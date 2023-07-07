印尼線上借貸發達，民眾為買Coldplay和BLACKPINK演唱會門票而貸款

印尼是東南亞最大經濟體，因智慧型手機的普及率正超越銀行業務的成長速度，使得網路借貸服務也加速成長中，而近期因英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）和韓國女子天團「Blackpink」預計將前往印尼開演唱會，許多印尼民眾更是透過網路借貸（被稱為P2P， Peer-to-peer lending ）平台以尋求貸款。

根據印尼金融服務管理局 （OJK）數據，印尼5月份網路平台的未償貸款達到51.5萬億盧比（約新台幣1063億4350萬元），比去年同期成長28%；監管機構因而警告，借款人需保持警惕，莫超出其能力範圍借款。

金融服務管理局局長德維（Friderica Widyasari Dewi）表示，許多人是為了要購買娛樂和時尚相關產品，最近甚至是為了購買演唱會門票而透過網路平台借款，不過他也提醒民眾， 要了解網路借貸的風險，特別是非法金融科技（ FinTech ）的危險。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 網路借貸平台的發展在印尼相當發達。

據統計，目前一半以上的未償還線上貸款集中在雅加達和鄰近的西爪哇，只有約40%的資金流向了小企業，而不良網貸（即借款人到期後90天以上仍未償還）比率從2022年底的2.78%上升至5月份的3.36%，不過仍低於英國金融服務局設定的5%門檻。

而根據英國網路市場調查和數據分析公司 YouGov研究顯示， 印尼 P2P網貸用戶規模已達1.008億人（包括借款人和貸款人），意味有近一半的印尼人口使用過金融科技P2P借貸平台（印尼人口約 2.738億 ），目前印尼獲得許可的P2P借貸平台則已達到102個，其中有7個是遵照伊斯蘭法的P2P借貸平台。

目前依循伊斯蘭教法的P2P借貸平台為印尼P2P借貸市場擴張貢獻了33%，其中ALAMI Sharia更是穆斯林P2P借貸平台的領頭羊。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒