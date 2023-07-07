2023/07/07,
環境

氣候變遷加聖嬰現象，全球創最熱6月紀錄，7/4全球均溫17.18度史上最熱

氣候變遷加聖嬰現象，全球創最熱6月紀錄，7/4全球均溫17.18度史上最熱
Photo Credit: C3s/ECMWF via World Meteorological Organization FB

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歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今（7）日表示，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，陸地與海洋溫度都異常地高。科學家表示，氣候變遷加上今（2023）年出現聖嬰現象（El Nino）天氣模式，促成近期破紀錄的高溫。

全球均溫連兩天刷新紀錄，7月4日17.18度史上最熱

（中央社）美國國家環境預測中心的數據顯示，2023年7月3日全球均溫來到攝氏17.01度，是全球有紀錄以來最熱的一天，但隔天7月4日又達到攝氏17.18度，連續兩天寫下最高溫紀錄。

《澳洲廣播公司新聞網》（ABC News）報導，根據美國國家環境預測中心（National Centers for Environmental Prediction, NCEP）的數據，全球均溫於7月3日達到攝氏17.01度，超越2016年8月紀錄高點的攝氏16.92度。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢氣候變遷和環境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）氣候科學家奧托（Friederike Otto）說：「這並非我們應該慶祝的里程碑。這是對人類和生態系統宣判的死刑。」

奧托表示：「讓人擔憂的是，這個最熱的一天不會維持太久。」

她是對的，美國國家環境預測中心數據指出，24小時之後，即是7月4日，全球均溫達到攝氏17.18度。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）宣布，2023年已經出現聖嬰現象（El Nino），未來12個月可能會出現更多創紀錄高溫。

這些資料是基於美國緬因大學（University of Maine）氣候變遷研究所（Climate Change Institute）科學家對NCEP數據的分析，並依據世界各地一系列陸地及海洋觀測數據編制而成。

這項史上最熱一天的「紀錄」還不是正式的，尚未獲得其他測量數據的證實。

但澳洲摩納希大學（Monash University）地球、大氣和環境學院副教授葛朗特（Ailie Gallant）表示，本週是否真的打破史上最高溫紀錄，最終這個問題並不重要。

她說：「重點是，我們將經歷更多這種非常炎熱的日子。我們將經歷更多的熱浪和氣溫飆升。」

全球有許多國家正遭遇嚴酷熱浪。中國的氣溫已超過攝氏35度，北非國家更面臨攝氏50度的高溫。

美國南部地區也正經歷酷暑，目前處於冬季的南極洲氣溫也高於往年平均。

葛朗特博士提到，連續幾天出現高溫並不罕見，因為天氣系統通常會持續數日。

她指出：「世界各地的熱浪往往會持續數天，再加上可能出現的聖嬰現象導致海洋釋放出大量熱量，都為破紀錄高溫形塑完美的條件。」

有紀錄以來最熱的10年都出現在2005年之後，科學家指出，這很大程度上是因為人類活動引起的氣候變遷。

氣候變遷加聖嬰現象，全球創最熱6月紀錄

（中央社）歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今（7）日表示，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，陸地與海洋溫度都異常地高。

《路透社》報導，哥白尼氣候變化服務表示，上個月大幅超越先前在2019年締造的6月高溫紀錄。

根據哥白尼氣候變化服務，全球今年6月比1991至2020年的6月份均溫略高出攝氏0.5度，主因氣候變遷將全球氣溫推向新高紀錄，而且短期天氣模式也讓溫度出現變化。

包括印度、伊朗、加拿大等國家的氣溫都高於均值，墨西哥上月的極端高溫導致超過100人死亡，北京也記錄到最熱的6月天。

科學家表示，氣候變遷加上今（2023）年出現聖嬰現象（El Nino）天氣模式，促成近期破紀錄的高溫。聖嬰現象是指中太平洋及東太平洋赤道附近的表面海水異常暖化的自然現象。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢研究所（Grantham Institute）氣候科學教授羅格吉（Joeri Rogelj）說：「這項紀錄不讓人驚訝，它證明氣候變遷正以令人擔憂的步調進行。」

他還說：「未來幾個月聖嬰現象將進一步增強，看到更多全球紀錄被打破並不意外。」

根據哥白尼氣候變化服務，4日是全世界有紀錄以來最熱的一天，突破3日才剛締造的紀錄。北非、中國與其他地區都深陷熱浪之中。

哥白尼氣候變化服務表示，6月份全球海溫也升至新高紀錄，愛爾蘭、英國周邊與波羅的海都記錄到極端的海洋熱浪。

哥白尼氣候變化服務的分析基礎是數十億筆衛星、船舶、飛機、氣象站的測量結果。該機構表示，今年衛星記錄到的南極海冰面積也突破6月份新低紀錄，比均值低17％。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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