美歐對中政策從「脫鉤」轉換為「去風險」 ，中國罵歸罵但也該覺得慶幸

過去三個月，「去風險」（De-risking）無疑是社交媒體的一大熱詞，風頭蓋過之前川普治下美國對中國政策中的「脫鉤」之說。

據信，「去風險」這一概念由歐盟委員會主席馮德萊恩3月份第一次提出，到5月份G7峰會上寫入公報，再到六、七月份的外交出訪中被反覆提及，「去風險」成為主導西方對中國關係的最新共識。

從「脫鉤」到「去風險」，這是否代表歐美對中國的戰略轉向？還是戰略細化？更重要的是，「去風險」背後到底有哪些考量，中國又為何反對？BBC中文梳理、採訪，進行深入剖析。

「去風險」共識

在3月底的一次演講中，馮德萊恩為自己即將展開的中國之行定下基調。

一方面，她強調與中國「脫鉤」既不可行，也不符合歐洲利益，因此歐洲當時沒有響應川普提出的與中國「脫鉤」的倡議。話鋒一轉，她說，這也就是為什麼我們將專注於「去風險」。

換言之，「去風險」就是相對於「脫鉤」一詞而言的。

「脫鉤」則是川普的演講中的常用詞。比如在2020年8月的一次採訪中，川普表示，中美經濟有可能脫鉤。他表示，「我們沒必要」和中國做生意。後來他又談及脫鉤說：「就是說，如果我確定他們沒有以正確的方式對待我們，我肯定會那樣做。」

過去三個月， 從拜登到馬克宏，歐美領導人快速接受了「去風險」這個新詞。

4月27日，美國國家安全顧問蘇利文在一次政策講話中用了這個詞，「我們追求去風險，而不是脫鉤……去風險從根本上意味著有彈性、有實效的供應鏈，確保我們不會被任何一個國家所脅迫。」

然後，在5月份的日本的G7峰會上，「去風險」被七國集團整體接納，正式寫入公報之中。

7月6日到9日，美國財政部長葉倫訪中。行前在一次國會眾議院聽證會上，她還在繼續闡釋這個詞，她表示，儘管需要提出中國那些侵犯人權的報告，但與中國脫鉤將是「一個巨大的錯誤」，美國人購買在中國可以更廉價地生產的商品從而「大大獲益」，而中國也同樣從美國出口產品中獲益，而這也有利於美國經濟，「這就是為什麼停止跟中國進行貿易將是災難性的。去風險？很好。脫鉤？絕對不行。」

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「這個詞爆火，我都可以想象，要麼是大家苦思冥想，然後一個總統跟另一個總理打電話說，大家協調好，最近幾個月多提提這個詞。要麼就是馮德萊恩一說『去風險』，其他領導人一拍桌子說，這個詞好，我們也用。」一位長期在內地和香港商學院授課的學者向BBC中文表示。他說， 這個詞最主要的作用是跟川普的無底線外交劃清界限，顯得理性、負責任，又不得罪已經仇視中國的選民。

歐州版和美國版「去風險」

細究下，歐美對待「去風險」的出發點不一樣。

德國媒體《商報》解釋，俄烏戰爭讓歐洲警醒，經濟上依賴對手，將會使歐洲陷入受人脅迫的境地，所以要「去風險」。與「脫鉤」不同的是，「去風險」的目的並不是要在經濟上孤立中國，而是要增強歐洲自身的經濟抗壓能力。

美國國家安全顧問蘇利文則稱，去風險聚焦在高技術，特別是半導體領域，以阻止中國超越西方。美國事實上已經在做了，在晶片等領域築起「小院高牆」。而且似乎效果顯著——根據全球行業協會SEMI的最新數據，在美國的貿易制裁下，中國晶片設備銷售額在今年第一季度同比下降23％，而全球晶片設備銷售額卻增長9％。

換句話說，歐洲出於自身抗風險的能力，加強自己的產業鏈安全，從而轉移部分產業鏈，達到對中「去風險」的目的。美國則在戰略競爭的高度，通過關鍵領域的嚴格限制，以去除中國作為主要戰略競爭對手超過乃至威脅自身的風險。

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疫情爆發後，各個國家發現在藥物、醫療用品上不能過於依賴單一市場，否則在極端情況下，會危及自身安全。因此提出供應鏈多元化和「近岸外包」（near-shoring）。長期以來，發達國家依靠離岸外包（off-shoring）降低成本，把訂單轉移到中國等地，而近岸外包可以以降低供應鏈的脆弱程度。

在疫情前後，歐美與中國的地緣政治關係也急劇惡化，在新疆、香港、台灣、俄烏等問題上分歧加劇。美國又推出友岸外包（friend-shoring），號召供應鏈轉移到「有共同價值觀的國家」。

上述學者稱，「去風險」就是兩個趨勢合流之後的產物，它有足夠的模糊性，因為歐美日在面對中國時可以定義自己的「風險」。

香港大學中國商業學院院長劉寧榮撰文稱，對歐美日等國家來說，儘管「去風險」所代表的含義並不相同，但可以成為他們在後疫情時代對中政策的最大公約數。歐盟的主流看法是強調「去風險」不同於「脫鉤」，不是孤立中國，而是要增強歐洲自身的經濟抗壓能力。對美國而言，與「脫鉤」相比，這個詞較為中性，比較容易讓世人接受，但美國並不會因此改變在高科技領域與中國脫鉤的戰略，也不會放棄圍堵和孤立中國的既定方針。

中國的「去風險」

西方輿論普遍認為，從「脫鉤」轉向「去風險」，這是歐美日在「鬆口」，試圖淡化與中國緊張關係和陣營劃分。

但中國在官方層面則回應沒那麼積極。

不久前，總理李強訪問德國，他對商界喊話稱，世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號，「不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全」。