希望從知識層面開始，奠定學生對於藝術產業的認識；此外，我們也會針對視覺藝術、表演藝術、文創產業三大面向教學，也有財務管理、法律等課程。
以我自己教授的課程為例，我本身會教授「藝術管理概論」（必修），也有開設「藝術評論」（選修）等課程。比較特別的是，每一堂課程不會明確掛上「策展」的名字，而是會平均的將這個概念分配到一開始所提到的三大領域當中。
Q：當學生念到大三、大四的時候，除了系所的課程以外，許多學生會開始找「實習」。系所在實習這方面，有提供甚麼管道給學生嗎？
A：我們系上的實習在大三下學期，時數須達到320小時。由於時數比較長，學生們通常會選擇感興趣的領域實習，好比假如對視覺藝術比較有興趣，可以去美術館、畫廊、藝術村等地實習，上一屆的學生更有進入到國家場館——高美館實習的經驗。
一定要提到的是，我們系上也相當重視學生實習時的權益，會注意學生實習期間是否有受到法律的保障，會確保實習環境的品質。而通常學生們在大三實習完後，大四回來，往往都會給我瞬間長大、變成熟的感覺（笑）。
Q：聽到這邊，覺得系所對於藝術人才的訓練真的相當豐富和全面！不過，現在針對「藝術管理」產業的現況也常常有一些討論的文章，老師又怎麼看待產業的現況？
A：我想不論是甚麼產業，都有類似的金字塔結構。以藝術專業管理的人為例，他很可能就是扮演藝術家的策展、或經紀團隊裡面的一員，而策展人的薪資酬勞，就會按照策展計畫的百分比來算，不會是月薪。
當然，以薪資結構來看，我們的收入會與專業能力息息相關，尤其我們過去會認為藝術產業業是所謂的冷產業，但現在、未來反倒朝著「熱產業」的趨勢向前，未來勢必會伴隨著更多增值計畫的產生，譬如說IP授權、主動策展、甚至是代言等。同時，學歷、工作經驗在也會在薪資所得上有一定程度的影響。
另外，藝術產業在台灣也是一個正在起步的產業，還有很多產值等待被開發，而我們系所上的學生就可以依循著在產業習得的知識、經驗，從奠基者開始，漸漸成為這個產業的領導者；我也常常在像原住民當代藝術的課程裡面，跟學生分享該如何在藝術產業「挖礦」，當你找對了主題、又是這個主題專家的話，通常不會是你去找工作，而是工作來找你。
還有，產業結構也不斷在轉變，好比20年前說起「策展人」的這個概念，大家可能都不太熟悉；相反的，現在一提到「策展人」，我們則會對這個概念相當熟悉，也有很多人正從事類似工作。
Q：那麼，讀了藝管系之後，學生身上又會具備甚麼優勢呢？
A：以我的角度來說，在當代藝術或策展界，常常有一句話是：未來的10到30年將是策展人的時代。策展人要靠知識創造價值，而「策展」也是我們相較於其它類似科系（例如文創系），帶給學生最不一樣的核心技能。這麼說好了，策展這件事情，不僅僅是一個技能，還是一種態度與趨勢，更是面對未來的一個方式。我想這也是我們在原子裡面默默埋下的種子吧（笑）。
一杯濃、醇、香的咖啡令人回味無窮的背後，淺藏著種植咖啡豆人們的心血、完熟過後複雜處理過程的艱辛，以及咖啡師投注進一杯飲品中的知識與專業性。
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮