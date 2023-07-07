澤倫斯基奔走各國爭取加入北約，憂外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫
我們想讓你知道的是
澤倫斯基先前一再敦促美國和其他西方盟國為烏克蘭的武裝部隊提供更先進的武器裝備，例如美製F-16戰鬥機和長程飛彈，他在此次專訪中再次做出相同呼籲。澤倫斯基說：「這甚至和烏克蘭空中優勢超越俄羅斯無關……這只是為了平等而已，F-16戰機不僅幫助戰場上的人前進。沒有空中掩護，情況會非常困難。」
澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格，爭取加入北約
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日訪問完保加利亞後，接著抵達捷克首都布拉格，除繼續推動讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並要求盟邦提供更多武器，好讓烏克蘭反攻俄軍。
《法新社》報導，保加利亞是烏克蘭一大支持者暨重要軍火生產國，澤倫斯基6日正式訪問保加利亞首都索菲亞，與當地官員討論北約會籍和運送武器等議題。
澤倫斯基接著前往布拉格會見捷克總統帕維爾（Petr Pavel），預計7日還將前往伊斯坦堡會見土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。
保加利亞、捷克、土耳其都是北約成員國，艾爾多安也是俄羅斯與烏克蘭衝突的重要調解人。
澤倫斯基告訴記者，運送武器至烏克蘭的速度緩慢，拖累烏克蘭的反攻計畫，也讓俄軍加強在占領區的防禦工事。
澤倫斯基在索菲亞進行1天訪問期間，除與保加利亞總理丹科夫（Nikolay Denkov）會談，並會見總統拉德夫（Rumen Radev）等高官。
保加利亞與烏克蘭也簽署一份有關烏克蘭與歐洲－大西洋整合的聯合聲明，以及一份能源領域的合作備忘錄。
克里姆林宮則批評，澤倫斯基訪問保加利亞是嘗試把其他國家「拖入」衝突。
烏克蘭想入北約，立陶宛盼下週峰會滿足要求
烏克蘭正尋求明確獲邀加入北大西洋公約組織，即將主辦下週北約峰會的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）5日表示，希望此次峰會能讓烏克蘭滿意。
瑙塞達5日接受《法新社》訪問時表示：「我有一種感覺，我們會找到不讓烏克蘭人失望的表述，傳達的訊息也會比我們平常說得還多。」
瑙塞達表示，烏克蘭總統澤倫斯基「可能不會得到他最雄心勃勃計畫中所期望的一切，但他肯定會得到很多。」
澤倫斯基上週表示，他希望北約峰會釋放烏克蘭可以在戰後成為北約成員國「明確易懂的信號」。
烏克蘭政府還暗示，如果沒有達到期望，澤倫斯基將放棄訪問立陶宛首都維爾紐斯的計畫。
瑙塞達說：「肯定不只是一個、兩個甚至四個成員國希望看到更雄心勃勃的文本，目前這些國家和較謹慎的國家之間正在進行對話。」
「我希望能以雙方都能接受的方式作為結局。」
澤倫斯基：外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫
烏克蘭總統澤倫斯基在5日播出的電視專訪中表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度慢，已延誤基輔的反攻計畫，也讓俄羅斯有更多時間設置地雷並加強占領區內的防禦措施。
綜合《法新社》與《路透社》報導，澤倫斯基幾天前在烏克蘭港口城市奧德薩（Odesa）接受《美國有線電視新聞網》 （CNN）主持人柏奈特（Erin Burnett）專訪時透露，烏克蘭6月初發動反攻，但他曾尋求在更早之前展開行動。
澤倫斯基在預錄的採訪中透過翻譯表示：「由於在戰場上遭遇某些困境，我軍反攻速度開始放緩。那裡到處都布滿地雷。」
澤倫斯基說：「我希望我們的反攻行動能更早開始，因為大家都明白，要是反攻較晚才展開，那麼我們就有更大一部分領土將被埋雷。」
他說，他早在反攻前就告知美國及歐洲領袖，武器供應不足將導致更多傷亡。
澤倫斯基說：「我感謝美國帶頭表達對我國的支持，但我已向他們及歐洲領袖說過，我們希望更早展開反攻，為此我們需要一切武器及物資。」
「為什麼（要早點反攻）？單純是因為要是我們越晚開始，進展就會越慢，我們將損失更多性命，因為所有地方都布滿地雷，而我們必須穿越這一切。」
澤倫斯基先前一再敦促美國和其他西方盟國為烏克蘭的武裝部隊提供更先進的武器裝備，例如美製F-16戰鬥機和長程飛彈，他在此次專訪中再次做出相同呼籲。
澤倫斯基說：「這甚至和烏克蘭空中優勢超越俄羅斯無關……這只是為了平等而已，F-16戰機不僅幫助戰場上的人前進。沒有空中掩護，情況會非常困難。」
澤倫斯基也主張可將F-16戰機視為「人道主義」支援，因為要是俄國決定不延長由聯合國（UN）及土耳其斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），烏克蘭可以利用F-16戰機來維持航運走廊的開放。黑海穀物倡議預計將於7月17日到期。
澤倫斯基說：「F-16戰機讓我們有望替這條走廊建立防禦措施。」
烏克蘭總理：俄烏戰爭結束後，擬建立職業軍隊
烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）6日表示，烏克蘭計劃在抵禦俄羅斯侵略的戰爭結束後放棄徵兵制，改為建立職業軍隊，使烏克蘭部隊更接近北大西洋公約組織標準。
《路透社》報導，什米哈爾會晤國防和安全部門高層官員，並商討被稱為「烏克蘭之盾」（Ukrainian shield）的改革後，他說政府還會持續重點支持進一步提升國內武器產量。
什米哈爾在通訊軟體Telegram表示：「首要任務是完成烏克蘭安全和國防部隊過渡到北約標準，從裝備武器到規劃分析等各個面向。」
「戰爭結束後，烏克蘭將放棄戰前的徵兵制。我們的國防基礎將會是一支職業化軍隊。」
烏克蘭想要加入北約，並希望北約下週在立陶宛舉行峰會時，能收到有關成員資格前景的明確訊號。
什米哈爾指出，烏克蘭還將建立具有戰鬥能力的後備人員庫來補充軍力，所有符合資格加入後備部隊的人員都會定期接受訓練。
2022年2月俄羅斯發動全面入侵後，烏克蘭宣布全國總動員。烏國官員表示，目前國防軍約有100萬人。
去（2022）年俄羅斯入侵之前，烏克蘭對年輕男性施行義務役徵兵制。烏克蘭軍隊中也有女性服役，但並非強制性。
新聞來源
- 澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格 爭取加入北約（中央社）
- 烏克蘭想入北約 立陶宛盼下週峰會滿足要求（中央社）
- 澤倫斯基：外援武器交付過慢 延誤烏國反攻計畫（中央社）
- 烏克蘭總理：俄烏戰爭結束後 擬建立職業軍隊（中央社）
延伸閱讀
“2022烏克蘭危機”的相關議題
- 2023-07-07 澤倫斯基奔走各國爭取加入北約，憂外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫
- 2023-07-03 共和黨對烏立場不同調，澤倫斯基憂失跨黨支持；美中情局長：瓦格納兵變創造美國罕見良機
- 2023-07-02 西班牙任歐盟輪值主席國首日總理出訪基輔，澤倫斯基盼F-16培訓別再拖拖拉拉
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。