美國財長葉倫訪中：繼「壞警察」布林肯之後，「好警察」能修補美中關係嗎？

美國財政部長珍尼特・葉倫（Janet Yellen）即將開展對中訪問，這是給世界兩大經濟體重建橋樑的高風險嘗試之一。

這也是兩國關係今年跳水式崩塌之下，在一個月時間內第二次有華盛頓高層官員到訪北京。

美中兩國將討論的議題涵蓋台灣與烏克蘭，還有國家安全和持續的貿易爭端。

這次訪問也是發生在北京宣布將限制出口兩種電腦晶片關鍵原材料之際。

葉倫此次行程將包括首次會晤中國新任副總理何立峰。她最近曾說，讓這兩個經濟體能攜手合作，是此行的關鍵。

美國在這場訪問前強調，兩國須「負責任地管理我們之間的關係，就存有憂慮的領域直接溝通，攜手合作應對各項全球性挑戰」。

作為持續緩解僵局的嘗試，葉倫星期一（7月3日）也會晤了中國駐美國大使謝鋒，雙方均稱會面是「坦誠和建設性的」。

然而，美國智庫亞洲協會政策研究所（ASPI）副所長溫迪・卡特勒（Wendy Cutler）對BBC指出：「對於葉倫此行，該保持低預期」，「她不在其位，無法修補關係，也不能回應中國撤銷出口管制或關稅的要求」。

才不過幾個星期前，美國國務卿安東尼・布林肯（Antony Blinken）訪問北京，會晤了中國國家主席習近平和外長秦剛。

布林肯幾乎是過去五年來訪問北京的最高級華府官員。他的訪問被視為兩國能否制止其關係進一步惡化的關鍵測驗。

布林肯在訪中尾聲時說，美中兩國之間仍存在重大問題，但他的「期盼是我們往後能更好地溝通，更好地接觸」。

然而，一天之後，美國總統拜登（Joe Biden）形容習近平是「獨裁者」，引來北京抗議。分析人士認為拜登的言論不會帶來顯著的負面影響，但還是被廣泛認為是幫倒忙。

還有另一跡象說明兩國貿易爭端目前難以解決：中國本周宣布收緊對兩種電腦晶片關鍵原材料的出口管制。從下月開始，從中國出口鎵和鍺須獲取專項許可。中國是此類金屬全球最大的生產商。

此舉是對華府過去一年打擊中國獲取某些高端電腦晶片的回應。2022年10月，華府頒令採用美國工具或軟體的企業，無論在世界任何地方生產，均須申領許可，方可向中國出口晶片。

商界論壇機構IMA Asia的普里揚卡・基肖爾（Priyanka Kishore）說，美中兩國在面對著一系列的複雜議題。

她指出：「官方言論與高級外交官來訪，說明兩國建立有效政治關係的意願，但他們的行動卻反映著相反的狀況，以牙還牙的政策佔了上風。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 繼「壞警察」布林肯之後，「好警察」葉倫也啟程訪中，但分析人士建議各方不要期望過高。

葉倫在北京會晤中方對口官員期間，預計將表明美國將繼續捍衛人權與自身國家安全利益。然而她預期也將強調在氣候變遷和債台高築國家所面對的問題上，華府與北京合作的意願。

雖然一些知名人物促請美國徹底斷絕對華經濟聯繫，但葉倫預期將採取懷柔政策。預計她將向北京的對口官員表示，華府無意將兩國經濟脫鉤。

此舉符合她相比於部分前人更為全球化的世界觀。今年早些時候，她曾在一次演說中提出：「將我們彼此的經濟全面分割，不但對兩國而言是災難性的，也將破壞世界各國穩定。」

國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家肯・羅格夫（Ken Rogoff）對BBC說：「我會形容這有點像是好警察、壞警察理論，而布林肯是壞警察。」

「現在輪到葉倫這位好警察出場，試著說，你看，我們有好多共通點，看我們能一起做些什麼吧。」

羅格夫說，布林肯作為國務卿，不得不提起像台灣和烏克蘭這些硬話題。但羅格夫同時提醒，不能就此以為葉倫將對北京軟弱，她還是有可能就多項議題向中國施壓，包括知識產權法律和市場准入。

此外，雖然美中不和的兩方均有某些人物在主張分道揚鑣，貿易數據卻說明了唇齒相依的現實。

2022年，兩國貿易連續第三年增長。官方數據顯示，中國去年對美出口貨物總值超過5360億美元（3.89億元人民幣），對美進口貨物總值則為1540億美元（1.11萬億元人民幣）。

可即使華府與北京嘗試解決彼此分歧，美國總統選舉陰魂不散的影響迫在眉睫。

夏威夷大學亞洲研究學系教授郝忠明（Prof Eric Harwit）說：「要是2024年出現了第二屆拜登政府，那我預期在經濟戰線將有許多川普年代的貿易制裁和關稅獲得放寬，尤其是與高端科技行業關係不大的那些。」

「但要是川普（Donald Trump）在2024年選舉贏了，則滿盤皆落索。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九