美國財長葉倫抵達北京訪問，中國學界盼經貿領域達成共識，分析：聚焦建立中美新常態

葉倫抵達北京訪問，中國學界盼經貿領域達成共識

（中央社）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）6日抵達北京，展開為期4天的訪問行程。目前中美兩國的關係處於低谷，中國經貿學者認為，若能「先做生意，再談恩怨」在經貿領域達成共識，對穩定兩國關係有助益。

據中國官媒央視報導，葉倫搭乘的飛機6日已降落北京首都國際機場。據中美雙方商定，葉倫訪中行程將從6日至9日，前後共4天。

葉倫訪問中國之行受到外界關注，一般預料，葉倫與中方官員會面時可能涉及議題包括雙方共同利益領域，例如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧的領域，則可能對美光科技的禁令提出反對等。

《中新社》報導引述中國經貿學者分析，中美兩國關係正處在建交以來的最低谷，中美交鋒的領域涉及經貿、安全以及全球性議題等方面，整體而言，兩國在經貿領域達成共識的機率相對更大。

「先做生意，再談恩怨」，中國社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲分析，中國與美國交往，採取的態度是務實不務虛，目前美國債務上限法案已經通過，然而接下來如果海外買家反應冷淡，對美國而言仍是個大麻煩。對中國出口的背後，象徵100萬個就業機會，「能達成經貿共識，兩國商界信心將頗為受用」。

高淩雲指出，兩國需要創造穩定、可預期的經貿環境，增進兩國商界合作的信心。不僅要磋商交流，更關鍵的是要言而有信，不能說一套做一套，「在北京的時候，說得好好的，一旦回到華盛頓甚至半路上，就換了另外一套說詞，至於實實在在的行動更是沒了蹤影，甚至還會出現倒退」。

中國現代國際關係研究院金磚國家暨G20研究中心主任徐飛彪受訪時指出，根據葉倫過往在美國聯準會主席任內的作為，以及近期「中美兩國經濟分離是一場災難」等發言，可以判斷她是理性務實派。

他說，這是葉倫第一次以財長身份訪中，象徵雙方中斷的財經高層交流終於恢復，如果雙方能在經貿領域達成共識、在全球性問題上尋求合作，「兩國關係穩下來」就是全世界的福音，畢竟「中美交惡的代價，誰都無法承受。」

葉倫訪中國，分析：聚焦建立中美新常態

美國財政部長葉倫6日將展開訪問中國之行，專家們分析，美中持續對峙之際，此行在關鍵議題上難有重大突破，將聚焦於美中關係的重新調整，試圖建立新常態。

中國商務部先前公布，葉倫自7月6日至9日訪問中國。

陸媒《上游新聞》6日報導，葉倫與中方官員會面時可能涉及議題包括雙方共同利益領域，例如關稅、匯率、債務等；至於雙方分歧的領域，則可能對美光科技的禁令提出反對等。

《美國有線電視新聞網》（CNN）此前援引美國財政部資深官員的話報導說，儘管這次訪問顯示兩個超級大國間又一次高層接觸，但預期不會有重大突破，另葉倫也不會與習近平見面。

《美國之音》5日報導，就在葉倫即將啟程之際，中國星期一宣布對晶片生產至關重要的兩種原材料「鎵」和「鍺」實施出口管制。這是自2010年中國因中日海上摩擦而限制對日本稀土出口之後，中國在稀有金屬管制方面採取的又一重大措施。

當前美中關係持續緊張，華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）研究員迪派崔施（Daniel DePetris）認為，中國在經貿領域仍願意與美國對話，部分原因是在3年的疫情大流行之後，中國正在竭力使其經濟復甦到預期水平，而與美國官員接觸符合中國的利益。

另《德國之聲》5日指出，葉倫此行將推動雙方在經濟上的溝通，有專家認為，此次訪問可能有助於雙方建立「新常態」，並確立雙邊關係的基礎。

美國「對外貿易委員會」（National Foreign Trade Council）總裁柯文（Jake Colvin）認為，葉倫此次訪問可能有助於雙方建立一個「新常態」，並在雙邊關係中確立基礎。但他認為美方不會取消前任總統川普（Donald Trump）政府施加的關稅措施，以及目前的出口管制。

《德國之聲》指出，有消息指出，葉倫將首次會見中國新任國務院副總理何立峰，今年1月，葉倫曾於瑞士會晤當時的中國副總理劉鶴，但外界預計與何立峰的會面將有不同，他的背景無關財經，而是規劃領域。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航