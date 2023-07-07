2023/07/07,
印太

印尼線上借貸發達，民眾為買Coldplay和BLACKPINK演唱會門票而貸款

印尼線上借貸發達，民眾為買Coldplay和BLACKPINK演唱會門票而貸款
韓國女子團體BLACKPINK。Photo Credit:GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼網路借貸服務加速成長中，近期更因英國天團Coldplay和韓國女子天團Blackpink預計將前往印尼開演唱會，許多民眾更透過網路借貸（被稱為P2P）平台以尋求貸款購票。

印尼是東南亞最大經濟體，因智慧型手機的普及率正超越銀行業務的成長速度，使得網路借貸服務也加速成長中，而近期因英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）和韓國女子天團「Blackpink」預計將前往印尼開演唱會，許多印尼民眾更是透過網路借貸（被稱為P2PPeer-to-peer lending）平台以尋求貸款。

根據印尼金融服務管理局 （OJK）數據，印尼5月份網路平台的未償貸款達到51.5萬億盧比（約新台幣1063億4350萬元），比去年同期成長28%；監管機構因而警告，借款人需保持警惕，莫超出其能力範圍借款。

金融服務管理局局長德維（Friderica Widyasari Dewi）表示，許多人是為了要購買娛樂和時尚相關產品，最近甚至是為了購買演唱會門票而透過網路平台借款，不過他也提醒民眾，要了解網路借貸的風險，特別是非法金融科技（FinTech）的危險。

shutterstock_2014026140
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
網路借貸平台的發展在印尼相當發達。

據統計，目前一半以上的未償還線上貸款集中在雅加達和鄰近的西爪哇，只有約40%的資金流向了小企業，而不良網貸（即借款人到期後90天以上仍未償還）比率從2022年底的2.78%上升至5月份的3.36%，不過仍低於英國金融服務局設定的5%門檻。

而根據英國網路市場調查和數據分析公司YouGov研究顯示，印尼P2P網貸用戶規模已達1.008億人（包括借款人和貸款人），意味有近一半的印尼人口使用過金融科技P2P借貸平台（印尼人口約2.738億），目前印尼獲得許可的P2P借貸平台則已達到102個，其中有7個是遵照伊斯蘭法的P2P借貸平台。

目前依循伊斯蘭教法的P2P借貸平台為印尼P2P借貸市場擴張貢獻了33%，其中ALAMI Sharia更是穆斯林P2P借貸平台的領頭羊。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：