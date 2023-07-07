美國「政治極化」加劇：民主黨支持者搬到藍州，共和黨支持者移往紅州，才敢自在表達立場

文：Taylor Mei

近幾年，美國社會走向已經愈來愈趨向兩極化發展，而象徵左派與右派的民主（Democrats）與共和（Republicans）兩黨，無論是在政策還是意識形態上勢不兩立，導致美國國內在種族、性別、移民等議題上的分歧變得更明顯，整體社會也變得愈來愈分裂。

甚至在2021年國際民主及選舉協助研究所（IDEA）的一份報告中，美國還因為川普（Donald Trump）參選及在任時的種種「事蹟」，被列入「民主倒退」（backsliding democracies）的名單中。

走向兩極的美國社會

雖然據皮尤研究中心（Pew Research Center）2014年的統計即指出，民主黨與共和黨在政治理想上的分歧，自1994年開始就朝向左右兩極的方向發展，至2014年時，已有92％的共和黨支持者超過處於中間值（中位數）的民主黨人士，而94％的民主黨支持者，則超過處於中間值共和黨人士。

其中，有27％的民主黨支持者認為，共和黨會損害全體國民的福祉與利益，而共和黨則有高達36％的支持者認定，民主黨會對全國人民的福祉造成傷害。而在投票的意願上，一定會投下自己這一票的共和黨死忠支持者比率高達78％，而一定會投票的民主黨死忠支持者則為58％。

靠搬家找到屬於自己的地方

現在的美國除了在政治上可見的分歧外，在一般生活中，也可處處見到民主黨與共和黨支持者間的明顯分別，而這也形成了左派支持者移往民主黨執政州、右派支持者移往共和黨執政州的現象。

據《美聯社》（AP News）報導，剛從警官身份退休的提姆・柯爾（Tim Kohl）與妻子珍妮佛兩人決定，要從民主黨執政的加州洛杉磯，搬家至共和黨執政的愛達荷州（Idaho）。因為唯有搬到這裡，他們才能夠自在地表達自己的立場，並把象徵警察與支持川普有關的「細藍線」（thin blue line）旗幟掛在前院。提姆說：「我們原本很害怕掛這個旗子。」但現在他和他的妻子已經搬到了「對的州」，甚至他們還在旗子掛完後，收到鄰居的讚美。