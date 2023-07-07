澤倫斯基奔走各國爭取加入北約，憂外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫

澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格，爭取加入北約

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）6日訪問完保加利亞後，接著抵達捷克首都布拉格，除繼續推動讓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），並要求盟邦提供更多武器，好讓烏克蘭反攻俄軍。

《法新社》報導，保加利亞是烏克蘭一大支持者暨重要軍火生產國，澤倫斯基6日正式訪問保加利亞首都索菲亞，與當地官員討論北約會籍和運送武器等議題。

澤倫斯基接著前往布拉格會見捷克總統帕維爾（Petr Pavel），預計7日還將前往伊斯坦堡會見土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）。

保加利亞、捷克、土耳其都是北約成員國，艾爾多安也是俄羅斯與烏克蘭衝突的重要調解人。

澤倫斯基告訴記者，運送武器至烏克蘭的速度緩慢，拖累烏克蘭的反攻計畫，也讓俄軍加強在占領區的防禦工事。

澤倫斯基在索菲亞進行1天訪問期間，除與保加利亞總理丹科夫（Nikolay Denkov）會談，並會見總統拉德夫（Rumen Radev）等高官。

保加利亞與烏克蘭也簽署一份有關烏克蘭與歐洲－大西洋整合的聯合聲明，以及一份能源領域的合作備忘錄。

克里姆林宮則批評，澤倫斯基訪問保加利亞是嘗試把其他國家「拖入」衝突。

烏克蘭想入北約，立陶宛盼下週峰會滿足要求

烏克蘭正尋求明確獲邀加入北大西洋公約組織，即將主辦下週北約峰會的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）5日表示，希望此次峰會能讓烏克蘭滿意。

瑙塞達5日接受《法新社》訪問時表示：「我有一種感覺，我們會找到不讓烏克蘭人失望的表述，傳達的訊息也會比我們平常說得還多。」

瑙塞達表示，烏克蘭總統澤倫斯基「可能不會得到他最雄心勃勃計畫中所期望的一切，但他肯定會得到很多。」

澤倫斯基上週表示，他希望北約峰會釋放烏克蘭可以在戰後成為北約成員國「明確易懂的信號」。

烏克蘭政府還暗示，如果沒有達到期望，澤倫斯基將放棄訪問立陶宛首都維爾紐斯的計畫。

瑙塞達說：「肯定不只是一個、兩個甚至四個成員國希望看到更雄心勃勃的文本，目前這些國家和較謹慎的國家之間正在進行對話。」

「我希望能以雙方都能接受的方式作為結局。」

澤倫斯基：外援武器交付過慢，延誤烏國反攻計畫

烏克蘭總統澤倫斯基在5日播出的電視專訪中表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度慢，已延誤基輔的反攻計畫，也讓俄羅斯有更多時間設置地雷並加強占領區內的防禦措施。

綜合《法新社》與《路透社》報導，澤倫斯基幾天前在烏克蘭港口城市奧德薩（Odesa）接受《美國有線電視新聞網》 （CNN）主持人柏奈特（Erin Burnett）專訪時透露，烏克蘭6月初發動反攻，但他曾尋求在更早之前展開行動。

澤倫斯基在預錄的採訪中透過翻譯表示：「由於在戰場上遭遇某些困境，我軍反攻速度開始放緩。那裡到處都布滿地雷。」

澤倫斯基說：「我希望我們的反攻行動能更早開始，因為大家都明白，要是反攻較晚才展開，那麼我們就有更大一部分領土將被埋雷。」

他說，他早在反攻前就告知美國及歐洲領袖，武器供應不足將導致更多傷亡。

澤倫斯基說：「我感謝美國帶頭表達對我國的支持，但我已向他們及歐洲領袖說過，我們希望更早展開反攻，為此我們需要一切武器及物資。」

「為什麼（要早點反攻）？單純是因為要是我們越晚開始，進展就會越慢，我們將損失更多性命，因為所有地方都布滿地雷，而我們必須穿越這一切。」

澤倫斯基先前一再敦促美國和其他西方盟國為烏克蘭的武裝部隊提供更先進的武器裝備，例如美製F-16戰鬥機和長程飛彈，他在此次專訪中再次做出相同呼籲。

澤倫斯基說：「這甚至和烏克蘭空中優勢超越俄羅斯無關……這只是為了平等而已，F-16戰機不僅幫助戰場上的人前進。沒有空中掩護，情況會非常困難。」

澤倫斯基也主張可將F-16戰機視為「人道主義」支援，因為要是俄國決定不延長由聯合國（UN）及土耳其斡旋的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI），烏克蘭可以利用F-16戰機來維持航運走廊的開放。黑海穀物倡議預計將於7月17日到期。

澤倫斯基說：「F-16戰機讓我們有望替這條走廊建立防禦措施。」

烏克蘭總理：俄烏戰爭結束後，擬建立職業軍隊

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）6日表示，烏克蘭計劃在抵禦俄羅斯侵略的戰爭結束後放棄徵兵制，改為建立職業軍隊，使烏克蘭部隊更接近北大西洋公約組織標準。

《路透社》報導，什米哈爾會晤國防和安全部門高層官員，並商討被稱為「烏克蘭之盾」（Ukrainian shield）的改革後，他說政府還會持續重點支持進一步提升國內武器產量。

什米哈爾在通訊軟體Telegram表示：「首要任務是完成烏克蘭安全和國防部隊過渡到北約標準，從裝備武器到規劃分析等各個面向。」

「戰爭結束後，烏克蘭將放棄戰前的徵兵制。我們的國防基礎將會是一支職業化軍隊。」

烏克蘭想要加入北約，並希望北約下週在立陶宛舉行峰會時，能收到有關成員資格前景的明確訊號。

什米哈爾指出，烏克蘭還將建立具有戰鬥能力的後備人員庫來補充軍力，所有符合資格加入後備部隊的人員都會定期接受訓練。

2022年2月俄羅斯發動全面入侵後，烏克蘭宣布全國總動員。烏國官員表示，目前國防軍約有100萬人。

去（2022）年俄羅斯入侵之前，烏克蘭對年輕男性施行義務役徵兵制。烏克蘭軍隊中也有女性服役，但並非強制性。

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