美中越三角關係：越南高層和中美互動頻頻，既要美國航母也要連接中國高鐵
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奧勒岡大學武有翔教授認為，多年來其實美中越三角關係沒有發生任何質變。他舉例，每年夏天中南海都會派遣一些船艦前往南海爭議地區宣示主權，而河內則象徵性地作出反應，讓外界相信他們很在意南海議題。
今年5月開始，越南因為一艘中國科考船在南海的活動頻頻發出抗議。6月25日，美國「羅納德·里根號」核動力航母（USS Ronald Reagan 雷根號）訪問了越南中部重鎮峴港，慶祝美越確立「全面伙伴關係」十週年。
有分析稱，中國崛起後，美越兩國不僅經貿關係日趨密切，並對北京在南海的軍事擴張有共同之關切。越南對中國在南海上的主權訴求一直表達抗議。本周一部正要在該國上映的美國電影《芭比》，因為出現一張被視為中國立場的「南海九段線」地圖畫面而遭到封殺，亦再次引發討論。
越南是否因為南海問題而轉向「親美抗中」路線？答案或許未必。最近許多研究都指出，華盛頓亟欲拉攏河內並未成功。因為對越共高層來說，維繫政權才是頭號大事，「越南沒有動力提升與美國的關係，而北京對此有所了解。」英國智庫查塔姆研究所（皇家國際事務研究所，Chatham House）副研究員比爾·海頓（Bill Hayton）告訴美媒。
美國奧勒岡大學美越研究中心主任武有翔（Tuong Vu）教授也表示，對越共高層來說，南海的爭端並不像外界認為的那樣重要。他告訴《BBC中文》：「他們（越共高層）討厭這個議題，因為它威脅到政權的生存，這才是他們真正關心的。同時，他們設法利用這個問題從美國獲得好處，包括援助和進入美國市場的機會。」
不過，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副研究員哈里森·普雷塔（Harrison Pretat）則認為，「越南希望在能夠的範圍內與中國和美國保持友好，避免與其中一方的友誼擾亂另一個。」他告訴《BBC》，南海對越南尤其重要，特別是涉及到離岸能源資源。但在與中國維繫政經關係以及南海議題之間，越南需要平衡。他表示，如果河內與美國的互動被認為過於友好，或者支持被視為反華的美國地區戰略，可能會冒著損害與北京關係的風險。
2022年10月，越共總書記阮富仲會見了中國國家主席習近平，是二十大後第一位訪問北京的外國政要。6月底，幾乎在里根號到訪峴港的同時， 越南總理范明政（Pham Minh Chinh）受中國總理李強邀請，飛抵北京，展開就任總理後首次訪華之行。
范明政6月27日與中國國家主席習近平會面時，罕見地提到研究發展兩國高速鐵路合作的可能性；同時，他呼籲中方繼續加速為越南農產品進入中國市場敞開大門。台媒中央社說，過去越中高層會晤中，越方多次提及提升雙邊鐵路貨運量的意願，但公開提及發展連接兩國高鐵的計劃卻相當罕見。習近平則表態稱願進口更多越南產品，同時喊話呼籲「雙方要共同反對『脫鉤斷鏈』，反對把經濟和科技問題泛政治化」。
美國打越南牌？
里根號航母於6月底訪問了越南港口。這是越戰結束以來的第三次訪問。引發各界關注以及北京的警訊。
普雷塔告訴《BBC》稱，此次訪問是美越兩國安全協調增強的重要標誌，表明越南對美國在該地區的海軍存在表示歡迎（與中國的反對形成對比）。里根號訪問峴港，是在越中出現南海爭議事件之後，當時中國船艦在越南的專屬經濟區等地航行，分析稱可能是為了挑戰越南的石油和天然氣開採。
台灣官方智庫「國防安全研究院」研究員蘇紫雲則說，從地緣戰略來看，越南是包圍中國的最後一塊拼圖。他分析，川普（Donald Trump，特朗普）時期的策略是拉攏越南、北韓近距離圍堵中國。拜登時期，則是放棄北韓，專注鞏固南韓、日本、台灣、菲律賓，因此越南就成為拜登的最後一塊地緣拼圖。蘇紫雲強調，越南面對南海，因此地緣重要性次於面對太平洋「外線」的第一島鏈國家，但對於「內線」陸權國家的俄羅斯、中國來說仍有吸引力，前蘇聯也曾在金蘭灣租借海軍基地，作為其太平洋艦隊的南部基地。
蘇教授認為，越南的戰略態度，是打美國牌「甚至可能接受美國軍援」。因此，河內拉美制中，同時允許其前殖民國法國派遣軍機短期訪問駐扎，明顯是權力平衡的策略。
蘇紫雲告訴《BBC》，美越安全關係將更緊密。譬如，美國前總統歐巴馬（奧巴馬，Obama）2016年取消對越南軍售限制，川普上任後開始對越南提供無償軍援，至2022年總額達9200萬美元。「隨著俄國軍備在烏克蘭戰場表現不佳，這使越南未來的軍備可能轉向西方（印度已經出現此效應），對美國擴大與越南的安全、軍事合作將更為有利，也將使北京的包圍網進一步開展。」他說。不過，普雷塔告訴BBC，這次里根號的的訪問也許不是如外界所想的，釋出那樣重大的信號。因為，從某種意義上說，這或是一次彌補性的訪問，因為越南去年取消了一次計劃中的訪問。
此外，美國一直在暗示河內願意將雙邊關係升級為「戰略伙伴關係」。
但也有分析稱，美國為了圍堵中國而打的越南牌，並沒有外界想像中的那麼成功，或者說還有很長的路要走。
查塔姆研究所的海頓說，「越南領導層是列寧主義者，將美國支持的民主視為面臨的最大威脅。與美國相比，中國的問題微不足道。」
最新出版的《經濟學人》將越南、印度以及台灣稱為北京在亞洲的對手（foes）。但是，許多分析認為越南與中國的經濟連接太深，不可能加入美國圍堵中國的聯盟。
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