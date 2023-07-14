美歐對中政策從「脫鉤」轉換為「去風險」 ，中國罵歸罵但也該覺得慶幸
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從「脫鉤」到「去風險」，雖然中國反應很大，但其實一定程度上中國也該慶幸，在中國威脅成為西方社會難得的共識之時，用「去風險」作為一種務實的態度，雖然還在強調中國是個「風險」，但也承認了與中國脫鉤脫不起，在這個語境下，中國就和西方有博弈的空間。實際上，中國也在「去風險」。
過去三個月，「去風險」（De-risking）無疑是社交媒體的一大熱詞，風頭蓋過之前川普治下美國對中國政策中的「脫鉤」之說。
據信，「去風險」這一概念由歐盟委員會主席馮德萊恩3月份第一次提出，到5月份G7峰會上寫入公報，再到六、七月份的外交出訪中被反覆提及，「去風險」成為主導西方對中國關係的最新共識。
從「脫鉤」到「去風險」，這是否代表歐美對中國的戰略轉向？還是戰略細化？更重要的是，「去風險」背後到底有哪些考量，中國又為何反對？BBC中文梳理、採訪，進行深入剖析。
「去風險」共識
在3月底的一次演講中，馮德萊恩為自己即將展開的中國之行定下基調。
一方面，她強調與中國「脫鉤」既不可行，也不符合歐洲利益，因此歐洲當時沒有響應川普提出的與中國「脫鉤」的倡議。話鋒一轉，她說，這也就是為什麼我們將專注於「去風險」。
換言之，「去風險」就是相對於「脫鉤」一詞而言的。
「脫鉤」則是川普的演講中的常用詞。比如在2020年8月的一次採訪中，川普表示，中美經濟有可能脫鉤。他表示，「我們沒必要」和中國做生意。後來他又談及脫鉤說：「就是說，如果我確定他們沒有以正確的方式對待我們，我肯定會那樣做。」
過去三個月， 從拜登到馬克宏，歐美領導人快速接受了「去風險」這個新詞。
4月27日，美國國家安全顧問蘇利文在一次政策講話中用了這個詞，「我們追求去風險，而不是脫鉤……去風險從根本上意味著有彈性、有實效的供應鏈，確保我們不會被任何一個國家所脅迫。」
然後，在5月份的日本的G7峰會上，「去風險」被七國集團整體接納，正式寫入公報之中。
7月6日到9日，美國財政部長葉倫訪中。行前在一次國會眾議院聽證會上，她還在繼續闡釋這個詞，她表示，儘管需要提出中國那些侵犯人權的報告，但與中國脫鉤將是「一個巨大的錯誤」，美國人購買在中國可以更廉價地生產的商品從而「大大獲益」，而中國也同樣從美國出口產品中獲益，而這也有利於美國經濟，「這就是為什麼停止跟中國進行貿易將是災難性的。去風險？很好。脫鉤？絕對不行。」
「這個詞爆火，我都可以想象，要麼是大家苦思冥想，然後一個總統跟另一個總理打電話說，大家協調好，最近幾個月多提提這個詞。要麼就是馮德萊恩一說『去風險』，其他領導人一拍桌子說，這個詞好，我們也用。」一位長期在內地和香港商學院授課的學者向BBC中文表示。他說， 這個詞最主要的作用是跟川普的無底線外交劃清界限，顯得理性、負責任，又不得罪已經仇視中國的選民。
歐州版和美國版「去風險」
細究下，歐美對待「去風險」的出發點不一樣。
德國媒體《商報》解釋，俄烏戰爭讓歐洲警醒，經濟上依賴對手，將會使歐洲陷入受人脅迫的境地，所以要「去風險」。與「脫鉤」不同的是，「去風險」的目的並不是要在經濟上孤立中國，而是要增強歐洲自身的經濟抗壓能力。
美國國家安全顧問蘇利文則稱，去風險聚焦在高技術，特別是半導體領域，以阻止中國超越西方。美國事實上已經在做了，在晶片等領域築起「小院高牆」。而且似乎效果顯著——根據全球行業協會SEMI的最新數據，在美國的貿易制裁下，中國晶片設備銷售額在今年第一季度同比下降23％，而全球晶片設備銷售額卻增長9％。
換句話說，歐洲出於自身抗風險的能力，加強自己的產業鏈安全，從而轉移部分產業鏈，達到對中「去風險」的目的。美國則在戰略競爭的高度，通過關鍵領域的嚴格限制，以去除中國作為主要戰略競爭對手超過乃至威脅自身的風險。
疫情爆發後，各個國家發現在藥物、醫療用品上不能過於依賴單一市場，否則在極端情況下，會危及自身安全。因此提出供應鏈多元化和「近岸外包」（near-shoring）。長期以來，發達國家依靠離岸外包（off-shoring）降低成本，把訂單轉移到中國等地，而近岸外包可以以降低供應鏈的脆弱程度。
在疫情前後，歐美與中國的地緣政治關係也急劇惡化，在新疆、香港、台灣、俄烏等問題上分歧加劇。美國又推出友岸外包（friend-shoring），號召供應鏈轉移到「有共同價值觀的國家」。
上述學者稱，「去風險」就是兩個趨勢合流之後的產物，它有足夠的模糊性，因為歐美日在面對中國時可以定義自己的「風險」。
香港大學中國商業學院院長劉寧榮撰文稱，對歐美日等國家來說，儘管「去風險」所代表的含義並不相同，但可以成為他們在後疫情時代對中政策的最大公約數。歐盟的主流看法是強調「去風險」不同於「脫鉤」，不是孤立中國，而是要增強歐洲自身的經濟抗壓能力。對美國而言，與「脫鉤」相比，這個詞較為中性，比較容易讓世人接受，但美國並不會因此改變在高科技領域與中國脫鉤的戰略，也不會放棄圍堵和孤立中國的既定方針。
中國的「去風險」
西方輿論普遍認為，從「脫鉤」轉向「去風險」，這是歐美日在「鬆口」，試圖淡化與中國緊張關係和陣營劃分。
但中國在官方層面則回應沒那麼積極。
不久前，總理李強訪問德國，他對商界喊話稱，世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號，「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。