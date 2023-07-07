李玟憂鬱症辭世，醫師：提早就醫勿中斷治療避免憾事，別對病患說「加油」或「不要想太多」
我們想讓你知道的是
面對憂鬱症患者占自殺死者如此高比例，張家銘說，生前被診斷有憂鬱症的人數卻往往不到3成，很多人都未曾就醫，隨著症狀越來越嚴重，最後結束生命；值得一提的是，台灣憂鬱症治療甚至一直存在一種現象，就是很多患者會提早放棄、中斷治療，導致惡化、復發。
李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事
（中央社）歌手李玟憂鬱症纏身辭世，精神科醫師張家銘表示，在遺憾與震驚之下，凸顯憂鬱症是非常需要被關注的議題，台灣輕生個案生前有憂鬱症比例不低，除了正視情緒、提早就醫，別中斷治療同等重要。
歌手李玟的姊姊李思林5日在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上憂鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。
衛生福利部統計處日前公布10大死因統計，自殺死亡率雖然排第12名，較前年往後1個名次，年輕人及年長者自殺死亡率均回升至COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前。
林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘5日晚間告訴《中央社》記者，每年台灣輕生人數大約3000多人，很多研究推估，8至9成輕生者憂鬱症纏身。
面對憂鬱症患者占自殺死者如此高比例，張家銘說，生前被診斷有憂鬱症的人數卻往往不到3成，很多人都未曾就醫，隨著症狀越來越嚴重，最後結束生命；值得一提的是，台灣憂鬱症治療甚至一直存在一種現象，就是很多患者會提早放棄、中斷治療，導致惡化、復發。
張家銘提醒，有嚴重負面情緒問題的民眾千萬不要中斷治療，有自殺衝動一定要和專業醫療人員討論，多數憂鬱症經過持續性治療，包含藥物或心理治療等，確實可以有效改善，當然也不能忽視親人、朋友等社會支持的重要性。
憂鬱症就醫率低是台灣照護主要瓶頸，國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘曾分析，近年精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，86.1％民眾可以在30分鐘內到達，費用大多僅需百元左右，但多數未治療原因可能來自對憂鬱症認知不足，或是擔心污名化。
李玟辭世，關懷憂鬱症不要說「加油」建立正向思考方法報你知
（中央社）歌手李玟驟逝令人唏噓，憂鬱症議題再引關注。專家提醒，一般人常會對當事人說加油或不要想太多，可能反而讓對方認為不了解他，應陪伴支持、傾聽，移除危險物品，尋求專業協助。
歌手李玟的姊姊李思林5日在臉書發文表示，李玟數年前不幸染上抑鬱症，長時間抵抗病魔下近日病情急轉直下，7月2日在家中輕生，5日在醫院搶救無效過世，享年48歲。
衛生福利部八里療養院職能治療科主任、台灣社會心理復健協會理事長張自強昨（6）日告訴《中央社》記者，抑鬱症也就是台灣所熟悉的憂鬱症。
張自強表示，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾時，一般人常會對當事人說加油或是要當事人不要想太多，但這些或許不是憂鬱症患者最想聽到的，「反而會讓當事人覺得你不了解他」。
張自強指出，憂鬱症患者常因久病未癒或生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量時萌發輕生念頭，當親友出現以下警訊，可能有自殺風險應多加注意，包括突然把心愛或重要東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或尋找有關死亡資料等。
當親友出現自殺意念或行為，張自強表示，應盡速陪伴給予支持，傾聽並試著引導情緒宣洩，移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品，等待對方情緒緩和後協助就醫與尋求專業協助。
他指出，很多自殺原因常是一個念頭或壓力所致，生活中常會面對許多壓力，壓力大小取決於壓力來源，當關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，若把事情往正面的方向去想，自我想法也就影響到最終的結果。
張自強說，建立正向思考如回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，同時學習壓力處理的技巧，比方說呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事發生。
憂鬱症就醫率低是台灣照護主要瓶頸，國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘曾分析，近年精神科基層診所、心理諮商服務據點快速增加，86.1％民眾可以在30分鐘內到達，費用大多僅需百元左右，但多數未治療原因可能來自對憂鬱症認知不足，或是擔心污名化。
中醫對憂鬱症也有幫助。林口長庚紀念醫院中醫部陳俊良表示，中醫強調早期發現、早期預防，且西藥吃多了難免有副作用，中醫可輔助減緩；憂鬱症多半是肝氣鬱結，會有些陰虛、火旺、自律神經失調、焦躁等症狀，可使用疏肝解鬱、鎮定安神的中藥，配合針灸調節內分泌系統也會有效果。
世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。
那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
新聞來源
延伸閱讀
- CoCo李玟輕生離世享年48歲，二姐：「感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使」
- 李玟生前最大遺憾「膝下無子」，逾40億遺產會被「出軌尪」接收嗎？
- 面對憂鬱症患者請謹記「三不守則」：不鼓勵、不責備、不反駁
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮