迎戰零碳！助力農畜轉型到永續淨零 美國穀物協會駐臺灣辦事處迎接50週年 再創臺美共好

美國穀物協會駐臺灣辦事處致力於技術推廣方案、貿易服務與政策溝通，自成立50年來，組織了將近100個國外考察團，促成臺灣農畜產業轉型，人均肉類消費量成長逾3倍，並協助農糧食品制度建立與貿易政策推動等，成績卓越。近年更持續推廣低碳汽油，協助臺灣往永續淨零目標更進一步。今(6/28)日於台北萬豪酒店舉辦50週年慶祝年會暨午宴，各界來賓約110餘人出席，包含國內、外長官與業界夥伴皆熱情參與，共享美好成果。

慶祝年會首先由美國穀物協會副理事主席Brent Boydston及總裁兼執行長Ryan LeGrand致謝詞，特別強調臺灣是美國農產品重要的貿易夥伴，更強調淨零減碳的重要性，透過低碳汽油推廣，實際達成保護環境永續目標。行政院農委會副主委陳添壽致詞時也針對碳排，提及農業部門在2040年將達成淨零排放目標，預期將與美國穀物協會有更深化的交流討論；且臺灣是美國農產品第七大出口市場，而美國是臺灣第一大農產品出口市場，彼此供需互補，是很好的合作夥伴。行政院環境保護署署長張子敬針對減碳問題亦特別指出，低碳汽油在計算減碳效益後，也可能放入淨零策略中，透過年會現場眾多專家學者交流，共同商議更佳解決方案。而前農委會主委、現任中央畜產會林聰賢董事長也表示，美國穀物協會的定期報告與活動帶給畜產業很大幫助，在畜牧發展、精準營養與畜牧業減碳上，也透過協會獲得了許多專業資訊。

政院農委會副主委陳添壽指出，臺灣是美國農產品第七大出口市場，而美國是臺

此外，美國農業部外國農業服務署署長(Administrator of USDA’s Foreign Agricultural Service) Daniel Whitley、美國在台協會(AIT)處長孫曉雅 (Sandra Oudkirk)、及AIT農業組組長Erich Kuss，也分別以影片的形式，為美國穀物協會駐臺灣辦事處送上祝福與嘉勉；AIT農業貿易辦公室總監史安莉(Emily Scott)更親臨現場致賀，期待未來臺美關係更密切，並一同開展更加創新與多元的合作面向。

美國穀物協會駐臺灣辦事處代表盧智卿指出，美國穀物協會的使命是開發市場、促進貿易與改善生活。駐臺灣辦事處50年來，即抱持這樣的願景推展服務方案，從第一任代表林承謨、第二任代表張學義以來，努力不懈、持續推廣，並持續多元發展。盧智卿代表更分享了自己的生命經驗，自己的女兒年紀輕輕就罹患血癌，雖然致病因素多又複雜，但少不了環境污染因素。因此，他更致力改善臺灣環境，透過推廣低碳汽油降低空汙、減少碳排，幫助更多孩子健康成長。

美國穀物協會駐臺灣辦事處代表盧智卿致詞時指出，透過推廣低碳汽油降低空汙

50週年慶祝年會中不僅呈現美國穀物協會的關鍵成果，更透過紀念影片回顧過去、呈現與國內外夥伴對於美國穀物協會駐臺灣辦事處的祝福與感謝。美國穀物協會將持續強化臺美友好關係，並進一步深化在農糧禽畜食品業及各領域永續淨零合作。

美國穀物協會駐臺灣辦事處７大重要成績

1.參與籌組臺灣農產品貿易友好訪問團，赴美簽訂採購意向書

1998年開始，每二年籌組一次農產品貿易友好訪問團，美國穀物協會配合外交部的參訪行程，共同邀集臺灣農畜產業先進前往美國華府及各大農業州進行參訪、簽訂農產品採購意向書，至2022年已有14個代表團出訪，美國玉米及其副產品的採購量累計為7,500萬噸，總額高達124億美元。

2.促進臺灣的飼料及畜牧產業轉型發展

1970年代臺灣人均肉類消費量僅為26.4公斤，到2020已達86.5公斤，美國穀物協會對臺灣農畜產業發展有著卓越的貢獻，更為新生代的健康奠立雄厚基礎。

3.協助農糧食品制度建立與貿易政策溝通

美國穀物協會建立與官方的溝通橋樑，協助制定相關的法令規章、促進穀物貿易。如參與國家糧食安全會議、提供農業生物科技（基因改造）及食品管理政策之資訊，協助制定穀物之農藥最高殘留容許量(MRL)，協助制定穀物與飼料之黴菌毒素國家標準等。並多次與學術研究單位合作，邀請相關專家來臺舉辦生物科技與食品安全研討會，並邀請產、官、學、商、研各界人士前往美國與相關政府機構與產業進行政策溝通。

4.長期持續提供優質且創新的貿易服務方案

美國穀物協會長期以來支持美國玉米進口，維持一定的市占率，以人口數而言，臺灣在全球排名第56，但數十年來臺灣一直是美國農產品前十大的出口市場，人均消費美國農產品更是全球第四大。美國穀物協會透過各項活動及媒介，例如貿易考察團、市場展望研討會、產業論壇、機關團體學校專題演講、發行刊物、官方網站、電子郵件、及社群媒體等，即時向業界提供市場資訊。每個月在美國農業部發佈世界農業供需報告(WASDE)後的隔天，盧智卿代表就會與中華食物網楊朝凱副總經理合作推出臉書直播節目「MJ Talk」，提供市場分析評論，是農糧業界公認有效幫助臺灣業者即時了解市場脈動的創新平台，更強化美國穀物協會的貿易服務，進而影響進口者購買美國穀物的意願。

5.推廣美國大麥健康食品及新產品應用

(FDA)已對美國大麥核發健康認證，確認大麥含有豐富的β-葡聚醣可溶性纖維，每天攝取3公克以上的β-葡聚醣有助於降低心臟血管疾病的風險。美國穀物協會與台北市糕餅商業同業公會、臺灣區大麥製品工業同業公會、中華穀類食品工業技術研究所、以及相關廠商合作，多次在食品展中展示以大麥製作的健康食品，並舉辦大麥食品比賽來進行市場教育和產品推廣，轉變「大麥是動物飼料原料」的概念，成為「高價值的健康食品」。近期更對新產品的應用及市場開發投注心力，例如2023年4月參與美國在臺協會農業貿易辦公室所舉辦的「美台精釀啤酒節」，促成美國北達科他州大麥協會的麥芽生產者與臺灣精釀啤酒製造商的合作，生產特殊風味的精釀啤酒。透過創新與開發，證明了即使經過50年，臺灣市場仍然具有強大的增長潛力。

6.在臺推廣生質環保材料使用

–聚乳酸(Polylactic Acid簡稱為PLA)是以玉米為原料、將玉米澱粉發酵成乳酸並聚合而成，取代傳統塑膠、降低對環境的污染。在環保署與相關業界的努力下，聚乳酸環保材料製品已商品化，例如超市的蛋盒、速食店的沙拉盒、便利商店的冷飲杯等，目前聚乳酸產品更已發展到3D立體包材、花器、與砧板等，力求守護環境。

7.協助臺灣邁向永續淨零目標

2050年淨零碳排目標，農業在淨零碳排過程中擔任關鍵角色。美國多年來推動實踐農業永續性，從水土保持、生物多樣性等層面，在農業生產過程兼顧環境友善，並推出作物永續認證，讓企業及消費者能採購到永續商品，實踐ESG目標。此外，以美國玉米所製的生質酒精，其碳強度比一般汽油低46%，更因技術發展逐年下降，預期在2050年即可達成零碳排，不僅適用於車輛，更是永續航空燃料的重要原料。

60餘國在運輸減碳採用低碳汽油與電動運具併用的多元策略。為加速2050淨零碳排的進程，美國穀物協會已在臺灣舉辦多場專家論壇與政策溝通會議，整合能源、交通、環保各政府部門及車輛產業界的意見，將推出具體可行的政策建言書，幫助臺灣實現溫室氣體減排。美國的永續農業經驗與低碳汽油的交通淨零政策，可望成為臺美雙方進一步深化合作的領域。