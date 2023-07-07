印尼線上借貸發達，民眾為買Coldplay和BLACKPINK演唱會門票而貸款
我們想讓你知道的是
印尼網路借貸服務加速成長中，近期更因英國天團Coldplay和韓國女子天團Blackpink預計將前往印尼開演唱會，許多民眾更透過網路借貸（被稱為P2P）平台以尋求貸款購票。
印尼是東南亞最大經濟體，因智慧型手機的普及率正超越銀行業務的成長速度，使得網路借貸服務也加速成長中，而近期因英國天團「酷玩樂團」（Coldplay）和韓國女子天團「Blackpink」預計將前往印尼開演唱會，許多印尼民眾更是透過網路借貸（被稱為P2P，Peer-to-peer lending）平台以尋求貸款。
根據印尼金融服務管理局 （OJK）數據，印尼5月份網路平台的未償貸款達到51.5萬億盧比（約新台幣1063億4350萬元），比去年同期成長28%；監管機構因而警告，借款人需保持警惕，莫超出其能力範圍借款。
金融服務管理局局長德維（Friderica Widyasari Dewi）表示，許多人是為了要購買娛樂和時尚相關產品，最近甚至是為了購買演唱會門票而透過網路平台借款，不過他也提醒民眾，要了解網路借貸的風險，特別是非法金融科技（FinTech）的危險。
據統計，目前一半以上的未償還線上貸款集中在雅加達和鄰近的西爪哇，只有約40%的資金流向了小企業，而不良網貸（即借款人到期後90天以上仍未償還）比率從2022年底的2.78%上升至5月份的3.36%，不過仍低於英國金融服務局設定的5%門檻。
而根據英國網路市場調查和數據分析公司YouGov研究顯示，印尼P2P網貸用戶規模已達1.008億人（包括借款人和貸款人），意味有近一半的印尼人口使用過金融科技P2P借貸平台（印尼人口約2.738億），目前印尼獲得許可的P2P借貸平台則已達到102個，其中有7個是遵照伊斯蘭法的P2P借貸平台。
目前依循伊斯蘭教法的P2P借貸平台為印尼P2P借貸市場擴張貢獻了33%，其中ALAMI Sharia更是穆斯林P2P借貸平台的領頭羊。
新聞來源
- Coldplay, Blackpink concerts drive Indonesians to borrow money online（海峽時報）
- In Indonesia, ‘pay later’ services leave some drowning in debt（半島電台）
- INDONESIA'S FINTECH P2P LENDING MARKET SHARE SURGES BY 28 PERCENT IN SIX MONTHS, SAYS YOUGOV（Tech Node Global）
- Report: Indonesians turn to online lending to get funds for tickets to concerts by international acts（Malay Mail）
延伸閱讀
- 《圖解東協潛商機》：有佐科威加持，2025年前印尼真能晉升「中高所得國」嗎？
- 2015年網路普及率只有35.7%，印尼為東南亞最具電商發展潛力的國家
- 我眼中的東南亞：訪談字節跳動集團子公司印尼菲律賓總經理許詮
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
瞭解更多「LG ThinQ」https://reurl.cc/N0NRp5