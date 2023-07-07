2023/07/07,
軍事

國防部預告放寬志願役體格基準，男性身高下限降至152公分，上限調高至200公分

國防部預告放寬志願役體格基準，男性身高下限降至152公分，上限調高至200公分
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根據國防部預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條、第8條修正草案，國軍為募兵需求，志願士兵體位要求調整，原一般限制條件，修正前身高男性為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分；修正後男性為152公分至200公分，女性為150公分至200公分。

（中央社）國防部5日預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條、第8條修正草案，放寬志願役體格基準，其中男性身高下限降至152公分，上限則調高至200公分，BMI調整為16.5至32。

根據國防部預告「志願士兵選訓實施辦法」第4條、第8條修正草案，國軍為募兵需求，志願士兵體位要求調整，原一般限制條件，修正前身高男性為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分；修正後男性為152公分至200公分，女性為150公分至200公分；身體質量指數（BMI）原男性17至31，調整為16.5至32，女性維持17至26。

國防部表示，身高調整為符合國軍用兵實需，參考美日等國家志願役軍人身高限制。至於原扁平足足弓角大於168度不得報考的限制條件，則回歸體位區分標準常備役體位的合格基準，報名限制條件加以刪除。

國防部指出，貧血不得報考的標準，修訂後為男性血色素未達13gm/dL，女性血色素未達12gm/dL，此為配合新版體位區分標準，遺傳性貧血經診斷確定，血色素13gm/dL以上者為常備役體位，依世界衛生組織（WHO）定義，貧血是指男性血色素小於13gm/dL，女性小於12gm/dL。

此外，國防部表示，考量國內電子產品使用盛行、高度近視比例遞增，並參考警察、情報人員及其他軍種視力基準而放寬憲兵體檢視力基準，刪除現行「兩眼裸視視力或最佳矯正視力達0.6以上，且兩眼配鏡度數均在六屈光度（600度）以內」的限制規定。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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